1994 erlebte der Frühjahrsmarkt einen Höhepunkt, es gab sogar eine Weltpremiere. Später gab es allerdings aus Zuschauermangel wachsende Probleme bis zum Aus des Marktes. (Christian Kosak)

Seit fast 200 Tagen bangten die Beschäftigten des Aircraft-Service-Centers (ASC) in Lemwerder bereits um ihre Arbeitsplätze. Unermüdlich kämpften sie gegen die von der Konzernmutter Dasa geplante Schließung des Werks. Im Verlauf der zurückliegenden Wochen hatten sie immer wieder Besuch von Prominenten und Politikern bekommen, viele Betriebe und Vereine zeigten sich solidarisch. So wurde auch die Mai-Kundgebung des DGB Bremen-Nord auf dem Sedanplatz „zu einer eindrucksvollen Demonstration für den Erhalt des Aircraft-Service-Centers (ASC) in Lemwerder“, wie am 3. Mai 1994 unter der Überschrift „Harte Vorwürfe in Richtung Bonn“ auf Seite 1 in der NORDDEUTSCHEN zu lesen war.

Hans-Joachim Beckmann, ASC-Betriebsrat, Bürgermeister der Wesermarsch-Gemeinde und Landtagsabgeordneter der SPD in Hannover, hatte nach den jüngsten Enthüllungen über die Einflussnahme der deutschen Aerospace (Dasa) auf das Gutachten über Möglichkeiten zur Rettung des Werkes in Lemwerder seine vorbereitete Rede kurzerhand in der Tasche gelassen und richtete schwere Vorwürfe in Richtung Hauptstadt: „Die Schließung unseres Werkes muß mit höchsten Stellen abgesprochen gewesen sein, sonst hätten wir andere Töne von der Regierung gehört.“

Nur wenige Tage später war der damalige niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder zu Gast in Lemwerder, um die ASC-Mitarbeiter über den Stand der Dinge zu informieren. „Noch ein langer Weg bis zum Ziel“ hieß es damals, am 5. Mai 1994, in der NORDDEUTSCHEN. Es werde, so hatte Schröder prognostiziert, „noch harte und schwierige Auseinandersetzungen geben.“ Die Beschäftigten bereiteten sich derweil auf den „200. Arbeitskampftag“ vor. Am Ende blieben die Proteste bekanntlich vergeblich, im weiteren Verlauf des Jahres 1994 schloss die Dasa das Aircraft-Service-Center.

„Maibaum gestohlen“ hieß es am Donnerstag, 5. Mai. Unbekannte hatten nachts den 18 Meter hohen Maibaum in Berne-Neuenkoop gestohlen. Über diese Tat war der Ortslandvolkverband sehr erbost: Der Baum war als „nicht bewacht“ gekennzeichnet und darf deshalb, so sagt es die Tradition, nicht entwendet werden. Besonders aber die Tatsache, dass er „in drei Meter Höhe abgehackt und bis zum Feuerwehrhaus in Hude-Wüsting hinter einem Trecker hergeschleift wurde“, hat die Landwirte aufgebracht. Nicht nur der abgesägt Mast, auch die drei Meter langen Reifen und die Halteseile waren dabei kaputtgegangen. Der Schaden wurde auf 500 Mark beziffert. Die Neuenkooper hegten den Verdacht, dass Jugendliche aus der Nachbargemeinde Hude „sich mit dem Diebstahl etwas beweisen wollten. Zur Zeit bemühe man sich, die Schuldigen zum Eingeständnis ihrer Tat zu bewegen und eine gütliche Einigung herbeizuführen.“ Also: Ersatz für den gekürzten Mast und Erstattung der Sachkosten.

Am Donnerstag, 5. Mai, wurde eine „Weltpremiere in Vegesack“ angekündigt: Mit dem „Mega-Dancer“ stellte sich auf dem Vegesacker Frühjahrsmarkt ein ganz neues Karussell vor. Das Fahrgeschäft war just fertiggestellt worden und hatte rechtzeitig vor dem Vegesacker Frühjahrsmarkt die TÜV-Abnahme passiert. Im Mega-Dancer, so die Ankündigung, „werden die Fahrgäste tüchtig herumgeschleudert: Lange Arme drehen daran hängende, sich wiederum um sich selbst drehende Fahrgastgondeln, die auch noch einen Überschlag machen.“ Insgesamt wurden 1994 auf dem Vegesacker Frühjahrsmarkt 55 Unternehmen aufgebaut, darunter sechs Fahrgeschäfte. „Ein Maximum dessen, was auf dem Platz untergebracht werden kann“, so Marktmeister Jürgen Lange, der sich gemeinsam mit Ortsamtsleiter Reiner Kammeyer darüber freute, „daß der Vegesacker Frühjahrsmarkt in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Attraktivität gewonnen hat.“ Die Zeiten sind allerdings vorbei; seit 2018 findet der Vegesacker Frühjahrsmarkt aufgrund zurückgehender Besucherzahlen nicht mehr statt.

„Sprengung verlief nach Plan“ vermeldete die NORDDEUTSCHE am Montag, 9. Mai: „Nach einem dumpfen Knall, ausgelöst durch eine wohldosierte Sprengladung des Technischen Hilfswerkes (THW), fiel am Sonnabend der 25 Meter hohe Schornstein des Kesselhauses der Lürssen-Werft in Lemwerder auf den Zentimeter genau in die vorgesehene Schneise zwischen Verwaltungsgebäude und Spundwand.“ Der in den 1950er-Jahren gebaute und fünf Jahre zuvor stillgelegte Schlot sei zu einer Gefahr geworden. Bevor der Auslöser betätigt wurde, sei noch eine Rauchkerze angezündet worden: „Damit haucht der Schornstein nach jahrzehntelangem Dienst seine Seele aus.“