Susanne Thielking führt das Geschäft "Neumann's schöne Geschenke" seit 1995. Das Sortiment ist riesig und reicht vom Porzellangeschirr bis zu Babybekleidung, von Pralinen bis zum Teddybären. (Louis Kellner)

Lesum. In kurzer Zeit zu erfassen, was sich alles in den Vitrinen und Regalen des Geschäfts „Neumann's schöne Geschenke“ befindet, ist beinahe unmöglich. Die Borde reichen bis zur Decke. Wer in das Lädchen kommt, sollte Zeit zum Stöbern mitbringen – oder sich direkt beraten lassen, wenn er etwas Bestimmtes sucht. Das Sortiment ist riesig und reicht vom Porzellangeschirr bis zu Babybekleidung, von Pralinen bis zum Teddybären. Inhaberin Susanne Thielking bietet Geschenkideen für nahezu jeden Anlass und jede Altersgruppe. Seit mittlerweile 25 Jahren führt sie das Geschäft im alten Ortskern von Lesum.

Die Geschichte des Ladens reicht bis in das Jahr 1902 zurück, weiß die Einzelhändlerin. Damals, so Susanne Thielking, habe Werner Hick ein Fachgeschäft für „Drogen, Chemikalien, Farben, Colonialwaren und Delicatessen“ eröffnet. „Seine Tochter Silva Neumann übernahm den Betrieb 1950, gestaltete das Sortiment sukzessive um und führte ihn weitere 40 Jahre.“ 1990 entschloss sich die damalige Besitzerin, das Geschäft zu verkaufen, fand aber zunächst zwei Pächterinnen.

Von ihnen übernahm Susanne Thielking „Neumann's schöne Geschenke“ im Jahr 1995. Die heute 58-Jährige hatte zuvor noch nie im Einzelhandel gearbeitet. Die gelernte Krankenschwester und Mutter von drei Kindern spielte damals jedoch schon länger mit dem Gedanken, ein Spielwarengeschäft in Lesum zu eröffnen. „Das war mein Traum“, erzählt die Platjenwerberin.

Erste kleine Schritte in diese Richtung machte sie mit einem Stand auf dem Vegesacker Weihnachtsmarkt. „Mein Mann hatte mir damals eine Weihnachtsmarktbude gebaut. In der habe ich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Puppenstuben-Zubehör und Holzspielzeug verkauft.“ Das machte ihr solchen Spaß, dass sie nicht lange zögerte, als sich ihr die Gelegenheit bot, „Neumann's schöne Geschenke“ zu übernehmen und neben Spielzeug auch andere Dinge anzubieten, mit denen sie sich identifizieren konnte. Am 1. Oktober 1995 wurde Susanne Thielking Inhaberin des Ladens. Etwas später kaufte die Familie auch das Haus An der Lesumer Kirche 14.

In den ersten Wochen bekam sie noch Unterstützung von ihren beiden Vorgängerinnen. „Sie haben mich an die Hand genommen, eingearbeitet, alles gezeigt und mich mit auf Messen genommen. Das war gut, denn ich kannte mich noch nicht aus“, sagt die Geschäftsfrau. Auch von ihrem Mann Volker Thielking, der als Lehrer für Betriebswirtschaft arbeitet, bekam sie viel Hilfe, unter anderem bei der Buchführung. „Von ihm habe ich dann beispielsweise das Feedback bekommen: Ja, du kannst noch etwas einkaufen“, erzählt Susanne Thielking lachend. „Eigentlich ist der Laden unser Gemeinschaftsprojekt.“

Zum Team gehören fünf Mitarbeiterinnen, die ihre Chefin in Teilzeit unterstützen. „Auf sie kann ich mich hundertprozentig verlassen, auch wenn ich mal im Urlaub bin.“ Das Konzept und den Namen des Geschäfts hat Susanne Thielking beibehalten. Für viele Lesumer ist der Laden eine Institution. Seit Generationen geht man zu „Neumann's“ oder zu „Frau Neumann“. „Ich habe viele Stammkunden und eher wenig Laufkundschaft. Das hat den Vorteil, dass ich viele Kunden seit Jahren persönlich und mit Namen kenne.“ Viele Ältere kommen seit Jahrzehnten. Inzwischen besuchen aber auch viele junge Familien mit ihren Kindern den Laden.

Behutsame Anpassung

Auf den Generationswechsel reagiert die Inhaberin mit einer behutsamen Anpassung des Sortiments. „Ich wähle die Sachen immer danach aus, ob ich mich damit identifizieren kann und nehme nur Dinge, die mir auch selbst gefallen.“ Gleichzeitig achtet sie auch darauf, was nachgefragt wird. „Vor 25 Jahren hatten wir noch einen riesigen Kinderbekleidungsbereich bis Größe 176. Die Nachfrage ging aber zurück und so habe ich das reduziert“, nennt sie ein Beispiel. Das Angebot an Damenbekleidung wurde dafür nach und nach erweitert.

Traditionell und hochwertig sollen die Produkte in ihrem Laden sein, betont die Einzelhändlerin. Und so verkauft sie Baby- und Kleinkindbekleidung aus Bio-Baumwolle, Wolle und Seide sowie Holzspielwaren aus deutscher Produktion. Mehrmals im Jahr besucht sie Messen in Frankfurt, Hamburg, Dänemark und England und hält nach neuen Produkten und Linien Ausschau. So entdeckte sie vor zwei Jahren Gläser in bunten Farben aus Italien und in England stieß sie auf einen irischen Kosmetik-Produzenten, den sie interessant fand. Seither sind auch Seifen und Lotionen aus Irland im Programm.

Saisonal richtet Susanne Thielking das Angebot ihres Geschäfts ebenfalls immer wieder neu aus. Im Sommer sind die kleinen Blumenkinder von Wendt & Kühn beliebt, in der Vorweihnachtszeit werden die aufwendig gestalteten Engelchen des Herstellers viel nachgefragt. "Die Engel wurden sogar schon bis Amerika und Australien versendet." Besonders beliebt seien seit einigen Jahren auch die Herrnhuter Sterne aus dem Erzgebirge.

Jüngere wie Ältere schätzen den persönlichen Service. So wird beispielsweise auf Wunsch jedes Teil als Geschenk verpackt, „auch wenn es nur eine Tafel Schokolade ist“. Und auch Sonderwünsche versucht Susanne Thielking ihren Kunden zu erfüllen. „Was ich möglich machen kann, mache ich möglich, und wenn jemand etwas Bestimmtes haben möchte, dann versuche ich es zu bestellen.“

Auf die besonderen Bedingungen während der Corona-Pandemie hat die Einzelhändlerin reagiert und den Verkaufstresen mit Plexiglas-Aufstellern ausgestattet, die Volker Thielking selbst gebaut hat. Im Verkaufsraum hat sie Produktständer weggestellt und so mehr Platz geschaffen. Für Kunden, die derzeit nicht selbst in den Laden kommen können oder möchten, bietet sie derzeit einmal pro Woche einen Lieferservice in die nähere Umgebung an.

Zur Sache

Öffnungszeiten und Kontakt

„Neumann's schöne Geschenke“, An der Lesumer Kirche 14, hat aktuell infolge der Corona-Pandemie eingeschränkte Öffnungszeiten. Montags bis freitags ist von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Telefonisch ist „Neumann's schöne Geschenke“ unter 04 21 / 63 01 13 erreichbar.