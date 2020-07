Während des Frühjahrs und der Sommermonate, wenn die Pflanzen wuchern, fallen naturgemäß auch mehr Gartenabfälle an. Die können dann an den entsprechenden Stellen der Recycling-Stationen entsorgt werden. (CARMEN JASPERSEN)

An Recycling-Stationen können Bremer ihre Abfälle im Bringsystem selbst entsorgen – ein auch von vielen Nordbremern gern genutztes Angebot, das jedoch in Corona-Zeiten zu Problemen führte. Noch vor kurzem stauten sich in Bremen-Nord die Fahrzeuge an den Recycling-Stationen Burglesum und Blumenthal, nicht zuletzt, weil die Station in Aumund über einen längeren Zeitraum geschlossen blieb.

„Besonders an Sonnabenden zwischen zwölf und 13 Uhr, also gegen Ende der Öffnungszeiten, bildeten sich lange Schlangen vor der Recycling-Station in Burglesum“, sagt Christos Moulinou von der Bremer Stadtreinigung. Er ist mit seinem Kollegen Peter Blut am Steindamm tätig. Hinzu kamen die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie: „Wir haben nur maximal fünf Kunden auf den Recycling-Stationen zugelassen, um Nutzer und Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen“, sagt Lena Endelmann, Pressesprecherin der Bremer Stadtreinigung.

Doch inzwischen habe sich die Lage wieder beruhigt: „Der Andrang ging mit Beginn der Sommerferien schlagartig zurück“, sagt Christos Moulinou. Er führt aus, „versuchsweise haben wir nun für eine Woche die Eingangsbeschränkung aufgehoben, weil in der letzten Zeit nur noch wenige Leute kamen. Wir werden beobachten, wie die Reaktionen sind und dementsprechend reagieren.“

Kundin rügt ungünstige Öffnungszeit

Die zum Teil langen Wartezeiten für die Kunden erklären sich jedoch nicht nur aus der zeitweiligen Schließung der Recycling-Station in Aumund und den Eingangsbeschränkungen, meint eine Kundin der Recycling-Station in Burglesum. Die Kundin möchte ihren Namen nicht nennen, gibt allerdings ihre Meinung kund: „Die Öffnungszeiten sind ungünstig, weil viele, die in der Woche arbeiten, keine Zeit haben, zwischen neun und 17 Uhr ihren Müll zu entsorgen. Deshalb fahren viele am Sonnabend zu den Recyclingstationen.“

Christos Moulinou erklärt: „Weil viele Berufstätige im Homeoffice arbeiten, fällt zu Hause naturgemäß auch mehr Müll an. Auch wer in Kurzarbeit ging, hatte mehr Zeit, sich dem eigenen Garten zu widmen.“ Sein Kollege Peter Blut ergänzt: „Im Sommer, wenn die Pflanzen wuchern, fallen ohnehin naturgemäß auch mehr Gartenabfälle an.“ Daraus habe sich in der Summe der große Andrang bei den Recycling-Stationen ergeben, der dann mit den eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten kollidierte.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen war mehr Personal an den Recycling-Stationen erforderlich, das Eingangskontrollen durchführt. Deshalb hatte die Bremer Stadtreinigung fünf kleinere Stationen zu Beginn der Corona-Pandemie ab Mitte März geschlossen, darunter auch die in Aumund. Auf den zehn anderen Stationen lief der Betrieb weiter. Außerdem mussten einige Mitarbeiter aufgrund von Vorerkrankungen besonders geschützt werden. Doch inzwischen hat die Bremer Stadtreinigung 14 von 15 Stationen in Bremen wieder geöffnet.

Die Bremer Stadtreinigung hatte die Nutzer weiterhin dazu aufgerufen, alle nicht unbedingt notwendigen Anlieferungen an die Recycling-Stationen zu vermeiden und den Sicherheitsabstand einzuhalten. Beim Abladevorgang solle ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, und das Abladen und die Befüllung der Container sollte möglichst nur durch eine Person erfolgen. Mitfahrer und Kinder sollen im Auto sitzen bleiben, und nach der Entsorgung soll die Recycling-Station möglichst zügig wieder verlassen werden.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde von der Bremer Stadtreinigung nur empfohlen. „Etwa 40 Prozent der Leute, die ihren Müll entsorgen, nehmen die Maskenempfehlung nicht ernst und tragen keine“, hat Christos Moulinou beobachtet.

Zur Sache

Die Recycling-Stationen in Bremen-Nord

An folgenden Recycling-Stationen in Bremen-Nord können Bürger ihren Abfall abgeben:

Recycling-Station Burglesum, Steindamm 2: angenommen werden Gartenabfälle bis ein Kubikmeter, Papier und Pappe, Verkaufsverpackungen (Gelbe Säcke), Metalle, Bauabfälle bis ein Kubikmeter (gegen Gebühr), Bioabfälle, kleine Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu bestimmten Zeiten), Glas und Restmüll (gegen Gebühr).

Recycling-Station Aumund, Martinsheide 6: angenommen werden Gartenabfälle bis ein Kubikmeter, Papier und Pappe, Verkaufsverpackungen (Gelbe Säcke), Metalle, Bioabfälle, kleine Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu bestimmten Zeiten), Glas, Restmüll (gegen Gebühr) und Kleintierkörper.

Recycling-Station Blumenthal, Am Knick 7: angenommen werden Gartenabfälle bis ein Kubikmeter, Papier und Pappe, Verkaufsverpackungen (Gelbe Säcke), Sperrmüll bis zwei Kubikmeter, Bauabfälle bis ein Kubikmeter (gegen Gebühr), Metalle, Bioabfälle, Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu bestimmten Zeiten) Glas und Restmüll (gegen Gebühr).

Die Öffnungszeiten der Recycling-Stationen sind jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.