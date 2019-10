In Weserdeich schreiten die Arbeiten an einem neuen Deichsicherungsweg voran. (Jauken)

Auf dem neuen Deich weiden längst die Schafe. Die 2016 begonnene Erhöhung und Verstärkung des Weserdeichs zwischen der B 74 in Ranzenbüttel und der Ortschaft Ohrt bleibt dennoch einstweilen die größte Baustelle des I. Oldenburgischen Deichbands. Vor allem die Arbeiten am neuen Deichunterhaltungsweg werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Deichband ist für 63 Kilometer Deich an Ochtum, Weser und Hunte zuständig.

Auf einem ersten 1200 Meter langen Abschnitt bis zum Übergang auf die Weserinsel Ruschsand ist der Deich bereits 2016 erneuert worden. 2017 folgte ein zweiter Abschnitt von 1400 Metern bis zur Schäferei, weitere 1400 Meter Deich wurden im Jahr darauf fertiggestellt. In diesem Jahr wurde die sogenannte Y-Trift in Höhe der Furt auf die Weserinsel profiliert und befestigt. Außerdem wurden der sogenannte Flügeldeich beiderseits der B 74 und die dazugehörigen Unterhaltungswege fertig, wie jetzt die Herbstdeichschau zeigte.

Kurz vor dem Übergang auf die Weserinsel wird inzwischen wieder gebaut, diesmal an dem außendeichs verlaufenden neuen Deichunterhaltungsweg. Bislang gab es dort nur eine provisorisch befestigte Baustraße, auf der in den vergangenen Jahren tausende Kubikmeter Kleiboden dorthin transportiert wurde, wo er gerade für den Deich gebraucht wurde. Die nur zwölf Zentimeter dicke Asphaltschicht der Baustraße wird nun Stück für Stück entfernt und für den Unterbau der neuen Straße wiederverwendet. 2020 soll die neue Straße eine 18 Zentimeter starke Betondeckschicht erhalten.

Der Übergang auf die Weserinsel soll ebenfalls im Lauf des nächsten Jahres wieder bei Niedrigwasser passierbar sein. Zunächst muss allerdings ein fester Untergrund für den neuen Deichunterhaltungsweg geschaffen werden, und das ist dank des weichen Bodens schwierig genug. Ab Ruschsand flussabwärts sei der Untergrund „grenzwertig“, berichtete Michael Hopp der Deichschaukommission beim Zwischenstopp an der Y-Trift. Hopp ist beim Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz für die Überwachung der Baustelle zuständig und mit Verlauf und Fortschritt der Arbeiten bestens zufrieden. „Die Baustelle lief gut. Die Baufirma ist super. Wenn es Probleme gibt, werden sie konstruktiv gelöst.“

Zufrieden zeigte sich auch Matthias Wenholt, beim Landkreis Wesermasch zuständig für den Katastrophenschutz. Der Kleiabbau in unmittelbarer Nähe zur Baustelle und die anschließende Aufwertung der Abbau-Fläche sei eine "Win-win-Situation.“ Denn die inzwischen ausgediente Kleipütte wird fortan der Natur überlassen, damit sich Auwald, naturnahe Flusswattflächen und Schilfröhricht entwickeln können. Ein wenig Schilfröhricht soll als Initialpflanzung verteilt werden, mehr nicht. Extra angelegte Schwellen verhindern, dass die Flächen bei Niedrigwasser trocken fallen.

Ein ähnliches Projekt steht laut Deichvorsteher Cord Hartjen in den kommenden Jahren auf dem Elsflether Sand bevor. Denn auch auf der Halbinsel im Einmündungsbereich der Hunte in die Weser muss der Weserdeich erhöht werden. Außerdem wird dort eine Ausgleichsfläche für die Eingriffe in die Natur beim Bau des Jade-Weser-Ports geschaffen. Dabei geht es den Angaben nach insbesondere um einen neuen Lebensraum für die Rohrdommel.

Im Mittelpunkt der Deichschau stand auch diesmal die Deichsicherheit. Sie sei auf jeden Fall gewährt, wie es hieß. „Der Deich ist fertig. Da kann nichts passieren“, versicherte Wenholt in Erinnerung an die Sorgen mancher Anlieger, nachdem die Deichbauarbeiten im regnerischen August 2017 abgebrochen werden mussten, bevor die Deichflächen angesät werden konnten. In diesem Jahr wächst auf dem neuen Deich im Bereich der Y-Trift ebenfalls noch kein Gras. Die 1,5 Meter dicke Kleidecke auf dem komplett neu aufgebauten und um etwa 80 Zentimeter erhöhten Deich werden in Zusammenhang mit dem abgeflachten Profil dafür sorgen, dass auch schwere Stürme dem Deich nichts anhaben können, zeigten sich die Fachleute dennoch überzeugt. Beim alten Deich war die Kleidecke Hopp zufolge stellenweise nur 20 bis 30 Zentimeter dick.

Fertiggestellt wurde dieses Jahr übrigens auch ein 800 Meter langer Deichabschnitt an der Ochtum in der Ortschaft gleichen Namens. Auch dort wurde das Deichprofil Hartjen zufolge verbessert. Zurzeit laufen die Planungen für die Profilierung des anschließenden Deichabschnitts in Höhe des Delmenhorster Ortsteils Deichhausen. Voraussichtlich 2021 soll die Spundwand im Bereich Motzen/Bardenfleth erhöht werden, berichtete Hartjen weiter. Läuft alles nach Plan, kann im gleichen Jahr auch der Huntedeich um die Gebäude des Klosters Blankenburg am Stadtrand von Oldenburg näher ans Ufer verlegt werden. Bislang ersetzen die Außenwände der denkmalgeschützten Klosteranlage die Deichlinie. Das halten Deichband und Landesbehörde für unzureichend.