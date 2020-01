Schulleiterin Waldtraud Struß geht Ende Januar in den Ruhestand und ist zufrieden mit der Entwicklung der Oberschule Lesum. (Christian Kosak)

Lesum. Für Waltraud Struß ist es wie ein Geschenk zum Abschied. Seit ihrem ersten Tag an der Oberschule Lesum hat sie sich dafür eingesetzt, dass das undichte Dach und die maroden Fenster am Standort Steinkamp saniert werden. Im Jahr 2011 kam sie als Stellvertreterin des damaligen Schulleiters Helmuth Schnitger an die Schule. 2014 übernahm sie die Leitung. Immer wieder hat sie im Laufe der Jahre an die Bildungsbehörde geschrieben, gemeinsam mit Elternvertretern auf die Missstände aufmerksam gemacht. Jetzt, kurz vor ihrem Ruhestand, haben die Sanierungsarbeiten begonnen.

Dass die massiven Baumängel an der Schule nun endlich behoben werden, ist nur eine von mehreren Entwicklungen, die dazu beitragen, dass Waltraud Struß zum Ende ihres Berufslebens ein positives Fazit zieht. Eine weitere ist der Anstieg der Schülerzahlen. Als sie die Leitung übernahm, waren die Anmeldezahlen rückläufig, die Oberschule war knapp vierzügig. „Mittlerweile haben wir eine gute Sechzügigkeit“, sagt Struß. 810 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Oberschule mit ihren zwei Standorten Heisterbusch und Steinkamp.

Die Tatsache, dass die Lesumer Oberschule keine Ganztagsschule ist, hält die Eltern offenbar nicht davon ab, ihre Kinder anzumelden. „Ganz im Gegenteil“, sagt Struß. Ihrer Erfahrung nach entscheiden sich die Kinder und ihre Eltern sogar bewusst gegen eine Ganztagsschule, „weil es ihnen wichtig ist, dass sie ihre Hobbys und ihren Sport nachmittags weiter ausüben können“. Dafür, dass es in den fünften und sechsten Klassen dennoch eine Verlässlichkeit gibt, hat die Schulleiterin gesorgt. „Die Schüler bleiben mindestens bis zur sechsten Stunde. Danach gibt es noch eine Hausaufgabenbetreuung bis 14 Uhr. Darauf können die Eltern sich verlassen.“

Auch darauf, dass die Schule bei Problemen eng mit ihnen zusammenarbeitet. „Ich pflege den Kontakt zu den Eltern und wenn Probleme auftauchen, hole ich sie konsequent dazu“, betont die 66-Jährige. Klar sei auch, dass die Schule Leistung fordere, insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch und Naturwissenschaften. Verhaltensauffälligkeiten von Schülern werden an der Oberschule Lesum konsequent verfolgt. „Laissez-faire gibt es nicht. Den Schülern ist klar, dass es Konsequenzen gibt, wenn sie gegen die Regeln verstoßen.“ Die Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ist ein Schwerpunkt von Waltraud Struß. Schon als sie noch an der Gerhard-Rohlfs-Schule arbeitete, hat sie zu dem Thema Fortbildungen organisiert. „Wir haben daraus viel übernommen und das hat sich sehr positiv ausgewirkt.“

Insgesamt blickt Struß auf fast viereinhalb Jahrzehnte Schuldienst zurück. Ihre erste Station war eine halbjährige Krankheitsvertretung an der Grundschule an der Contrescarpe. Schon damals stellte sie fest, dass ihr die Arbeit mit älteren Kindern mehr liegt. Sie wechselte an das Schulzentrum Süd in Delmenhorst, wo sie auch ihr Referendariat machte. Studiert hat sie Lehramt für die Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch und Englisch. Ihre nächste Station war die Schule an der Helsinkistraße; dann wechselte sie an die Gerhard-Rohlfs-Schule. Dort übernahm sie erstmals Funktionsstellen: zunächst als Fortbildungskoordinatorin, dann im Bereich Berufsorientierung, als Jahrgangsleitung für die Klassen acht bis zehn und schließlich als stellvertretende Schulleitung. In dieser Funktion kam sie 2011 an die Oberschule Lesum.

Neben ihren Erfahrungen in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern hat Waltraud Struß hier auch ihr Wissen im Bereich Berufsorientierung für Schüler eingebracht. Besonders wichtig war ihr der Praxisbezug. „Das hat sich auch in Hinsicht auf die Abschlüsse der Schüler als erfolgreich erwiesen“, sagt sie und betont: „Ohne Motivation und Erfolgserlebnisse geht es nicht.“ Sie führte Praxistage an Berufsschulen ein und brachte das Projekt „Zeig, was Du kannst“ der Stiftung der deutschen Wirtschaft an die Lesumer Schule. Dabei wurden benachteiligte Schüler durch individuelles Coaching bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt und enge Kontakte zu Unternehmen geknüpft.

Im Rücklick erinnert die Schulleiterin auch daran, dass die Oberschule Lesum seit Sommer 2017 koordinierende Schule eines „Erasmus+“-Projektes war, das von der Europäischen Union gefördert wurde. Zwei Jahre lang hat sie mit Schulen in Spanien und den Niederlanden zusammengearbeitet. Als Nächstes sei nun ein Literaturprojekt geplant. „Dabei schreiben die Schüler in Zusammenarbeit mit einem Schriftsteller ein Buch.“

Für den Erfolg des Konzepts und der Projekte der Oberschule Lesum sprechen laut Struß die Abschlüsse der Schüler. Demnach bekommt mindestens ein Drittel der Schüler eine Empfehlung für die gymnasiale Oberstufe. Ein Großteil der übrigen Schüler macht den mittleren Bildungsabschluss und wechselt nach dem Abschluss auf eine Fachoberschule oder macht eine Berufsausbildung.

Nicht nur bei Schülern und Eltern ist die Lesumer Oberschule offenkundig beliebt. Auch bei Lehrern hat sie einen guten Ruf. „Wir haben überhaupt keine Probleme, Lehrer zu finden. Alle Lehrerstunden, die uns zustehen, konnten wir immer auch besetzen.“ Im vergangenen Sommer sei es ihr erneut gelungen, zwei junge Kollegen aus Niedersachsen anzuwerben. „Und eben gerade war eine Kollegin da, die wieder bei uns einsteigen möchte.“

Die Lehrer kommen gerne an die Lesumer Oberschule, sagt Struß. Sie ist sich sicher, dass die Schulleitung dabei eine wichtige Rolle spielt, beispielsweise wenn es um die Bewältigung von Konflikten geht. Deshalb ist es ihr wichtig, akute Probleme möglichst sofort zu lösen. „Dazu gehört auch Verlässlichkeit und Kontinuität. Ich arbeite eng mit den Lehrern zusammen, bin immer ansprechbar. Das trägt dazu bei, dass auch junge Lehrer sich gut aufgehoben fühlen.“

Obwohl es keine Probleme gibt, Stellen zu besetzen: Schwierigkeiten können dennoch entstehen, beispielsweise wenn sich in der Erkältungszeit drei Lehrer gleichzeitig krank melden. „Dann wird es eng, denn wie alle Schulen haben wir keine Vertretungsreserve“, sagt Struß. Die müsste es eigentlich geben, sagt die Schulleiterin, „damit die Schulleitungen darauf zugreifen können, wenn spontan Lehrerstunden ersetzt werden müssen“.

Eine Frage kann die Schulleiterin kurz vor ihrer Rente nicht beantworten: Wie der Stand der Dinge beim geplanten Ausbau der Schule am Steinkamp ist. Wie berichtet, soll perspektivisch der Schulstandort Heisterbusch zur Grundschule werden, alle Oberstufen-Schüler sollen an den Steinkamp umziehen. „Ich habe bisher keine konkreten Pläne gesehen. Und ich wundere mich, dass erst vor wenigen Jahren ein Teil des Schulgrundstücks am Steinkamp für Wohnbebauung verkauft wurde. Das hätte man für die Erweiterung gut gebrauchen können.“

Zu ihrem Engagement für die Schule und das Kollegium trägt ihre Begeisterung für den Beruf bei. Die hat Waltraud Struß nie verlassen und sie ist ihr auch kurz vor dem Ruhestand noch immer deutlich anzumerken. Beim Gang durch die Flure wird sie ständig angesprochen. An der einen Ecke sorgt sie für Ruhe unter den Schülern, an der nächsten organisiert sie schnell, dass eine Vertretung in die Klasse kommt. „So ein Vormittag verfliegt im Nu. Ist es nicht schön, wenn man so viele Probleme lösen kann?“, sagt sie und lacht. „Ich komme jeden Tag gerne in die Schule und empfinde die Arbeit als bereichernd.“

Den Beruf würde sie immer wieder ergreifen und jedem dazu raten, Lehrer zu werden, betont sie. „Es ist viel Arbeit und erfordert viel Engagement, aber man bekommt auch viel zurück.“ Ihre beiden Töchter hat sie ebenfalls überzeugt: Eine ist bereits Lehrerin, die andere macht ihr Referendariat. Waldtraud Struß blickt positiv auf ihr Berufsleben zurück – und nun auch in ihre persönliche Zukunft. Am meisten freut sie sich darauf, weniger Termine zu haben und mehr Zeit für Hobbys, Familie und Freunde. Am 29. Januar wird Waldtraud Struß offiziell verabschiedet; am 31. Januar ist ihr letzter Arbeitstag.

Zur Sache

Sanierung an der Oberschule Lesum

Zu den Arbeiten, die im November 2019 begonnen haben und bis zum Sommer 2020 dauern sollen, gehören nach Angaben der Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen (IB) eine „partielle Flachdachsanierung“ und die „Teilerneuerung beziehungsweise Aufarbeitung der Fensterflächen“. Zusätzlich seien Maßnahmen zum „sommerlichen Wärmeschutz“ geplant. Die Arbeiten kosten laut IB 910 000 Euro brutto.