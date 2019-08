Die Kreisverwaltung plant, die Eschhofschule Lemwerder mangels Nachfrage zu schließen und die Schüler an der Oberschule in Berne zu unterrichten. (Christian Kosak)

Lemwerder. „Offiziell wissen wir von nichts.“ Dörte Woltjen ist sauer. Die Vorsitzende des Elternrates der Eschhofschule hatte am Wochenende Gerüchte gehört, dass die Kreisverwaltung dem Kreistag der Wesermarsch rät, die Lemwerderaner Oberschule zum Sommer 2020 am Standort Berne mit der dortigen Oberschule zusammenzulegen (wir berichteten).

Nach Nachfragen unserer Zeitung hatte die Kreisverwaltung am späten Montagnachmittag eine Erklärung verschickt. „Da steht drin, dass die Vorsitzenden der Schulelternräte in den Gemeindegebieten Berne und Lemwerder mit Beginn des neues Schuljahres vom Landkreis schriftlich beteiligt wurden. Das stimmt nicht. Ich habe noch keine Post bekommen“, erbost sich die Elternvertreterin. Dem Kreisschulelternrat ist der Brief mit der Aufforderung um Stellungnahme bis zum 3. September am Montag zugegangen. „Die Briefe sind am Freitag in die Post gegangen“, bekräftigt Landkreis-Pressesprecher Martin Bolte.

Fakt ist: Der Arbeitskreis Schulentwicklung des Kreistags hat am Donnerstag, 15. August, zusammengesessen und die Beschlussvorlage für den am 5. September um 16.30 Uhr öffentlich im Kreishaus in Brake tagenden Schulausschuss abgesegnet. Mehrheitlich, nicht einstimmig. „Ich bin gegen eine Auflösung der Eschhofschule“, sagt Lemwerders Ratsherr Wolf Rosenhagen, der für die Kreis-CDU im besagten Arbeitskreis sitzt.

Sozialdemokrat Meinrad-M. Rohde, der ebenfalls dem Gemeinderat, dem Kreistag und dem Arbeitskreis angehört, sieht sich in einer schwierigen Situation. „Zum einen betrachte ich die Entwicklung als Lemwerderaner, zum anderen aus fachlicher Sicht. Fachlich kann dabei etwas anderes rauskommen, als man örtlich möchte.“ Er könne den Wunsch der Bürger nach einer ortsnahen Beschulung verstehen. Der ehemalige stellvertretende Leiter der Eschhofschule weist aber auf eine Rechnung hin, die es zu bedenken gelte: „Je weniger Schüler, desto weniger Lehrer. Das kann so weit führen, dass ich nicht mehr ausreichende Zahlen an Wahlpflichtkursen und Differenzierungsmöglichkeiten anbieten kann.“

Dem Argument, der Landkreis wolle mit der Schulschließung Kosten sparen, widerspricht Rohde. „Für den Landkreis macht es finanziell keinen Unterschied, ob die Lemwerderaner Schüler in der Eschhofschule oder in Berne unterrichtet werden. Er muss die Gebäudehülle dennoch erhalten und heizen – allein schon wegen des Gymnasiums.“ Über die Vermutung, dass nach dem Auszug der Eschhofschule die Grundschule Lemwerder in das dann leere Gebäude umzieht, der Hort ein neues Domizil in der jetzigen Grundschule erhalte und die Krippe das heutige Horthaus füllen werde, muss Rohde lachen.

Auch Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke, die am Freitagmorgen eine Vorabinformation von der Kreisverwaltung erhalten hat, erteilt der Idee eine Absage: „Wir brauchen die Fläche des Landkreises nicht, um unsere Konzepte auszuleben.“ Die vom Kollegium gewünschte Grundschule an einem Ort könne auch unter Zuhilfenahme der Hausmeisterwohnung am Standort Mitte, auf den großräumigen Flächen in Deichshausen oder mit einem Neubau an einer anderen Stelle realisiert werden.

Unterschriften und Demo

Die Befürchtung einiger Lemwerderaner Eltern, dass nach einem Schulumzug nach Berne dort die Räume knapp werden, dürfte unbegründet sein. Vor Umwandlung des Schulzentrums in eine Oberschule sind in der Berner Schule pro Jahrgang zwei Realschul- sowie eine Hauptschulklasse unterrichtet worden. Die Zahlen des Landkreises sagen für die Gemeinden Lemwerder und Berne bis zum Schuljahr 2028/29 zwischen 50 und 75 Oberschüler pro Jahrgang voraus. Die meisten Jahrgänge würden zweizügig geführt, so dass noch große Räume für den Nachmittagsunterricht bleiben.

Regina Neuke geht davon aus, dass die Basisdaten der Kreisverwaltung inaktuell sind. Lemwerders Bevölkerungsentwicklung zeichne sich „deutlich positiver ab“ als es die Zahlen aussagen, so die Gemeindechefin. Für Donnerstag hat Neuke die Fraktionsspitzen des Gemeinderates zu einem Gespräch eingeladen. Die Bürgermeisterin hofft, Lemwerders Sicht der Dinge noch in die Beratung einbringen zu können. „Es handelt sich um einen Vorschlag. Noch ist nichts beschlossen“, sagt sie.

Die Elternvertreter der Eschhofschule haben unterdessen begonnen, Unterschriften gegen die drohende Schließung ihrer Schule zu sammeln. In zahlreichen Geschäften und Arztpraxen in der Gemeinde liegen Listen aus. Den 3. September für die Abgabe einer Stellungnahme empfinden einige Eltern als Frechheit. Schließlich seien die Elternvertreter ehrenamtlich tätig und übten ihr Amt in ihrer Freizeit aus.

Am Freitagabend treffen sie sich mit Vertretern aus Politik und Verwaltung, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Christian Heyken, Vater eines Lemwerderaner Erstklässlers, der ebenso wie seine Eltern selbst die Eschhofschule besucht hat, plant derweil, einen Demonstrationszug durch Lemwerder zu organisieren.