Lesum. Unbekannte sind in der Nacht von Freitag, 17. Juli, auf Sonnabend, 18. Juli, in eine Friedhofskapelle an der Bördestraße in Lesum eingedrungen. Nach Polizeiangaben hebelten die Einbrecher eine Tür des Nebengebäudes der Kapelle auf, gelangten so hinein und durchsuchten die Räume. Dazu entdeckte der Gärtner der Gemeinde auf dem Friedhofsgelände drei aufgebrochene Garagen. Ob etwas entwendet wurde, konnte am Sonntag noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Bereich des Friedhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.