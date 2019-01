Zwangsarbeiter errichteten während des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1943 bis 1945 den U-Boot-Bunker, der heute Denkort ist. Tausende kamen dabei ums Leben. In Farge sollten U-Boote gebaut werden. (Denkort Bunker Valentin)

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Seit 1996 ist dieser Tag der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Zwangsarbeit ist in diesem Jahr Schwerpunktthema. Da lag es nahe, die zentrale Gedenkveranstaltung des Senats am Sonntag, 27. Januar, ab 11.30 Uhr im Denkort Bunker Valentin stattfinden zu lassen. Darüber hinaus werden bis zum 28. März gut 40 Veranstaltungen in ganz Bremen angeboten.

Bürgermeister Carsten Sieling und Thomas Köcher, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Bremen, werden zum Thema sprechen. Jens Christian Wagner, Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, hält den Festvortrag mit dem Titel: „Geschichte begreifen, für die Zukunft handeln: Was haben die NS-Verbrechen mit unserem heutigen Leben zu tun?“. Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs der Oberschule Wilhelm Kaisen werden die Namen der Opfer der Medizinverbrechen in Bremen verlesen. Für die musikalische Umrahmung sorgt Jörn Schipper.

Mehr als 1100 Opfer in Farge

"In den Jahren 1943 bis 1945 wurden im Bunker Valentin Tausende von Zwangsarbeitern aus ganz Europa eingesetzt: Zivilarbeiter ebenso wie Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Mehr als 1100 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen,“ begründet Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, warum der Denkort Bunker Valentin der geeignete Ort für die Gedenkveranstaltung ist.

Bereits um 10 Uhr beginnt in der evangelischen Kirche Alt-Aumund, An der Aumunder Kirche 4, ein Gedenkgottesdienst. Die Internationale Friedensschule Bremen lädt zu einer weiteren Gedenkveranstaltung ab 11 Uhr am Platz der ehemaligen Aumunder Synagoge ein, Jacob-Wolf-Platz.

„Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wurde 1996 durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt und auf den 27. Januar festgelegt“, erinnert Tobias Peters, Sprecher der Landeszentrale für politische Bildung, an den Ursprung. Der Gedenktag sei allen Opfergruppen des Nationalsozialismus gewidmet und solle nicht nur historische, sondern auch aktuelle politische Bezüge zur Erinnerung und Wachsamkeit im Hinblick auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit herstellen.

Zum 23. Mal wird passend zum Gedenktag in Bremen ein Programm zusammengestellt. Es wird vom Verein „Erinnern für die Zukunft e.V.“ und der Landeszentrale für politische Bildung mithilfe von Vereinen, Initiativen und Kooperationspartnern angeboten. Bis zum 28. März gibt es eine Fülle von Veranstaltungen in ganz Bremen, „die sich in unterschiedlichster Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Gedenken an die Opfer widmen“.

Großes gesellschaftliches Engagement

Dazu gehören Lesungen, Filmvorführungen, Vorträge, Andachten, Konzerte oder Studienreisen, die von über 30 Institutionen und Einzelpersonen an verschiedenen Orten in Bremen veranstaltet werden. „Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr wieder ein großes gesellschaftliches Engagement in dieser Stadt gibt, um ein solch umfangreiches und hochwertiges Programm zusammenzustellen, das auf vielfältiger Weise die Dimensionen der NS-Verbrechen aufzeigt“, sagt Nathalie Sander, Sprecherin des Vereins „Erinnern für die Zukunft“.

Das Veranstaltungsprogramm zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus liegt in vielen öffentlichen Einrichtungen in Bremen aus oder kann angefordert werden bei der Landeszentrale für politische Bildung unter der Rufnummer (0421) 3612098. Im Internet ist das Programm unter www.lzpb-bremen.de und www.erinnernfuerdiezukunft.de zu finden.