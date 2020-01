Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen und weist auf das sogenannte Einbruchsradar hin. (Björn Hake)

Rönnebeck. Zivile Einsatzkräfte der Polizei haben am späten Donnerstagnachmittag ein Einbrechertrio an der Straße Am Rottpohl festgenommen. Nun wird geprüft, ob die Verdächtigen auch für andere Taten in Frage kommen. Die Polizei führt nach eigenen Angaben in Bremen-Nord seit einigen Wochen gezielt Schwerpunktmaßnahmen zur Einbruchsbekämpfung durch. Im Zuge dieser Maßnahmen beobachteten zivile Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 17 Uhr drei Männer, die offensichtlich Häuser an der Turnerstraße auskundschafteten. Kurz darauf versuchten drei Männer Am Rottpohl einzubrechen.

Während zwei Verdächtigte das Grundstück betraten, stand der Dritte Schmiere. Einige Zeit später flüchteten die Drei in Richtung Turnerstraße. Dort klickten die Handschellen. Inwiefern die drei 18, 23 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen auch für vorangegangene Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind, wird jetzt geprüft. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass unter www.polizei.bremen.de im sogenannten Einbruchsradar jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen veröffentlicht wird. Die Karte wurde demnach zuletzt am Mittwoch aktualisiert und zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, die Bürger zu sensibilisieren und zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen. Tipps zum Einbruchschutz, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei, Am Wall 195, und unter der Telefonnummer 04 21 / 36 21 90 03 oder unter www.polizei-beratung.de.