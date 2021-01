Bremen-Nord. Es ist wie ein Geschenk zum 25-jährigen Bestehen der Rudolf-Hengstenberg-Gesellschaft (RHG). Kurz vor dem Jahreswechsel konnte Carsten Jäger, Geschäftsführer der RHG, ein besonderes Paket öffnen. „Wir freuen uns über eine großzügige Schenkung für unsere Sammlung“, so Jäger. Der gemeinnützige Verein, der 1996 in Bremen-Nord gegründet wurde, betreut den Nachlass des Malers und Grafikers Rudolf Hengstenberg. Der Künstler wurde 1894 in Untermais bei Meran in Südtirol geboren und lebte nach Stationen in Berlin und Stuttgart bis zu seinem Tod im Jahr 1974 in St. Magnus. Er hat in beiden Weltkriegen als Kriegsmaler gearbeitet.

Vor einigen Monaten hatte sich Jan de Vos aus Brügge bei Jäger gemeldet und gefragt, ob Interesse an Bildern und Archivalien von Rudolf Hengstenberg besteht. Die Eltern von Jan de Vos waren mit dem Ehepaar Lilli und Rudolf Hengstenberg bekannt gewesen und hatten sich auch gegenseitig besucht. „Für uns war die E-Mail ein Glücksfall. Rudolf Hengstenberg hat leider nur sporadisch Buch darüber geführt, wohin seine Bilder verkauft oder verschenkt wurden. Deshalb sind wir für die Erforschung und den Erhalt seines künstlerischen Gesamtwerks auf Menschen wir Herrn de Vos angewiesen“, sagt Carsten Jäger.

Überraschung beim Auspacken

Eigentlich wollte der Vorstand der Gesellschaft die Bilder im Sommer aus Belgien abholen. Das ging aber wegen der Corona-Pandemie nicht. Deshalb wurde schließlich ein Kurier beauftragt. Beim Auspacken war die Überraschung groß, weil nicht nur die angekündigten Zeichnungen, sondern auch handschriftliche Briefe, Fotografien und Berichte zu Rudolf Hengstenbergs Einsatz als Kriegsmaler im Zweiten Weltkrieg mit nach Bremen geschickt wurden.

Die Zeichnungen sind aus den vierziger Jahren und zeigen vor allem Kriegsmotive. Sie zeigen jedoch, das betont die Gesellschaft, „wenig Heroisches, sondern Tod, Trauer und Beklemmung“. Jörn Barfod, Kunsthistoriker und Vorsitzender der RHG, erläutert: „Die Arbeiten stehen auf dem Wandel zum späten Expressionismus, der auch das Spätwerk Hengstenbergs bestimmte.“ Schon als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs hatte Hengstenberg die Kriegsschrecken erlebt, „die er auch nach 1918 eindrucksvoll anklagend in verschiedenen Arbeiten schilderte und immer wieder aufgriff“, erläutert Carsten Jäger. Als Beispiel nennt er die allegorische Zeichnung „Langemark“, die jetzt ebenfalls aus Belgien nach Bremen kam: Der Tod reitet einer großen Schar junger Soldaten voraus.

„Rudolf Hengstenberg riskierte bei seinen Motiven eine Gratwanderung zwischen Auftragserfüllung und eigener Kritik. Diese Arbeiten zeigen seine kritische Haltung zum Krieg. Der Mensch in seiner Verletzlichkeit und Würde steht im Mittelpunkt, wie beim Bild des französischen Gefangenen in Dünkirchen“ , so Barfod. Rudolf Hengstenberg lebte mit seiner Frau Lilli seit 1943 in Bremen. Sie bauten sich am Kapellenberg in St. Magnus ein Atelierhaus. „Wir freuen uns, dass dieser Teil seines Nachlasses jetzt wieder in Bremen ist und wollen ihn sobald wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so Carsten Jäger.

Dafür wollen die Mitglieder der Rudolf-Hengstenberg-Gesellschaft den passenden Rahmen und möglichst auch Kooperationspartner finden. Zuletzt hatte die RHG an der Ausstellung „Selten gezeigt – Kunst der ,Verschollenen Generation‘“ mitgewirkt, die von November 2016 bis Februar 2017 in der Kunstschau Lilienthal gezeigt wurde. Auch im Vegesacker Kito gab es bereits Ausstellungen mit Werken von Rudolf Hengstenberg. Darüber hinaus hat der Verein eine Galerie im Internet erstellt. Die soll ebenso wie das Werksverzeichnis stetig erweitert werden. „Ein virtuelles Museum wäre ein Wunsch für die Zukunft“, sagt Carsten Jäger.

Bis es soweit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen, denn alle Mitglieder arbeiten in ihrer Freizeit daran, das Verzeichnis und die Galerie zu vervollständigen. Über weitere Mitglieder würde sich der Verein daher freuen. Auch zusätzliche Informationen zum Verbleib von Hengstenberg-Bildern wünschen sich die Mitglieder der Gesellschaft. Wer ein Hengstenberg-Bild besitzt, kann per E-Mail ein Foto davon an den Verein schicken und so dazu beitragen, dass das Werksverzeichnis ergänzt wird.

Der Nachlass, der von der Gesellschaft betreut wird, umfasst mehrere Hundert Werke, darunter Ölbilder mit Landschafts- und Städtemotiven, Porträts, Skizzen, Lithografien, Druckgrafiken, Siebdrucke, Aquarelle, Kohle- und Bleistiftzeichnungen. Stilistisch zeigen sie vielschichtige Einflüsse, darunter Ableitungen aus der Architektur. Von einem expressiven Realismus näherte sich Rudolf Hengstenberg in den 1920er und 30er-Jahren der Neuen Sachlichkeit. Spätere Werke zeigen einen freien Spätexpressionismus. Neben zahlreichen Bildern verwahrt der Verein auch Fotos des Künstlers, Aufzeichnungen und Tagebücher.

Weitere Informationen

Die Rudolf-Hengstenberg-Gesellschaft zeigt eine Auswahl der Werke im Internet unter www.rudolf-hengstenberg-gesellschaft.de. Per E-Mail ist der Verein unter info@rudolf-hengstenberg-gesellschaft.de erreichbar.