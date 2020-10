Seit 1983 betreibt Hans-Joachim Jesewski den Autoverwertungsbetrieb auf dem Grundstück Neuer Steindamm 6. In der Halle lässt er die Flüssigkeiten ab und demontiert Airbags und Batterien. (Christian Kosak)

Wie alle Autos auf dem Hof, hat der weiße Aveo seine besten Tage längst hinter sich. Ganz hinten links, in der Ecke neben der Halle hat Hans-Joachim Jesewski ihn auf dem Dach eines anderen Fahrzeugs abgestellt. Die eingebeulte Motorhaube zeugt von dem Unfall, den der ehemalige Besitzer mit dem Auto hatte. „Das war auf der B 75“, erinnert sich der Autoverwerter an die Geschichte, die ihm der Mann vor einigen Monaten erzählt hat, als er das Auto brachte.

Etwa 140 Fahrzeuge stehen aktuell auf dem Grundstück. Welche es sind, hat Jesewski im Kopf. „Jedenfalls zu 95 Prozent.“ Deshalb muss er auch nicht lange überlegen oder gar nachschauen, als eine Frau anruft und nach einem bestimmten Ersatzteil fragt. Er weiß sofort: Ausgerechnet das hat er gerade nicht da. In langen Reihen, zum Teil übereinandergestapelt, warten die Autos auf ihre Verwertung. Zahlreiche Automarken und -modelle sind vertreten. Sie haben kaputte Scheiben, Scheinwerfer oder Türen, sind zerkratzt, verbeult oder sonst wie beschädigt. Einige sehen auf den ersten Blick aber auch ganz unversehrt aus. So als könne man jederzeit einsteigen und losfahren.

Tatsächlich bekommt Jesewski auch Fahrzeuge, die noch völlig in Ordnung sind. Bei ihnen ist die Diesel-Abwrackprämie der Grund, weshalb sie bei der Autoverwertung gelandet sind. Gut findet Jesewski es eigentlich nicht, wenn Autos verschrottet werden, die noch genutzt werden könnten. Ebenso wenig gefällt ihm, dass immer mehr Autos exportiert werden, die in Deutschland aus Umweltschutz-Gründen nicht mehr fahren sollen, auf den Straßen Afrikas oder Osteuropas aber noch jahrelang unterwegs sind. „Als ob es eine Grenze in der Luft gäbe.“

Seit 1983 betreibt der gelernte Autoschlosser und ehemalige Zeitsoldat seinen Autoverwertungsbetrieb in Burgdamm. Bevor er auf das Grundstück Neuer Steindamm 6 zog, war er mit seiner Firma in Grambke ansässig. 1978 ist er in den Betrieb seines Vaters mit eingestiegen und seither „Schrotti“, wie der 64-Jährige sich selbst mit einem Augenzwinkern bezeichnet. „Offiziell bin ich Demontagebetriebsleiter.“ Mit seiner Arbeit sichert er wertvolle Rohstoffe für die erneute Verwertung. Vor allem Privatpersonen, aber auch einige Werkstätten kommen zu ihm, wenn sie Ersatzteile suchen. Welche Teile er an welchen Wagen bereits demontiert und weiterverkauft hat, weiß Jesewski ebenfalls ganz genau und aus dem Kopf. Über den weißen Aveo sagt er: „Das Getriebe läuft jetzt in einem anderen Auto und auch die hintere Stoßstange ist an einem anderen Wagen.“ Einen Computer braucht Jesewski dafür nicht. Er hat ein ganz eigenes System entwickelt, das ihn noch nie im Stich gelassen hat und selbst bei einem Stromausfall zuverlässig funktioniert.

Wenn die Wagen auf seinen Hof kommen, versieht er sie mit einer Nummer. Die wird direkt auf die Karosserie des Fahrzeugs geschrieben. „Immer hinten links.“ Außerdem trägt der 64-Jährige sie in eine Liste ein und kennzeichnet damit auch den Fahrzeugbrief und den zugehörigen Autoschlüssel. Die hängen reihenweise in seinem kleinen Büro. Auf der linken Seite die Schlüssel von den Fahrzeugen aus dem Jahr 2018, auf der rechten die von 2019 und 2020. „2009, als es die Abwrackprämie gab, waren es noch viel mehr“, erzählt er. Auch, weil immer mehr Autos ins Ausland exportiert werden, hat die Zahl der Fahrzeuge, die pro Jahr zur Verwertung auf seinen Hof kommen, abgenommen. „Zu Beginn habe ich pro Jahr ungefähr 150 bekommen. In diesem Jahr waren es bisher 49 – und dreiviertel des Jahres sind schon um.“

In seiner Halle für Demontage und Trockenlegung lässt Jesewski zunächst einmal alle Flüssigkeiten ab: Öl, Kühlmittel, Kraftstoff und Scheibenwaschwasser. Auch die Batterien und Airbags baut er aus. Ist das alles erledigt, kennzeichnet er den Wagen mit einem schwarzen „X“. Dann kommt er auf die Halde – in der Hoffnung, dass jemand kommt, der ein Ersatzteil braucht und es sich abbaut. Dabei hilft Jesewski bei Bedarf auch.

Wer in den Autos nicht fündig wird, hat eine weitere Chance, das passende Teil in den langen Regalen in der Halle zu entdecken, wo zahlreiche bereits ausgebaute Ersatzteile lagern. Seitenspiegel, Auspuffe, Benzinpumpen, Federn, Radkappen und vieles mehr liegen hier zur Zweitverwertung bereit. Erst wenn die Autos ausgeschlachtet sind und die restlichen Teile nicht mehr zu gebrauchen, bringt Jesewski sie schließlich zu einem Recyclingbetrieb in den Industriehäfen. Da werden sie dann verschrottet.