Dieser Baum in Knoops Park wäre aufgrund seines Stammumfangs ohnehin durch die Baumschutzverordnung geschützt. Im digitalen Baumkataster sollen aber auch junge Bäume erfasst werden, die als Ausgleichsmaßnahme neu gepflanzt wurden. (Christian Kosak)

Burglesum. Der Beirat Burglesum hat den Senat aufgefordert, dem Vorbild des aktuellen Beschlusses zum Klimanotstand auf EU-Ebene zu folgen und die Notlage des Klimas anzuerkennen. Diesen von der SPD eingebrachten Beschluss hat der Beirat auf seiner jüngsten Sitzung gefasst, allerdings nicht einstimmig. Die Vertreter von CDU (fünf Stimmen) und AfD (zwei) stimmten dagegen. Martin Hornhues (CDU) hatte argumentiert, der Beschluss sei zu allgemein gehalten, außerdem störten sich die Christdemokraten am Begriff „Notlage“.

Gefordert werden in dem Beschluss auch die Ausarbeitung und Umsetzung „konkreter sozial verträglicher Maßnahmen gegen die negativen Auswirkungen auf das Klima“. Langwierige und komplizierte Genehmigungsverfahren, die Maßnahmen privater Investoren zum Klimaschutz behinderten, sollten geprüft und wenn möglich verschlankt werden.

Während dieser Antrag nicht die Zustimmung aller Fraktionen erhielt, wurden drei weitere weitgehend einstimmig gefasst – abgesehen von Enthaltungen durch die AfD. Der AfD-Vertreter Harald Rühl hatte bei den Fraktionen kurzzeitig für Empörung gesorgt, als er vorbrachte, es sei durch nichts bewiesen, dass der Klimawandel durch Menschen verursacht sei. Das behaupteten „Pseudowissenschaftler, die alle voneinander abschreiben“. Niels Heide (SPD) hielt daraufhin einen knappen, aber engagierten Vortrag über den Treibhauseffekt. Beiratssprecher Martin Hornhues forderte schließlich dazu auf, thematisch auf lokaler Ebene, in Burglesum, zu bleiben.

Über einen grundsätzlichen und zwei ergänzende Anträge hatten sich die Fraktionen bereits vorab verständigt. In dem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Grüne und Linke bekennt sich der Beirat zum Umwelt- und Klimaschutz und misst ihm höchste Priorität bei. Bei allen Belangen des Beirats soll der Aspekt des Klimaschutzes mit berücksichtigt werden. Das betrifft insbesondere den Schutz von Flora und Fauna, den Gewässerschutz, Bau- und Infrastrukturvorhaben und den Verkehr.

Der Beirat will darüber hinaus geeignete, konkret umsetzbare und sozial verträgliche Maßnahmen entwickeln, die dem Umwelt- und Klimaschutz in Burglesum dienen. Fachliche Unterstützung fordern die Mitglieder dabei von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Jährlich will der Beirat dann über die umgesetzten Klimaschutz-Maßnahmen berichten. Außerdem unterstützt der Beirat das Vorhaben, eine Enquete-Kommission „Klimaschutzstrategie für das Land Bremen“ einzusetzen, die auch die Belange der Beiräte aufnehmen soll. In einem Folgeantrag werden erste Maßnahmen benannt, die der Beirat zum Umwelt- und Klimaschutz ergreifen will. Ziel dieses ergänzenden Antrags, den die Grünen eingebracht haben, ist der Schutz von Bäumen in Burglesum. Insbesondere junge Bäume, die als Ausgleich für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen gepflanzt wurden, haben die Kommunalpolitiker im Blick. Dazu fordert der Beirat die Klimaschutz- und Umweltsenatorin auf, alle diesbezüglichen Informationen in einem digitalen Baumkataster zusammenzuführen und dem Beirat sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Beinhalten soll das Baumkataster auch Bäume, die auf privaten Grundstücken stehen. Des Weiteren fordert der Beirat die Aufstockung des Personals zur Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen, damit der Erhalt der Bäume kontrolliert werden kann.

In einem weiteren Beschluss geht es um eine Umweltinventur für den Stadtteil. Die Idee hatte die SPD. Der Gedanke dahinter: Wenn alle vorhandenen Daten zusammengetragen werden, können Probleme systematisch erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Im Umweltausschuss sollen alle aussagekräftigen Daten, die den Behörden bereits an verschiedenen Stellen vorliegen, vorgestellt werden. Dabei geht es beispielsweise um Daten über den Zustand von Flora und Fauna, der Geologie und des Gewässerzustands. Im ersten Schritt sollen die Daten lediglich zusammengeführt, später dann zugänglich gemacht, vorgestellt und erläutert werden. „Eine regelmäßige Aktualisierung der veränderlichen Daten soll helfen, Veränderungen an Natur und Umwelt festzustellen, notwendige Maßnahmen zu identifizieren und die Wirkung von Maßnahmen zu beurteilen.“ Der Beirat glaubt, dass dieses systematische Vorgehen modellhaft für andere Stadtteile werden könnte.