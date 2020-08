Bauchredner Tim Becker: Wie sich der Puppenvirusbefall seines Gehirns auswirkt, kann das Publikum hautnah erleben. (Peter Schütte)

Theateraufführungen, Konzerte, Kabarett: Das sind die wichtigsten Zutaten zum Programm der Kulturmühle Berne für das zweite Halbjahr. Start ist mit einem Kino-Tag am Mittwoch, 19. August. Dann zeigt das Mobile Kino Niedersachsen ab 14 Uhr den Animationsfilm mit dem Titel „Ferdinand – Geht stierisch ab!“ für Kinder im Vor- und Grundschulaltern. Um 16.30 Uhr folgt der norwegische Spielfilm „Thilda & die beste Band der Welt“ über eine ungewöhnliche Jugendband, die sich in einem alten Camping-Bus auf die Reise begibt, um bei einem Rockcontest aufzutreten. Drei Tage später wird es dann auch in der Kulturmühle musikalisch.

Am Sonnabend, 22. August, 19 Uhr, wird die Bremer Singer/Songwriterin Nio zu einem Live-Auftritt auf der neuen Terrasse der Kulturmühle erwartet. Die in Usbekistan geborene Musikerin präsentiert überwiegend eigene, autobiografisch und von vielen verschiedenen Musikrichtungen geprägte Songs auf Usbekisch, Deutsch und Englisch. Ursprünglich sollte Nio bereits im Mai in der Kulturmühle auftreten. Doch dann musste das Konzert coronabedingt abgesagt werden.

Die Veranstaltungsauflagen wegen der anhaltenden Pandemie haben die Planung für das zweite Halbjahr auch darüber hinaus beeinflusst. „Selbstverständlich werden bei allen Veranstaltungen die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen befolgt“, verspricht das Team der Kulturmühle. So weit möglich treten alle eingeladenen Künstler deshalb auf der Außenbühne auf. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Straße „Am Schulplatz“, wo sich auch zahlreiche Parkplätze befinden. Außerdem sei es erforderlich, gewünschte Eintrittskarten vorab per E-Mail an karten@kulturmuehle-berne.de oder telefonisch unter 0 44 06 / 9 89 97 97 zu reservieren, damit die Sitzplätze in entsprechendem Abstand angeordnet werden können.

Das gilt auch für das Gastspiel des für seine Mischung aus Comedy, Sprachwitz und Situationskomik bekannte Kabarett-Duos Podewitz am Sonnabend, 5. September. Die aus Bremerhaven stammenden Podewitz-Brüder treten seit 1993 gemeinsam auf und beschreiben sich selbst als durchgängig desorientierte Herren, die mit fiktiven Reportagen, feierlichen Vorträgen und irritierenden Kurz- und Mittelstreckendialogen durch komplett strukturfreie Programme jagen. In Berne präsentieren sie ihr neues Programm „Podewitz – Macht schön!“

Gleich vier Künstler zum Preis von einem sind am Freitag, 18. September, 19 Uhr, bei „Songs‘n Slam“ zu erleben. Die Singer-/Songwriter Marie Diot und Jakob Heymann wechseln sich mit den Poetry-Slammern Gesche Gloystein und Florian Wintels ab. Alle vier präsentieren selbst geschriebene Lieder und Texte, Gesche Gloystein teilweise auf Plattdeutsch.

Die dürfte auch Axel Petermann verstehen. Der frühere Bremer Ermittler und Profiler ist am Sonnabend, 3. Oktober, in der Kulturmühle zu Gast, um einen – neudeutsch – True-Crime-Thriller um den Fall eines Serienmörders vorzustellen, der das Morden zur Kunst erhoben hatte. Es handelt sich um einen Nachholtermin aus dem Frühjahr. Bereits reservierte und bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit. Alternativ können sie an einem zweiten Termin mit Axel Petermann am Sonntag, 4. Oktober, 16 Uhr, genutzt werden.

Comedy mit Liza Kos

„Was glaub‘ ich, wer ich bin?“ Schon der Titel ihres Programms verweist auf die „integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung“ der Kabarettistin Liza Kos. In Moskau geboren und mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, begann sie sogleich die Sprache ihrer neuen Umgebung zu lernen: Türkisch. Später beschloss sie, doch noch eine „richtige Deutsche“ zu werden und meldete sich in einem Aachener Karnevalsverein an. Am Freitag, 9. Oktober, ist das Multikulti-Talent mit den drei Identitäten in der Kulturmühle zu erleben, wenn sie Wodka trinkende Russinnen, eifersüchtige Türkinnen und Müll trennende Deutsche gleichermaßen durch den Kakao zieht.

Bevor am Freitag, 30. Oktober, die Josie White Revival Band aus Bremen mit kleinen Anekdoten, klassischen Irish-Songs, Bluegrass, Blues, Pop-Rock und Swing vor das Berner Publikum tritt, steht am 24. und 25. Oktober ein Theaterwochenende auf dem Programm. Zu Gast ist das Theater Spielart, das einzige überregional agierende niederdeutsche Tourneetheater, mit „Ünner uns“. Dabei handelt es sich um die plattdeutschen Variante des Dramas „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean Paul Satre. Nach der Pause steht die Komödie „My Name is Peggy“ von Marc Becker auf dem Programm. Die Sonntagsvorstellung beginnt um 15 Uhr.

Nach einem weiteren Kino-Tag am Freitag, 6. November, folgt ein Familienprogramm am Sonntag, 8. November, 19 Uhr, mit Bauchredner Tim Becker und seinem neuen Programm „Puppenvirus“. Wie sich der Puppenvirusbefall seines Gehirns auswirkt, kann das Publikum hautnah erleben. So viel darf verraten werden: Wenn Tim Beckers Synapsen famose Charaktere entstehen lassen, Erinnerungen eine ganz eigene Form verleihen und allerlei skurrile und lustige Fantasien lebendig werden, gibt es jede Menge zu lachen.

Schon seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die letzte Veranstaltung des Jahres den kleinsten Besuchern der Kulturmühle vorbehalten ist. Am Sonnabend, 5. Dezember, 15 Uhr, erzählt das Figurentheater Birgit Neemann die Geschichte vom „Regenbogenfisch“, der mit seinen Freunden in den Tiefen des Meeres lebt und allerlei Schwierigkeiten zu bestehen hat.

Zuvor werden am Sonnabend, 21. November, ein paar alte Bekannte in der Kulturmühle erwartet. Die Vocalartisten des Bremer Hafen-Revue-Theaters präsentieren ein „Best of“ ihrer Hafenrevuen. Das Publikum darf sich freuen auf schwungvolle, spannende, humorvolle, teils auch dramatische, aber jederzeit unterhaltsame Musik der 50er und 60er Jahre, auf Musical, Pop und den humorvollen Charme der Hansestadt Bremen.

Soweit nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen um 20 Uhr.