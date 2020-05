Gründete die Landvolksenioren: der Brundorfer Landwirt Hermann Havemeyer. (Christian Kosak)

Brundorf. Ein Leben für die Landwirtschaft und den Nachwuchs: So lässt sich die Vita von Hermann Havemeyer zusammenfassen. Der Landwirt wird in diesem Jahr 85 Jahre alt und leitete rund 25 Jahre den familieneigenen Hof in Brundorf. Ursprünglich stammt Havemann aus Pennigbüttel, wo bereits seine Eltern eine Landwirtschaft betrieben. Geboren ist er im Hartmannsstift, in Vegesack. „Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter dorthin gekommen ist“, erklärt Havemeyer mit einem Lachen. Für die Fahrt mit dem Gespann wäre es zu weit gewesen. „Wahrscheinlich hatte ein Nachbar ein Auto und hat meine Mutter kurzerhand dorthin gefahren.“

Nach Brundorf zog es ihn der Liebe wegen: „Ich habe meine Frau während meiner Ausbildung in Rotenburg kennengelernt und bin ihr dann gefolgt“, erinnert er sich. Dort arbeitete er ab 1960 auf dem Hof seines Schwiegervaters und übernahm ihn ein Jahr später, nachdem er seinen Meistertitel erworben hatte. 1985 übergab er den Hof wiederum an seinen Schwiegersohn und gründete 1990 den Landvolk-Seniorenkreis im Landkreis Osterholz.

„Ich wollte etwas für die Berufsgruppe aufbauen“, sagt Havemeyer. Denn mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsstand endete auch die Mitgliedschaft im Landvolk. Lange saß er im Vorstand des Kreisverbandes und konnte sich nicht vorstellen, dass mit der Rente alles zu Ende sein sollte. Also gründete er den Landvolk-Seniorenkreis und erarbeitete ein Programm mit agrar-, sozial- und gesellschaftspolitischem Schwerpunkt. Die Resonanz war riesig: Rund 400 Berufsvertreter meldeten gleich am Anfang Interesse an. Bis heute sind die Aktivitäten begehrt und zählen bis zu 140 Teilnehmer. „Teilweise fahren wir mit zwei voll besetzten Bussen zu den Aktivitäten in der Nähe“, erklärt Havemeyer.

Reisen nehmen bei den Landvolk-Senioren viel Raum ein. Auch weil dies für viele während ihrer aktiven Zeit nicht möglich war. So trat das Ehepaar Havemeyer seine erste Reise gemeinsam mit dem Seniorenkreis an. Es ging in die Masuren, danach nach Norwegen und öfter nach Österreich. Auch Schweden, die Schweiz sowie die verschiedenen deutschen Bundesländer wurden bereist, wobei es dabei nicht allein darum ging herumzukommen. „Wir wollten uns anschauen, wie woanders Landwirtschaft betrieben wird und andere Mitglieder unseres Berufsstands kennenlernen“, so Havemeyer. In den vergangenen Jahren haben sich die Altersstruktur und damit auch die Interessen der Mitglieder jedoch verändert. Dies ist einer der Gründe, warum Hermann Havemeyer nach 50 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den Berufsstand den Stab im März dieses Jahres an die nachfolgende Generation weitergegeben hat.

Als prägend beschreibt der pensionierte Landwirt den Kontakt mit jungen Menschen. Immer mit ihnen zusammen sein zu können erfüllt ihn bis heute mit Dankbarkeit: „Jeder Einzelne hat etwas mitgebracht. Vieles hat man dann selbst übernommen“. Dass dies nicht nur er so sieht, zeigt sich daran, dass viele seiner ehemaligen Azubis bis heute in Kontakt zu ihrem Lehrhof stehen.

Schon früh spielte Hermann Havemeyer mit dem Gedanken auszubilden. Sogar als Berufsschullehrer sah er sich eine Zeit lang, denn als Drittgeborener musste er sich berufliche Alternativen überlegen. Berufsnah sollte der Job sein. Außerdem wollte er die Freude, die er an der Landwirtschaft und in seiner eigenen Ausbildung hatte, weitergeben. „Es steckt einfach in mir drin“, sagt Havemeyer. „Ich habe mir gesagt, wenn ich das geistig schaffe, möchte ich versuchen, jungen Menschen ihren Weg zu zeigen.“

Sein erster Auszubildender war 16 Jahre alt und blieb volle drei Jahre. Etwas, was zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war, Hermann Havemeyer jedoch nicht besonders befürwortet. „Junge Leute müssen auch mal andere Tapeten sehen“, ist er überzeugt. Nur so könne man den Beruf von allen Seiten kennenlernen. Im Laufe der Jahrzehnte veränderte sich die landwirtschaftliche Ausbildung jedoch. Inzwischen sind die jungen Männer und Frauen im Schnitt zwischen 18 und 20 Jahre alt, wenn sie auf den Hof kommen und bleiben ein, selten zwei Jahre.

Rund 70 Landwirte ausgebildet

Rund 70 angehende Landwirtinnen und Landwirte hat Hermann Havemeyer ausgebildet. Bei den meisten weiß er auch, wie sie sich beruflich weiterentwickelt haben. „Wir haben große Bildbände angelegt, in denen jeder verewigt ist“, erklärt er. Einige haben später den Hof der Familie übernommen, viele nutzten die Ausbildung jedoch als Sprungbrett für ein Studium. Darunter vor allem jungen Frauen. Andere „Ehemalige“ arbeiten heute als Lehrer, bekleiden Ämter oder haben einen eigenen Hof, den sie besonders innovativ betreiben.

Doch nicht nur die Lehre hat sich weiterentwickelt: Auch die Landwirtschaft hat große Sprünge gemacht. Im Gros bewertet Hermann Havemeyer die Entwicklungen positiv. „Als ich den Hof übernahm, geschah noch vieles in Handarbeit. Die Kartoffel- und Getreideernte zum Beispiel war wirklich schwer“, erinnert er sich. „Auch die Aufstallungsformen sind besser geworden. Früher standen die Tiere einfach nur angebunden in einer langen Diele“. Vieles sei besser und einfacher geworden, allerdings müsse man jetzt auch vieles vom Schreibtisch aus erledigen. Die Bürokratie mit ihrer ausufernden Dokumentationspflicht sieht Havemeyer deshalb kritisch.

Nachdem sich der Brundorfer nun fast ganz aus seinem aktiven Engagement zurückgezogen hat, möchte er die nächsten Jahre in seinem Umfeld genießen. „Ich möchte miterleben, wie sich der Betrieb weiterentwickelt und die Familie aufwachsen sehen. Auch die Enkel sind schon aktiv involviert. Gemeinsam mit seiner Frau, einer seiner zwei Töchter sowie Enkeln und Urenkeln lebt Hermann Havemeyer in einem Vier-Generationen-Haus in Brundorf. Hinzu kommen zwei Azubis. „Mittags sitzen wir mit bis zu zwölf Personen an einem großen Tisch“, berichtet Havemeyer. Ein Umfeld, das nicht jeder seiner Berufskollegen hat. „So langsam stirbt unsere Generation weg und die Verbliebenen finden kaum noch Anschluss, so Havemeyer. Auf ihn treffe das aber nicht zu.

Für die Zukunft wünscht sich der Brundorfer Gesundheit und dass er noch lange weiter mit seiner Familie und jungen Menschen zusammen sein kann. „Ich möchte einfach dazwischen sein“, sagt Havemeyer.