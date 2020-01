188 brütende Storchenpaare und 491 ausfliegende Jungstörche sind laut Udo Hilfers ein neuer Rekord für die Wesermarsch. In den vorangegangenen Jahren zeichnete sich die positive Entwicklung bereits ab. (Sina Schuldt/dpa)

Berne. Die Fachleute sind sich einig: Ein gutes Mäusejahr ist meist auch ein gutes Storchenjahr. Die Kombination von Kälte und Nässe gilt dagegen als Gefahr für den Storchennachwuchs: 2019 waren die Nahrungsbedingungen beim Schlüpfen der Jungen ab Ende April besonders gut. Der Storchenbestand in Niedersachsen und Bremen war im zurückliegenden Jahr so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bis zuletzt hielten sich noch etwa 30 Störche in der Region auf, wie Udo Hilfers von der Storchenpflegestation Wesermarsch in Berne berichtet.

Selbst Störche aus Schweden überwintern in der Wesermarsch, fährt Hilfers fort. „Wir haben einige Ringe ablesen können. Die sind ein paar Hundert Kilometer geflogen und über Monate geblieben.“ Ein Teil von ihnen sei schließlich doch weitergezogen. Wie viele Störche aus Schweden zurzeit noch in der Region überwintern, lasse sich nicht sagen.

Gründe für die hohe Zahl der Störche in einem Januar gibt es mehrere. „Es liegt sicherlich am Klima, dass so viele Störche hier sind“, gibt sich Hilfers überzeugt. Inzwischen hätten bereits erste Rückkehrer aus den Winterquartieren die Wesermarsch erreicht. Der Leiter der Storchenstation vermutet, dass erste Störche mit dem warmen Südwestwind der vergangenen Wochen aus ihren Winterquartieren in Spanien zurückgekehrt sein könnten.

Dank der milden Winter gebe es inzwischen allerdings auch bundesweit etwa 2000 Störche, die den Flug in den Süden gar nicht erst antreten. „Der lange Flug birgt viele Gefahren“, erläutert Hilfers den Grund und nennt als Beispiel die Gefahr einer Kollision mit einem Hochspannungsmast. „Störche sind pragmatisch. Sie ersparen sich gerne die langen Wege.“ Bei einem Kälteeinbruch würden sie vielleicht in benachbarte Regionen ausweichen und dafür ein paar hundert Kilometer zurücklegen – deutlich weniger als der Flug in eins der Winterquartiere in Südfrankreich, Spanien und Afrika. „Dabei handelt es sich um ältere Störche, die schon einiges mitgemacht haben“, erklärt der Fachmann. Dazu zählt er unter anderem jene Störche, die einst wegen einer Verletzung nicht mit ihren Artgenossen in den Süden fliegen konnten und so die milden Winter Norddeutschlands kennenlernten. „Junge Störche fliegen zu 100 Prozent in den Süden.“

Um das Überleben der Störche im Winter macht sich Hilfers übrigens keine Sorgen. „Es ist milde und Nahrung ist da.“ Selbst ein Wintereinbruch mit Eis und Schnee würde den Vögeln wenig anhaben. „Die können auch mal 14 Tage fasten.“ Die Störche seien hervorragend durch den Herbst gekommen und zurzeit eher fett, weil es so viele Feldmäuse gibt. „Ihr Bestand wächst, obwohl die Artenvielfalt abnimmt.“ Davon profitieren Hilfers zufolge übrigens auch Milane, Eulen und Bussarde. „Alles hängt an den Mäusen.“

Die guten Nahrungsbedingungen hatten den Weißstorch zuvor bereits ein besonders gutes Jahr 2019 beschert. Der Naturschutzbund (Nabu) sprach von einem herausragenden Jahr. Denn laut Nabu ließen sich 2019 insgesamt 1133 Weißstorchpaare in Niedersachsen und Bremen nieder, viele davon zum ersten Mal. Alle zusammen zogen 2463 Jungstörche bis zum Ausfliegen auf. Nicht mitgezählt sind die annähernd 210 fütterungsabhängigen Paare im Bereich von Zoos und Vogelpflegestationen mit ihrem Nachwuchs – darunter auch etwa 50 Unfallpatienten, die in der Storchenpflegestation in Berne betreut werden.

Mit den 2463 Jungstörchen wurden die guten Ergebnisse aus den Jahren 2017 (919 Paare mit 1484 flüggen Jungen) und 2018 (1007 Paar mit 1765 Jungstörchen) noch einmal deutlich übertroffen, so der Nabu weiter. Die Zahl der Weißstorchpaare lag 2019 um 12,5 Prozent über dem Vorjahreswert, die Zahl der flüggen Jungen sogar um 39 Prozent darüber.

„Es war das Storchenjahr schlechthin“, lautet auch Udo Hilfers' Bilanz für die Wesermarsch. „Es stellte alle bisherigen Jahrgänge in den Schatten.“ Den ganzen Sommer über hielten sich mehrere hundert „Übersommerer“ in der Wesermarsch auf. „Sie nutzten die günstige Nahrungssituation durch die Massenvermehrung der Feldmäuse.“ In der nördlichen, der mittleren und der südlichen Wesermarsch, besonders um Berne, wurden hauptsächlich Bäume und Strommasten all abendlich von den Störchen als Schlafplatz aufgesucht.

188 brütende Storchenpaare und 491 ausfliegende Jungstörche sind laut Hilfers ein neuer Rekord für die Wesermarsch. „Das zeigt, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten den richtigen Weg im Storchenschutz eingeschlagen haben. Durch unsere langjährigen Bemühungen konnten sich in vielen Gebieten, in denen einst Störche heimisch waren, wieder neue Brutpaare bilden und erfolgreich ansiedeln. Vielfach ist der Ursprung dieser Störche Berne.“

Im gesamten Oldenburger Land brüteten Hilfers zufolge 220 Paare und es wurden 601 Junge flügge, darunter die erste Ansiedlung in Schönemoor im Landkreis Oldenburg, wo zwei Junge flügge wurden, sowie fünf Paare mit neun Jungen in Delmenhorst. Hinzu kamen 35 Jungstörche, die in menschlicher Obhut (Pflegestation) aufgezogen und ausgewildert wurden, 31 von ihnen in der Storchenpflegestation Berne.

Einem schwedischen Jungstorch ist die reichlich vorhandene Nahrung übrigens nicht so gut bekommen. Er verendete in der Nähe von Ovelgönne mit 28 frisch erbeuteten Feldmäusen im Körper, wobei der Magen bereits mit Gewölle von unzähligen Mäusefellen stramm gefüllt war, berichtete Hilfers jüngst in seinem Jahresbericht. Die Todesursache konnte nicht geklärt werden.