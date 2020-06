Wenn sich der Schwarm an einem Ast niedergelassen hat, können die Imker tätig werden und das Volk einfangen. (Christian Butt)

Manche Menschen schaffen sich einen Hund an, um Leute kennenzulernen. Mit Bienen funktioniert das auch. Als meine Bienen dieser Tage zum ersten Mal schwärmen, lernt meine Familie Schwarmfänger aus Bremen-Nord kennen: Jörg Böttcher und sein Sohn Michel wollen helfen, die Abtrünnigen zurückzuholen. Das einzige Problem: Die Bienen haben sich auf einem Ast in mindestens acht Metern Höhe niedergelassen.

Wenn Bienen schwärmen, ist das ein Naturschauspiel. Es ist früher Nachmittag, als mein Mann Michael mich hektisch in den Garten ruft: „Komm schnell raus, Deine Bienen!“ Als ich in den Garten trete, ist die Luft bereits voller Bienen. Wir stehen in einer schwarzen Wolke, der ganze Garten summt. Ich beginne zu verstehen, warum ein Schwarm, der aus 10 000 und mehr Bienen besteht, auf manche Menschen beängstigend wirkt.

Dabei ist ein Bienenschwarm die natürlichste Sache der Welt: Das Schwärmen dient der Vermehrung von Honigbienenvölkern. Im Frühsommer, wenn es reichlich Nektar und Pollen gibt, wächst der Staat. Wenn es ihm im Bienenstock zu eng wird, teilt sich das Volk und der Schwarm verlässt mit der alten Königin das Nest. Zuvor wird eine Weiselzelle angelegt, in der die Arbeiterinnen eine neue Königin heranziehen.

Erst ist es nur ein einziges Gewirr, dann zeichnet sich langsam eine Wolke ab, die sich durch den Garten bewegt: Die Bienen ziehen Richtung Ahornbaum im nördlichen Teil des Grundstücks. Mitten im Flug entscheiden sich die Bienen aber um, denn sie drehen und fliegen nun in die entgegengesetzte Richtung: Die Wolke fliegt geradewegs auf den Nachbargarten zu. Etwas bange verfolgen wir vom Boden aus, was passiert. Ich sehe mich schon bei den Nachbarn klingeln. Theoretisch dürfte ich fremdes Eigentum betreten, um den Schwarm zurückzuholen. Imkerrecht. Doch die Bienen entscheiden sich für einen großen Weißdorn an der Grundstücksgrenze. Die nektarreichen Blüten haben sie bereits in den vergangenen Wochen oft besucht.

Das ganze Spektakel dauert vielleicht eine Stunde. Je dicker die Bienen-Traube am Ast wird, desto ruhiger wird es im Garten. Irgendwann hängen alle Schwarmbienen im Weißdorn. Sie schützen ihre Königin, die inmitten der Traube sitzt. Es ist fast still. Nur eine Meise zwitschert. „Und jetzt?“, fragen die Kinder.

Jetzt müssen wir handeln, denn die Bienen haben nur ihren Sammelplatz gefunden. Von hier aus werden sie Spurbienen ausschicken, die eine geeignete Nisthöhle finden. Das Problem ist nur, dass es heutzutage wenig Nistmöglichkeiten wie Spechthöhlen gibt. Außerdem würde die Varroamilbe auch in der freien Natur das Überleben meines Schwarms bedrohen. Ich bin auch nicht sicher, dass meine Nachbarn einverstanden wären, würden sich die Bienen dauerhaft bei ihnen einquartieren. Außerdem bedeutet ein Schwarm auch einen Verlust: Schwärme werden zum Stückpreis von rund 100 Euro gehandelt. Natürlich will ich ihn fangen.

Das Rosengewächs, das sich die Bienen als Sammelplatz ausgesucht haben, hat für dieses Vorhaben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Der Baum ist sehr dornig und erstaunlich hoch. „Das sind mindestens acht, wenn nicht zehn Meter“, schätzt mein Mann. Unsere Leiter ist definitiv nicht lang genug. Kurzzeitig denke ich daran, die Feuerwehr zu rufen.

Die Zeit drängt. Niemand weiß, wie lange die Bienen im Weißdorn bleiben. Innerhalb von drei Tagen müssen sie eine neue Unterkunft gefunden haben. Danach ist ihr Honigvorrat aufgezehrt und ihre Honigblase leer. Außerdem könnte starker Regen dem Schwarm gefährlich werden, habe ich irgendwo gelesen.

Meine Patin weiß wie immer Rat: „Klettert bloß nicht in den Baum!“ Der Blumenthaler Imkerverein hat gerade eine Teleskopstange mit Schwarmfangbeutel angeschafft und gegen einen Obolus zur Refinanzierung wird die Ausrüstung auch verliehen. Sogar ein Schwarmfangkasten ist vorhanden.

Es dauert nicht lang und Jörg Böttcher vom Imkerverein steht mitsamt Familie und Ausrüstung vor der Tür. Unser Glück, dass er und Sohn Michel gerade das Schwarmfangen für sich entdeckt haben: „Drei Schwärme haben wir diese Woche schon gefangen“, berichtet er. Jörg Böttcher imkert seit einigen Jahren und hat beobachtet, dass Bienen bei zunehmendem Mond eher schwärmen. Kaum hat der Nordbremer sein Werkzeug bereit gelegt, fährt er schon die Teleskopstange aus. Sie ist lang genug! Ein freudiges Kribbeln breitet sich in meinem Bauch aus: Der Schwarm ist vielleicht doch nicht verloren. Jetzt muss es nur gelingen, die Königin vom Ast in den Beutel zu bekommen. Ist sie nicht dabei, werden die Bienen sofort zu ihr zurückfliegen.

Schwarmfangen mit Teleskopstange sieht ein bisschen aus wie Apfelpflücken. Nur, dass der Weißdorn sehr verästelt ist und mehrere Anläufe nötig sind, bis Jörg Böttcher den Schwarm im Beutel hat. Von dort aus schüttet er sie in den vergitterten Schwarmfangkorb. Damit die Bienen nicht sofort wieder daraus aufsteigen, besprüht Sohn Michel sie mit Wasser. Rund zweieinhalb Kilo Bienen landen im Korb.

Bienen, die schwärmen, gelten als sanft. Sie haben nichts zu verteidigen: Keinen Bienenstock, keine Brut, keinen Honig. Trotzdem wird Michel gestochen, als er seine Handschuhe kurz aus- und wieder anzieht: „Eine Biene saß drin.“

Es wird Abend. Eine kleine Bienentraube hängt weiterhin an der Regenrinne, aber Jörg Böttcher ist sicher, dass die Königin im Fangkasten sitzt. Denn immer noch fliegen Bienen aus dem Weißdorn auf den Kasten. Eigentlich suchen sich Bienen ihre Behausung selbst aus. Es würde nichts bringen, sie nun einfach zurück zum Bienenstand zu bringen und dort in einen neuen Bienenkasten zu setzen. Sie würden wieder davonfliegen.

„Meinen ersten Schwarm habe ich drei Mal gefangen“, verrät mir Anke Scheffler-Hinke. Es tröstet mich, dass auch erfahrene Imkerinnen wie meine Patin in ihrer Anfangszeit Fehler gemacht haben. Denn ich habe manchmal das Gefühl, ich mache andauernd Fehler. Hätte ich in diesen Tagen konsequent alle Königinnenzellen zerstört, wären die Bienen nicht geschwärmt. Sie würden das Volk nie ohne neue Königin zurücklassen. „Doch manchmal verstecken die Bienen die Königinnenzellen auch“, hat Jörg Böttcher festgestellt.

Um zu verhindern, dass die Bienen eine neue Behausung ablehnen, kommen sie erstmal in „Kellerhaft“, wie der Imker sagt. Die nächsten 24 Stunden wird mein Schwarm in einem kühlen, dunklen Raum verbringen, während ich draußen den Einzug ins neue Bienenheim vorbereite.

Unter der Internetadresse www.bremer-imker.de sind Telefonnummern von Schwarmfängern sowohl des Blumenthaler als auch des Bremer Imkervereins zu finden. Die Schwarmfänger helfen auch Bürgern, in deren Gärten sich fremde Schwärme niedergelassen haben.

Für die Imker läuft die Hauptsaison. Im vergangenen Jahr hat unsere Autorin ihren Start in die Imkerei geschildert. Nun geht das Abenteuer Bienenhaltung weiter. An dieser Stelle möchten wir auch 2020 Wissenswertes und Spannendes über ein Leben mit den nützlichen Bestäubern liefern.