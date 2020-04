Frau Lippke, Sie erforschen, wie sich Einsamkeit auf die Gesundheit auswirken kann. Wie groß ist das Risiko, dass jetzt viele Menschen krank werden, weil sich viele wegen der Corona-Krise isolieren müssen?

Sonia Lippke: Die Gefahr, dass Menschen, die wegen des Virus isoliert sind, jetzt zusätzliche Probleme bekommen, ist sehr groß. Die Isolation soll ja im Grunde ausschließlich physisch sein, sie geht aber mit einer sozialen und emotionalen Isolation einher. Für ältere Menschen, die im Pflegeheim leben und vor der Corona-Krise ein- oder zweimal pro Woche Besuch bekommen haben, ist es eine extreme Einschränkung, wenn dieser Besuch nun nicht mehr möglich ist.

In Pflegeheimen und Krankenhäusern gilt kein Besuchsverbot für Wochen, sondern auf unbestimmte Zeit ...

Das macht die Einschränkungen für ältere und kranke Menschen umso gravierender. Das Risiko, dass die Einsamkeit, die zunächst ein Gefühl und ein Frühwarnsignal ist, zur Depression wird, kann sich vergrößern, je länger eine Isolation dauert.

Wie lange ist denn eine Isolation beziehungsweise Quarantäne ungefährlich für den Gemütszustand – und ab wann kann sie gefährlich werden?

Das kann ich nicht sagen, weil es dazu keine systematischen Studien gibt, und eine Untersuchung auch von verschiedenen Faktoren abhängt. Was ich aber sagen kann, ist: Menschen, die es in einer Isolation schaffen, körperlich aktiv zu bleiben, können oftmals besser damit umgehen, von Kontakten abgeschnitten zu sein.

Warum – wer für sich Sport macht, ist doch trotzdem allein?

Das stimmt, aber Sport kann dazu beitragen, sich besser zu fühlen. Wir sind eben nicht nur soziale, sondern auch körperliche Wesen.

Und was ist mit Menschen, die bettlägerig sind?

Bei älteren und kranken Menschen ist es umso wichtiger, dass sie Hilfe bekommen, um im Kontakt mit Mitmenschen zu bleiben und um gegen das Gefühl der Einsamkeit angehen zu können – am besten so, dass die Einsamkeit des Einzelnen nicht zum Problem für andere wird.

Inwiefern?

Im Grunde kann Einsamkeit so ansteckend wie ein Virus sein. Einsamkeit aber kann auch abschrecken und noch einsamer machen. Wer die Veranlagung hat, sich einsam und verlassen zu fühlen und dann keine Hilfe bekommt, der kann beispielsweise bei einem Telefonat auf andere niedergeschlagen, einsilbig oder ungehalten wirken – mit der Folge, dass er vielleicht nicht noch einmal angerufen wird.

In manchen Ländern sollen sich alte und kranke Menschen für mehrere Monate im Haus oder in der Wohnung zurückziehen. Was halten Sie davon?

Das hängt davon ab, ob jemand mit der Isolation einverstanden ist oder nicht. Wenn sich also jemand dadurch sicherer fühlt, ist das sicherlich gut. Wer allerdings in eine angeordnete Isolation muss und Kontakte braucht, für den kann das sehr belastend sein, weil er sich wie im Gefängnis fühlt.

Was kann denn Einsamkeit mit einem machen, wenn sie zu lange dauert?

Das kurzzeitige Gefühl der Einsamkeit kann sich zu einem festen Bestandteil einer Depression entwickeln – und die wiederum zur totalen Selbstaufgabe führen. Einsamkeit geht aber auch mit physiologischen Veränderungen einher: Stresshormone werden nicht mehr so abgebaut wie sie sollten. Das kann Erkrankungen wie Demenz, Herzinfarkt, aber auch Krebs befördern.

Und was kann jemand gegen Einsamkeit tun, der nicht zu anderen darf?

Auch wenn das banal klingen mag: Reden hilft. Wer sich viel mit anderen über das Telefon oder das Internet austauscht, der läuft nicht so schnell Gefahr, die momentane Isolation als großes Problem zu erleben. Auch aus dem Fenster zu schauen und Nachbarn zuzuwinken, ist schon besser als nur alleine dazusitzen.

Und trotzdem ist reden am Telefon und reden von Angesicht zu Angesicht nicht dasselbe und damit auch die Wirkung eine andere, oder?

Reden ist nicht gleich reden. Das merken jetzt viele. Auch ich merke das: Meine Vorlesungen sind mittlerweile komplett online. Das ist extrem anstrengend, weil ich den Anspruch habe, mit meinen Studenten in einer wirklichen Beziehung zu bleiben. Nur habe ich jetzt eben bloß noch den digitalen Kanal. Meine physische Präsenz ist eingeschränkt – und damit sind es auch meine Möglichkeiten, selbst zu erleben, wie es allen im Raum geht.

Wird Ihrer Ansicht nach genügend getan, um dem Problem der Einsamkeit in Zeiten von Ausgangssperren und Kontaktverboten zu begegnen?

Ich denke, nein. Als Erstes müsste zum Beispiel mit dem Begriff des Social Distancing aufgeräumt werden, weil er falsch ist. In der Corona-Krise geht es eben nicht um soziale Distanzierung, sondern ausschließlich um körperliches Abstandhalten und Hygiene.

Und als Zweites?

Das Zweite hat wieder mit dem Ersten zu tun. Denn manche Menschen haben die soziale Distanzierung inzwischen irgendwie verinnerlicht. Zumindest erlebe ich das so, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe. Statt zu grüßen, schauen viele weg und gehen einfach weiter.

Was schließen Sie daraus?

Ich nehme an, dass viele Menschen jetzt verunsichert sind und große Angst davor haben, sich mit dem Virus anzustecken.

Was irgendwie menschlich ist ...

Aber nicht mehr rational, denn das Virus kann nicht fünf Meter weit springen. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, einen anderen auf der Straße zu grüßen oder anzulächeln und damit zu zeigen, dass man nicht allein ist, wenn denn schon Distanzhalten angesagt ist.

Und wie wollen Sie den Menschen die Furcht nehmen?

Indem ich dafür werbe und anschaulich mache, wie wichtig soziale Verbundenheit ist, die auch mit physischem Abstand möglich ist.

Außer ein Kontaktverbot gilt eben auch ein Abstandsgebot: Wie sehr, würden Sie sagen, kann körperliche Distanz die Einsamkeit befördern?

Zur aktuellen Situation gibt es noch keine belastbaren Untersuchungen. Bisherige Studien belegen aber, dass bei Patienten, die weniger körperlichen Kontakt erfahren und vor allem von medizinischen Geräten versorgt werden, die Selbstheilungskräfte kaum stimuliert werden.

Viele Mütter und Väter erleben gerade das Gegenteil von Einsamkeit: Sie arbeiten im Homeoffice und betreuen gleichzeitig ihre Kinder. Was raten Sie Ihnen?

Eindeutige Regeln und nicht zu viel Multi-Tasking: Bewusst Zeit mit den Kindern verbringen, aber dann auch Zeit ausschließlich für das Arbeiten reservieren. Sonst würde das Homeoffice langfristig alle Familienmitglieder überfordern. Eltern sollten außerdem klare Worte finden, um den Kinder verständlich zu machen, warum die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Klar sollten auch die Absprachen sein, die getroffen werden, um für einen geregelten Tagesablauf zu sorgen.

Und wie sieht gerade Ihr Homeoffice aus, wenn Sie Ihre Studenten online unterrichten?

Momentan bin ich nicht zu Hause, sondern in meinem Büro am Campus. Die Jacobs University hat schon seit Mitte März ihre Vorlesungen und Seminare ins Internet verlegt. Ich gehe aber für bestimmte Arbeiten weiterhin ganz bewusst ins Büro. Ich treffe niemanden hier. Alleinsein kann auch guttun, wenn es in Maßen ist.

Das Interview führte Christian Weth.

Zur Person

Sonia Lippke (45)

ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs University. Seit 2011 arbeitet sie an der Privatuni. Lippke wohnt in Bremen-Nord, ist verheiratet und hat drei Kinder.