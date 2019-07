The Lucky Leles treten am 20. September in der Begegnungsstätte auf. In ihrem Programm „Eine Ukulelen-WG in No(e)ten“ träumt Dolly-Parton-Fan Silke von einer großen Karriere als Countrystar. (Karsten Klama)

Lemwerder. Mit Livekonzerten und einer School’s-out-Party hat sich die Begegnungsstätte (Begu) in Lemwerder in die Sommerferien verabschiedet. Mit jeder Menge Musik geht es dort auch nach der Pause weiter. Start in den musikalischen Spätsommer ist am Sonntag, 4. August, mit dem Trio des Gitarristen Jörg Seidel. Zusammen mit dem Schauspieler, Kabarettisten und Sänger Ron Williams bringt es Klassiker aus Soul und Swing auf die Freilichtbühne im Begu-Garten.

2005 hatte der Bremerhavener Jazzer Seidel Williams als Stargast eines Blueskonzerts kennengelernt. Begeistert von dessen Performance, lud er ihn ein, als Gast mit dem Trio aufzutreten. Heraus kam das Konzept „Jazzin‘ up the Soul“ mit Klassikern des Soul, gesungen von dem für seine charismatische Stimme bekannten Ron Williams und gespielt von dem akustischen Swing-Trio aus Jörg Seidel, einem viel beschäftigten und erfolgreichsten Gitarristen des Genres, Pianist Joe Dinkelbach und Gerold Donker am Kontrabass.

Band mit enormen Groove

„Diese einzigartige Kombination hat das Publikum vom ersten Konzert an gefesselt und hingerissen“, erinnert sich Seidel. „So hat man die Lieder von Ray Charles, Otis Redding, Carol King oder Ben E. King noch nicht gehört.“ Denn die Band erzeugt auch ohne Percussion-Instrumente einen enormen Groove. Williams singt mit der für ihn typischen Inbrunst, Hingabe und Kraft. Die Zusammenarbeit wurde fortgesetzt. Der Auftritt des Vollblut-Entertainers Williams zusammen mit dem Jazz-Trio am 4. August ist der Beitrag Lemwerders zum Gartenkultur-Musikfestival des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen mit insgesamt 45 Konzerten unterschiedlicher Musikrichtungen in stimmungsvollen Gärten in der Region. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Um Musik geht es auch in dem mit vier Oscars prämierten Spielfilm „Bohemian Rhapsody“. Erzählt wird die Geschichte, wie vier junge britische Musiker 1970 mit der Band Queen vielleicht eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten gründeten. Der Film begleitet die Band von ihrem Start mit eher opernhafter Rockmusik über ihre Welterfolge „We Are the Champions“ und „We Will Rock You“ bis zu ihrem Auftritt beim Wohltätigkeitskonzert Live Aid 1985. Dabei wird insbesondere auch vom schillernden Leben des Frontmannes Freddie Mercury erzählt. Zu sehen ist der Film im Begu-Kino am Donnerstag, 5. September, ab 20 Uhr. In der Nachmittagsvorstellung ab 16 Uhr gibt es „Robbi, Tobbi und das Fliwatüüt“ mit Tüffler Tobbi und seinen Versuch, eine Maschine zu bauen, die zugleich fliegt, schwimmt und fährt, um seinen sprechenden Roboterfreund Robbi bei der Suche nach den Eltern zu unterstützen.

Nur zwei Tage später kommen die Destiny’s Boys nach Lemwerder. Das sind die Poetry Slammer und Comedians Dominik Bartels aus Wolgast, Gerrit Wilanek aus Hameln und der gebürtige Bremer Sebastian Hahn. Letzterer ist eingefleischten Fans bereits als Moderator der Poetry Slams in der Begu bekannt. In ihrer Lese- und Actionshow am Sonnabend, 7. September, ab 20 Uhr im Begu-Garten verbinden Destiny’s Boys Elemente des Poetry Slams mit Stand-up-Einlagen und Improvisationstheater. Ihr wichtigstes Ziel ist es, die Gäste zum Lachen bringen. Das Publikum darf sich derweil zurücklehnen und genießen. Es wird gegrillt und getrunken, es wird lustig, chaotisch und auch ein wenig albern.

Eine etwas weitere Anreise als Sebastian Hahn haben The Lucky Leles aus Berlin. In ihrem Programm „Eine Ukulelen-WG in No(e)ten“ am Freitag, 20. September, 20 Uhr, träumt Dolly-Parton-Fan Silke von einer großen Karriere als Countrystar. Nicht ohne Hintergedanken vermietet sie die beiden freien Zimmer ihrer Wohnung an die Musiker Torsten und Andy. Sie versucht aus ihnen echte Cowboys zu machen, um mit ihnen zusammen eine Countryband zu gründen. Doch so einfach lassen sich die neuen Untermieter nicht vereinnahmen. Der eine treibt seine Mitbewohner lieber mit lautem Hardrock in den Wahnsinn, der andere mit dem eintönigen Tick-Tack seines Metronoms, während der die immer gleiche Tonleiter übt. Das beide ausgerechnet Ukulele spielen, macht den Weg zur Karriere als Countryband auch nicht einfacher. Das Publikum darf sich dafür aber freuen, auf eine turbulente Ukulele-Comedy-Show voller Countrysongs, Hawaii-Schnulzen und Rockhymnen, auf die glasklare Stimme der Ulknudel Silke Breidbach und auf den dreistimmigen Harmoniegesang, den sie mit Andreas David und Torsten Puls anstimmt.

So musikalisch wie das Spätsommerprogramm angefangen hat, so musikalisch endet es auch. Der Lemwerderaner Damenchor d’aChor lädt zu einem Konzert am Sonntag, 22. September, in die Begu ein. Zusammen mit einem Gastchor bringt d’aChor ab 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien aus den Bereichen Pop, Rock und Musical auf die Bühne. Keine passende Musik dabei? Halb so schlimm. Denn noch mehr Musik gibt es am dritten August-Wochenende auf der Begu-Bühne beim Drachenfest. Los geht es mit dem Stedinger Shanty Chor, Port Joanna (Groove, Soul), dem Live-in-Bremen-Gewinner Michel Ryeson (Gitarre, Gesang, Seele), DJ Lekko (House, Groove, Techhouse) und dem DJ-Duo Spinbros am Freitag. Jonny Karacho (Punkrock für Kinder), Jammin Sam (Christian Pfeiff mit seinem Solo-Programm) und Afterburner (Cover-Rock) folgen am Sonnabend und Richards Kindermusikladen am Sonntag.

Ein Glanzlicht des Musiksommers Wesermarsch präsentieren die Touristikgemeinschaft Wesermarsch und die Begegnungsstätte außerdem am Sonnabend, 28. September, auf dem Hof Sosath. Dort beginnt um 19 Uhr in der großen Reithalle die Veranstaltung Classic meets Horses mit dem Bremer Kaffeehaus Orchester.