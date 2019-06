Musiker und Besucher schwärmen gleichermaßen von der besonderen Stimmung, die beim "Sommer in Lesmona" herrscht. (Christian Kosak)

Wenn die Bollerwagen-Karawane in Richtung Knoops Park zieht, wenn die Menschen in Scharen kommen und die Damen und Herren ihre feinsten Hüte tragen, dann weiß jeder: Es ist wieder einmal „Sommer in Lesmona“. Und was für einer!

Übers Wetter möchte Albert Schmitt, Direktor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, am liebsten gar nicht reden. Die Launen des Wetters hat das Klassik-Freiluft-Festival auf der Wiese in Knoops Park in all den Jahren in allen Facetten hautnah erlebt. Es gab Zeiten, in denen gehörten Regenschirme, Gummistiefel, Ostfriesennerz und Südwester ohne Wenn und Aber in den Bollerwagen.

Dieses Jahr aber macht der „Sommer in Lesmona“ seinem Namen so sehr Ehre, dass auch Albert Schmitt am Ende des zweiten furiosen Konzertabends strahlen muss, als sei die Sonne noch gar nicht versunken. „Die Stimmung, die hier entsteht, ist so phänomenal, dass man sie kaum in Worte fassen kann“, schwärmt der Orchesterchef.

Die Stimmung! Wo man hinhört, sind es diese beiden Worte, die die Besucher als erstes nennen, wenn sie erzählen, weshalb es sie hierher zieht. Insgesamt rund 10.000 Gäste haben es sich an den drei Festivaltagen auf der von hohen Bäumen umrahmten Wiese behaglich eingerichtet. Manche haben dafür mehrere Tausend Kilometer zurückgelegt: Es gibt Besucher aus Melbourne und Brasilien. Nur zu gern sind sie dem diesjährigen Motto gefolgt.

Das Jubiläum folgt der Devise „Verführung“

Das Jubiläum – es ist der 25. „Sommer in Lesmona“ – folgt der Devise „Verführung“. Und an Gelegenheiten, sich verlocken zu lassen, mangelt es nicht. Dafür sorgen auf der Bühne die meisterhaften Musikerinnen und Musiker des Orchesters, die Weltklassesolisten Ray Chen und Ray Lema, der Charakterdarsteller Michael Mendl, der am Sonnabendnachmittag zum „Tee in Lesmona“ amouröse Literaturstücke liest, die launige Moderation des Musikers und Kabarettisten Klaus Wallendorf. Es ließe sich noch vieles mehr aufzählen. Kurz gesagt: Das gesamte Festival „Sommer in Lesmona“ ist an diesem Wochenende eine einzige Verführung.

„Es ist das Gesamtpaket“, sagt auch Cezary Pilarski. „Diese wunderschöne Atmosphäre“, die die Leute in Knoops Park lockt, wo schon zwei Stunden vor Konzertbeginn die Wiese belegt ist. Das Herbeischaffen von Tischen, Stühlen, Decken und Kissen nebst lukullischer Köstlichkeiten gleicht dabei einer logistischen Meisterleistung. Im Nu sind Sonnenschirme aufgestellt, die Tische auseinandergeklappt, Tischdecken aufgelegt, Armleuchter und Geschirr platziert und der erste Prosecco in Gläser geflossen.

Zum Tee in Lesmona kommt feinstes Service zum Einsatz, und sehr viele Gäste bleiben danach einfach sitzen, weil ja noch ein wunderbarer Konzertabend bevorsteht. Marianne und Jürgen Schilling aus Borgfeld sind dabei nicht die einzigen, die sich das Vergnügen im großen Kreis gönnen. „Wir sind mit 19 Leuten hier.“ Ein Stück davon entfernt, hat Florian Beutels Freundeskreis aus langen Tafeln ein U gebaut, an dem 20 Gäste Platz haben. Fünf Frauen aus Bremerhaven reicht eine Picknickdecke am Boden. Sie schwärmen davon, „dass hier alles so zwanglos ist“. Die Festival-Kleidung kennt kein Muss. Sie reicht vom Abendkleid bis zur Jeans.

Zu den treuesten Besuchern gehört Margret Tadiken. Sie hat schon das erste Festival besucht und seitdem keines verpasst. „Damals“, erinnert sie sich, „haben wir unsere Decken ausgebreitet und in den Himmel geguckt.“ Nun funkeln unter dem Himmel die Wunderkerzen und sorgen für Gänsehautfeeling. Der zweite Konzertabend ist so lau, dass sich die Besucher noch gern dazu verführen lassen, den Film „Sommer in Lesmona“ anzuschauen. So rollen dann erst in der Nacht die Bollerwagen von der Wiese. Nächstes Jahr wird „Sommer in Lesmona“ vom 3. bis 5. Juli gefeiert. Dann kommen sie wieder.

Zur Sache

In der Kritik

Ein mediterran lauer Sommerabend: Optimal also für das Große Orchesterkonzert, den alljährlichen Höhepunkt beim „Sommer in Lesmona“.

Die ohnehin gute Stimmung unter den etwa dreitausend Zuhörern in Knoops Park wird mit einer temperamentvoll angegangenen Ouvertüre der polnischen Komponistin Grażyna Bacewicz gleich noch gesteigert. Das Werk weckt Bilder von turbulentem Großstadtgewusel, bietet im Mittelteil aber auch verträumt anmutende Melodik. Die Deutschen Kammerphilharmoniker Bremen präsentieren es unter dem präzisen Dirigat von Joshua Weilerstein mit musikantischer Leidenschaft. Für das wie gewohnt von musikalischem Crossover geprägte Konzert haben sie Ray Lema samt Band eingeladen.

Lema, im Kongo geboren und als klassischer Pianist ausgebildet, ist ein Multitalent; weltweit hat er sich musikalisch inspirieren lassen. Seine mit sonorem Timbre vorgetragenen Songtexte sind leider kaum verständlich, teilen sich dennoch atmosphärisch mit. Unschwer sind im swingenden Drive seiner jazzig coolen, eigens mit Orchester arrangierten Titel Elemente aus der Musik Afrikas, aber ebenso aus Rock, aus südamerikanischen Rhythmen, auch aus klassischem Genre erkennbar. Das ist echte Weltmusik: eingängig, mitreißend, impulsiv, die teils locker improvisierend in Jamsession-Manier intoniert wird. Das Publikum geht voll mit, als sich die Musiker bei „Gave me Hell“ gegenseitig pushen und die Wiese unter starkem Zwischenapplaus rocken wie selten zuvor.

Stilistisch nicht weit davon entfernt ist die orchestrale Antwort mit dem tumultuarischen „Höllentanz“ aus Strawinskys Feuervogel-Suite. Ungemein ausdrucksstark gerät deren Finale als mystische Wiederauferstehungs-Szenerie: eine aus geheimnisvollem, fast lautlos tremolierendem Pianissimo bis hin zu überwältigendem Tuttistrahlglanz grandios gestaltete Sequenz. Sogar Brahms‘ gemütvoll-melancholisches Allegretto aus seiner Sinfonie Nr. 3 passt ins bunte Programm, das wieder launig und humorvoll von Klaus Wallendorf moderiert wird. Zur orientalisch gefärbten, graziösen Mazurka von Anitras Tanz (aus Grieg: Peer Gynt Suite Nr.1) leuchtet die Festivalwiese im glitzernden Schein hunderter Wunderkerzen. Die aus dumpf-dunklem Stampfen ganz allmählich ins Dramatisch-Ekstatische kumulierende Turbulenz aus der „Halle des Bergkönigs“ bringt einen markanten Schlussakzent, dem indes nach lang anhaltenden Ovationen noch etliche Zugaben folgen müssen. (Gerd Klingeberg)