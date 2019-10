Cybermobbing ist nach Angaben der Experten ein zunehmendes Problem. (Oliver Berg/dpa)

Jean Golinski, ein Schüler der IGS Brake, hat in der Kreisstadt eine Kindergruppe gegen Mobbing gegründet. Den Ausschlag dafür gaben Erfahrungen des Elfjährigen als Mobbingopfer. Einer Mitteilung des Braker Vereins „Stop Bullying – Gemeinsam gegen Mobbing“ zufolge, ist der Junge an seiner Schule jüngst wieder körperlich attackiert worden. Ortsverbandsvorsitzender Ralf Peter Zander hat zur Solidarität mit dem Schüler und zu Maßnahmen „gegen die Mobbing-Situation an der IGS Brake“ aufgerufen.

In einem Brief an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne fordert Zander ein persönliches Gespräch. Der Ortsverbandsvorsitzende berichtet, dass Mobbing und Gewalt an der IGS bereits vor vier Jahren thematisiert worden seien. Damals wurde die Schule noch als Haupt- und Realschule Brake geführt. Ein Teil ihrer Elternschaft gründete die Initiative gegen Mobbing und Gewalt an Schulen, die sich inzwischen dem Anti-Mobbing-Verein angeschlossen hat.

An den Oberschulen in der südlichen Wesermarsch stelle Mobbing kein Problem dar. Auf dem Schulhof stellten Schüler sich zwar selbst als die tollsten Typen dar. Niedergemacht werde in der Regel aber niemand, sagt die Schulsozialpädagogin Felicitas Steen. Falls doch, gebe es ein engmaschiges Hilfsnetz. Fühle sich jemand über längere Zeit ausgegrenzt oder schikaniert, könne er speziell geschulte Lehrkräfte aufsuchen. „An der Eschhofschule reicht es, dass Schüler das Gefühl von Mobbing haben, dann wird gehandelt. Bei uns hängen Plakate, wer ansprechbar ist“, betont Felicitas Steen. Betroffenen stehe an der Oberschule ein speziell geschultes Mobbing-Interventionsteam zur Verfügung.

Eltern werden einbezogen

Zudem werde das Thema Mobbing im Unterricht behandelt. In die Einheiten würden auch die Eltern einbezogen. „Indem wir die Eltern einbinden, versuchen wir, alle Lücken frühzeitig zu schließen. Denn, wer mobben möchte, nutzt sämtliche Lücken im System“, weiß die Sozialpädagogin.

An der Oberschule Berne stellt Mobbing laut Schulleiter Sönke Ehmen ebenfalls ein untergeordnetes Problem dar. „Weil wir eine kleine Schule sind, haben wir das Miteinander unter den Schülern ganz gut im Blick.“ Die Mobbingprävention beginnt an der Oberschule Berne bereits im fünften Jahrgang mit zwei wöchentlichen Unterrichtsstunden durch die Schulsozialarbeiter. „Mobbing ist bei uns ein Thema im Unterricht, aber kein großes Problem auf dem Pausenhof“, fasst Ehmen zusammen.

Schulen können sich an Ute Mescheder von den BBS Brake wenden. Seit neun Jahren bildet sie im Auftrag der Landesschulbehörde Lehrer zu Mobbing-Interventionsteams aus. Der nächste Kursus beginnt im November. Mobbing könne als stille Gewalt in allen Altersstufen und Schulformen stattfinden, sagt sie. Als gruppendynamischer Prozess, beispielsweise in einer Klasse, führe Mobbing bei den Betroffenen „nicht nur zur Beeinträchtigung ihrer Leistungsbereitschaft, sondern hinterlässt in der körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen deutliche Spuren“.

Als wachsendes Problem betrachtet die Mediatorin das Cyber-Mobbing – also das Mobben in Chats, E-Mails und sozialen Netzwerken. „Das Klima der Schüler untereinander wird kühler“, sagt Mescheder. „Sie sprechen seltener von Angesicht zu Angesicht miteinander, weshalb sie kaum noch wahrnehmen, was sie mit ihren Worten anrichten.“ In Workshops, die sie an Schulen anbiete, seien die Jugendlichen häufig sehr betroffen, wenn sie erfahren, was ihr Handeln anrichtet.

Opfer blieben nicht immer Opfer, sagt Ute Mescheder. „Viele Schüler, die in der Grundschule Mobbing erfahren haben, werden in der weiterführenden Schule Mobber, um bloß nicht wieder Opfer zu werden.“

Eltern mit Mitschuld

Für die Mobbing-Expertin tragen Eltern eine Mitschuld an der Entwicklung. „Ich weiß nicht, warum ein Viertklässler schon ein Smartphone haben muss“, sagt Mescheder. Viele Grundschüler surfen nach ihrer Erfahrung unbeaufsichtigt auf Internetseiten, die nicht für Kinder bestimmt sind. „Heutzutage entdecken Jungen ihre Sexualität oft, indem sie sich Pornoseiten angucken.“ Die Medienerziehung des Nachwuchses muss laut Ute Mescheder im Elternhaus stattfinden. „Es ist nicht Aufgabe der Schulen, Kinder in Sachen Internetnutzung zu erziehen“, sagt die Pädagogin.

Zurück zum Braker Schüler Jean. Er erfährt nach Mitteilung des Vereins „Stop Bullying“ derzeit eine große Solidarität. Die Kölner Kinder- und Jugendbuchautorin Astrid Frank, die sich unter anderem durch Anti-Mobbing-Bücher wie „Unsichtbare Wunden“ und „Uli Unsichtbar“ einen Namen gemacht hat, lobt den Elfjährigen für die Gründung der Kindergruppe gegen Mobbing. Zuspruch komme auch von Carsten Stahl, der durch die Reality-TV-Serie „Stahl: hart gegen Mobbing“ bekannt geworden ist. In einer Videobotschaft betone der Anti-Mobbing-Aktivist: Totschweigen, Herunterspielen und Verharmlosen verschärfe die Problematik.