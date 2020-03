Seit mehr als 50 Jahren sammelt Edith Breitkreuz kunstvoll gestaltete Eier, schon in den 1960er-Jahren bekam sie zahlreiche Exponate durch Tauschgeschäfte in Russland. (Christian Kosak)

Der Osterkuss hat in Russland eine lange Tradition. „Insbesondere der Zar musste viele Menschen küssen, das wäre momentan undenkbar“, erzählt Edith Breitkreuz und lacht. Damit spielt die 79-Jährige nicht nur auf den Corona-Virus an, sondern erklärt gleich noch einige Motive: Zar Nikolaus II., seine Frau, Zarin Alexandra Feodorovna, seine Töchter, die Großfürstinnen Olga und Tatjana – sie sind unter anderem auf den rund 600 ausgestellten Ostereiern im Schloss Schönebeck zu sehen.

„Die meisten Eier hat Nikolaus II. für seine Frau anfertigen lassen“, erzählt Edith Breitkreuz und deutet auf das golden glänzende Ei, das als „Krönungs-Ei“ mitsamt dazugehöriger Kutsche Ostern 1897 als Geschenk an die Zarin ging. Überhaupt glänzt und glitzert es in den Vitrinen im Schloss Schönebeck. Denn die traditionelle Oster-Ausstellung trägt dieses Jahr den Titel „Zarenträume in Eiform“, und zeigt damit Repliken des weltweit bekannten Osterschmucks Nikolaus II.

Die künstlerisch gestalteten Schmuckeier des Carl Fabergé für den Zarenhof sind Legende. „Jedes Jahr fieberte die Zarenfamilie dem Osterfest entgegen, das neueste Ei von Fabergé war immer als Überraschung für die Zarenfamilie gedacht“, erzählt Edith Breitkreuz. Sie stammt im Übrigen aus Gotha bei Erfurt und sammelt seit mehr als 50 Jahren kunstvoll gestaltete Eier. Gut 15.000 Stück aus 105 Ländern sind zusammengekommen, „88 Länder davon haben mein Mann Waldemar und ich selbst bereist und jedes Mal Eier mitgebracht“, erzählt die ehemalige Lehrerin, die ins Schloss Schönebeck ihre Tochter Kerstin Dähnert mitgebracht hat. „Die nächste Generation übernimmt bald diese große Familiensammlung“, blickt Breitkreuz voraus.

Eier seien das Sinnbild für die Entstehung des Lebens. Deshalb habe es in zahlreichen Ländern der Erde gestaltete Eier gegeben und gebe sie noch. „Mit und ohne kirchlichen Bezug, mit und ohne christlichen Bezug“, erzählt Edith Breitkreuz, die ihre Sammelleidenschaft auch genutzt hat, um Land und Leute kennenzulernen. „Kunstvoll gestaltete Eier wollte ich aus jedem Land mitbringen. Doch nicht immer waren sie auf Anhieb zu finden“, erzählt sie. Da habe sie oft Hilfe von Fremdenführern benötigt.

Das goldene Krönungs-Ei mit Kutsche schenkte der Zar Nikolaus II. im Jahr 1897 seiner Frau, Zarin Alexandra Feodorovna, zu Ostern. (Christian Kosak)

Originale sind weit verstreut

Im Schloss Schönebeck konzentriert sich die derzeitige Ausstellung auf Russland. Gezeigt werden Repliken und Variationen der Fabergé-Eier aus der Sammlung Breitkreuz. „Die Originale sind weit verstreut“, erzählt Edith Breitkreuz, stehen in großen Museen oder in der Royal Collection der englischen Königin, „und sind unbezahlbar“. Schon die im Schloss Schönebeck zu sehenden Eier lassen die Werte der originalen Kunstgegenstände erahnen.

Darüber hinaus zeigt die Ausstellung eine umfangreiche Dokumentation der russischen Ostertradition. „Dazu gehört auf jeden Fall ein reich gedeckter Ostertisch“, macht Edith Breitkreuz deutlich. Schon in den 1960er-Jahren ist sie nach Russland gereist. „Eier kaufen war da nicht, aber Tauschgeschäfte, die gingen“, erzählt sie und lacht. So kam sie beispielsweise an russische Troika-Eier. Aus Holz gefertigt mit wunderschönen Motiven von russischen Winterlandschaften und Menschen, die warm eingepackt mit der Kutsche durch den Schnee fahren. Auch christliche Szenen, beispielsweise die Madonna mit Kind, sind beliebte Motive, die von Ikonen übernommen wurden – sie hat sie ebenfalls im Tauschgeschäft erworben.

Das Zarenpaar, Kutschen und Krönchen sind wiederholt zu sehen. (Christian Kosak)

Da gibt es die kleinen Schmuckeier, beliebte Geschenke für die Hofdamen, oder Kristalleier, besondere Präsente für den Herren. Kobaltgeschirr, den reichen russischen Häusern vorbehalten, steht neben Tongeschirr des gewöhnlichen Volkes, kleine Holzeier, aufgeschnitten wie ein Altar, zieren ebenso den russischen Ostertisch wie der Samowar für den Ostertee, Wodka und Sekt, Süßigkeiten oder der wie ein großes Ei geformte Eierwärmer für den Genuss des tierischen Produktes.

All dies ist zu sehen ab Sonnabend, 14. März, 15 Uhr. Zur Eröffnung wird Edith Breitkreuz dabei sein. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 19. April. Am Freitag, 20. März, gibt es im Schloss einen Vortrag von Professor Thomas Meyer-Bohe: „Kulturspezifische Unterschiede zwischen Deutschland und Russland.“

Weitere Informationen gibt es unter www.museum-schloss-schoenebeck.de.