Mit einem Konzert ist die Truhenorgel in der Kirche St. Magni jetzt eingeweiht worden. Klaus Westermann (an der Orgel) und das Streicherensemble Albrecht Kühner treten gemeinsam auf. (Jörn Hildebrandt)

St. Magnus. Die große, fest installierte Orgel in der evangelischen Kirche St. Magni hat seit Neuestem eine kleine Schwester: eine sogenannte Truhenorgel – kompakt, auf vier winzigen Rädern leicht beweglich und damit auch einfach zu transportieren. Die alte Kleinorgel, die aus den 1960er-Jahren stammt, war nach Angaben von Jürgen Blendermann, Organist und Kantor in St. Magni, weder mobil noch klanglich ansprechend – sie wurde gegen einen symbolischen Wert abgegeben. „Die neue Orgel soll künftig in Dialog mit der großen Orgel treten“, kündigt Kantor Blendermann an.

Zur Einweihung der neuen Kleinorgel gab es am Sonntagvormittag einen Gottesdienst, bei dem das Instrument erstmals öffentlich zu hören war, und am frühen Abend erklang die Orgel bei einem Konzert mit Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und – als Höhepunkt – bei der Uraufführung eines Konzerts für Orgel und Orchester von Hans-Dieter Renken. „Ich freue mich, dass ich diese Auftragskomposition an den ehemaligen Kantor der Kirche in Lesum vergeben konnte“, sagt Blendermann.

Hans-Dieter Renkens Werk bildet als moderne Komposition einen Kontrast zu den barocken Werken, die vorher und nachher erklingen. Doch sein Konzert für Orgel und Orchester nimmt die traditionellen Formen durchaus auf und verbindet sie zugleich mit dem Wiederholungsmodus der neueren „minimal music“, die oft den Eindruck eines musikalischen Kontinuums erzeugt. Die treibenden, oft rasch voranschreitenden Themen und Motive der ersten beiden Sätze werden im dritten Satz wieder aufgegriffen und rhythmisch variiert, sodass die Komposition sich zu einem wohlgeordneten Ganzen fügt.

Wie schön und kräftig die neue Orgel klingt, zeigt der Organist Klaus Westermann, der glänzend mit dem Streicherensemble Albrecht Kühner harmoniert. Er sorgt mit der Kleinorgel häufig für eine Grundierung der Sätze der barocken Meister, zeigt in Solopartien die enorme Klangfülle der neuen Truhenorgel auf und lässt hören, wie bei den Tutti die Orgelklänge mit denen von Violine, Viola, Violoncello und Violone harmonisch verschmelzen.

Das neue Instrument, aus Eichenholz gefertigt, stammt aus der Orgelwerkstatt Emil Hammer bei Hannover und wurde als Unikat für die Kirche St. Magni gebaut. Baumeister Georg Schloetmann, der etwa ein Jahr an der Orgel gearbeitet hat, ist bei dem Konzert anwesend und geht anschließend auf Fragen der Besucher ein. „Der Klang der Orgel sollte so voll wie möglich werden“, sagt Georg Schloetmann, „deshalb ist sie auch etwas schwerer geworden“. Trotz seines kleinen Formats konnte er dreieinhalb Register unterbringen, bei einer ansehnlichen Zahl von insgesamt 205 Pfeifen.

Open-Air-Konzerte geplant

„Wir werden die neue Kleinorgel für unsere Winterkirche nutzen“, sagt Jürgen Blendermann. „Die Winterkirche wird als abgetrennter Raum unter der Empore separat geheizt, was enorme Kosten spart, und zugleich wird die Taufkapelle damit stärker in den Gottesdienst einbezogen.“ Da das Taufbecken in einem Nebenraum abseits vom Hauptschiff der Kirche steht, liegt es etwas isoliert von den Bankreihen, auf denen die Gemeinde sitzt. „Und mit der neuen Kleinorgel sind auch Open-Air-Konzerte an der Kirche St. Magni vorgesehen“, kündigt Jürgen Blendermann eine Neuerung an.

Die große Orgel, die dem Altar gegenüber erhöht steht, bleibt in der Kirche St. Magni aber ebenfalls im Einsatz. „Sie erklingt als Erstes, wenn der Gottesdienst beginnt und soll natürlich weiterhin ihre Dienste tun“, sagt Jürgen Blendermann, der auch als Orgellehrer tätig ist. Was Organisten betrifft, könne er über Nachwuchssorgen derzeit nicht klagen. „Es gibt im Umkreis genügend Jugendliche, die Orgel lernen möchten, und zu Weihnachten haben zwei junge Männer sogar die Konzerte bestritten.“

Jeden ersten Sonntag im Monat finden in diesem Jahr in der Kirche St. Magni, Unter den Linden 24, Konzerte mit Orgel- oder Kammermusik statt, bei denen auch die neue Kleinorgel zu hören sein wird. Die nächste musikalische Veranstaltung ist ein Orgelkonzert zur Passion mit Jürgen Blendermann. Es findet am Sonntag, 1. März, ab 17 Uhr statt.