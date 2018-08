Die Band "Tortilla Flat" aus der Schweiz eröffnete das 20. Festival Maritim in Bremen-Nord. (Volker Kölling)

Das 20. Internationale Festival Maritim startet am Freitag kurz vor Hochwasser mit Reden voller Superlative: 600 Bands sind in den zwei Jahrzehnten vor rund 1,5 Millionen Besuchern aufgetreten und haben 4000 Konzerte gespielt, bilanziert Werner Pohlmann als Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Vegesack Marketing. Das Festival sei eine richtige Marke geworden, betonte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling kurz vor den drei Glockenschlägen zur Festivaleröffnung.

Dann spielen allerdings nicht „Pyrates!“ aus den Niederlanden auf. Die Piraten sind auf der Autobahn gestrandet. Die Schweizer Gruppe „Tortilla Flat“ hat die 950 Kilometer Anfahrt von Bern besser navigiert und legt um 19.30 Uhr mit gleich drei Dudelsackspielern voll los.

An der Bühne im Stadtgarten am Vegesacker Balkon ist es zu dem Zeitpunkt am lautesten. An der Walfluke hat aber auch das Bremer Ukulelenorchester schon sein Publikum gefunden. Tobermore aus den Niederlanden auf der Utkiekbühne hören sich dagegen mit all den Fideln und Handtrommeln sehr irisch an.

Der Utkiek präsentiert sich in diesem Jahr neu gestaltet: Mit deutlich größerer Weinlounge zum Anleger hin und einer transparenten Piratenbar, durch die man auf den Dreimaster „Schulschiff Deutschland“ gucken kann. Dorthin zu kommen ist am ersten Abend allerdings anfangs nicht so leicht, weil die Hafenbrücke hitzebedingt bis zur Abkühlung im Schatten offen bleiben musste. Vielleicht wird am Sonnabend die Feuerwehr ausrücken und das Bauwerk mit Wasser auf das passende Maß zurückkühlen, hieß es von Seiten der Hafenverwaltung.

