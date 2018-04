So sieht der Entwurf für das Projekt "Landeplatz" vom Architektur- und Ingenieurbüro "Kreikenbaum + Heinemann" aus. Neben einem großen Spielplatz enstehen unter anderem ein "Garten der Sinne" und ein Labyrinth mit Gehparcours. (Kreikenbaum + Heinemann)

Die Stiftung Friedehorst gestaltet den nicht mehr benötigten Hubschrauber-Landeplatz auf ihrem Areal zu einem großen Spiel- und Bewegungsgelände um. Das Projekt "Landeplatz" wird durch Spenden- und Fördermittel finanziert. Es soll dazu beitragen, das Friedehorst-Areal stärker mit dem Stadtteil zu verbinden und Inklusion ermöglichen, denn genutzt werden kann der Spielplatz künftig von Kindern und Jugendlichen aus dem gesamten Stadtteil.

Milko Haase, der bei Friedehorst für Fundraising und Fördermittelmanagement zuständig ist, stellte das Vorhaben bei der Sitzung des Beirats Burglesum am Dienstagabend vor. Die Kosten des Gesamtprojekts auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Platz gegenüber dem Verwaltungsgebäude belaufen sich nach seinen Worten auf rund 380 000 Euro. Finanziert werden soll es über Fördermittel und Spenden von Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen. 110 000 Euro stehen bereits zur Verfügung, sagte Haase. "Wir haben das Geld von einer privaten Stiftung bekommen."

Eine Vorplanung gibt es bereits, sie wurde von der Stiftung Friedehorst finanziert. Die Entwürfe stammen aus dem Architektur- und Ingenieurbüro für Stadt-, Landschafts- und Freiraumplanung "Kreikenbaum + Heinemann", das unter anderem auch die Neugestaltung des Außengeländes der Grundschule Platjenwerbe, der Kita Koblenzer Straße in Tenever und der Kita Airportstadt plante. Die detaillierte Gestaltung des neuen Spielplatzes in Lesum soll in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft erfolgen, eventuell in Form eines Workshops. "Dabei möchten wir Kitas, Schulen und Kirchengemeinden einbeziehen", kündigte Haase an. Kinder und Jugendliche seien eingeladen, sich mit ihren Ideen und Anregungen an der weiteren Planung zu beteiligen. In den Entwürfen ist zunächst einmal die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes vorgesehen. Das Spielschiff "Santa Frieda", das derzeit nur aus einem Heck besteht, wird vervollständigt und die bereits vorhandene Rutsche um weitere Spielmöglichkeiten ergänzt. Ein sogenanntes Klettermikado, ein barrierearmer Wasser- und Matschbereich, durch Stege verbundene Baumhäuser – Wipfelburg genannt – und eine Himmelsschaukel sollen entstehen.

Der Spielplatz reicht vom Spielschiff bis in den vorhandenen Baumhain hinein. Eine Bank rund um eine große Kastanie bietet dort laut Entwurf eine schattige Sitzgelegenheit. Auf der westlichen Seite des Areals entsteht ein "Garten der Sinne". Im Zusammenhang mit dem schon laufenden Projekt "Klimaschutz und Inklusion" wurden dort bereits Hochbeete angelegt. Zur Erweiterung sind ein Pavillon, Sonnenplätze und eine Streuobstwiese geplant. "Am Bouleplatz sehen die Pläne ein Gartenlabyrinth mit Gehparcours vor, der auch einen therapeutischen Nutzen hat", erläuterte Haase. Und auch der Bouleplatz wird umgestaltet, bestehende Bahnen zusammengefasst und ein kleiner Café-Außenbereich gestaltet. Des Weiteren entsteht ein Outdoor-Fitness-Parcours, der allerdings über das gesamte Friedehorst-Gelände führen wird. Das erste Gerät wird am Freizeitheim im Süden des Areals aufgestellt.

"Die Umsetzung des gesamten Projekts ,Landeplatz' kann in mehreren Abschnitten angegangen werden", sagte der Friedehorst-Mitarbeiter. Der erste Teil soll mit den schon vorhandenen Mitteln noch in diesem Jahr realisiert werden. Für die weitere Finanzierung hofft Haase nun auf Unterstützung aus dem Stadtteil. "Sammelaktionen und Spenden sind hochwillkommen", wirbt er um weitere finanzielle Hilfen.