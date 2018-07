Die Polizei ermittelt derzeit, aus welcher Motivation heraus die Männer gehandelt haben. (Björn Hake)

Zwei der inzwischen sieben Männer, die an zahlreichen Stellen in Vegesack Aufkleber mit fremdenfeindlichen Inhalten verteilt haben sollen, sind dem Staatsschutz bekannt. Das teilte Polizeisprecher Horst Göbel am Montag auf Anfrage mit. "Eine Person hat Verbindungen zur NPD und zur Partei ,Die Rechte'." Ob die Verdächtigen in der rechten Szene aktiv sind, sagte Göbel nicht. Die Verdächtigen stammten aus Bremen, Bremerhaven und aus der Umgebung von Bremerhaven. Zum Hintergrund der Tat recherchiere der Bremer Staatsschutz noch.

Die Beamten verschafften sich zurzeit einen Überblick, heißt es. Neue Erkenntnisse darüber, aus welcher Motivation heraus die Männer im Alter von 23 bis 45 Jahren gehandelt haben, gibt es laut Polizei noch nicht. Bevor diese nicht vorlägen, wolle man nicht unnötig Diskussionen anheizen. Unklar sei derzeit, ob die Männer eine Straftat begangen haben: Möglich sei auch, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Bedeckt halten sich die Kriminalbeamten ebenfalls zu den Identitäten. Außer dem Alter und den Wohnorten ist bislang wenig über sie an die Öffentlichkeit gegeben worden.

Anwohner hatten die Männer, die Aufkleber verteilten, am Sonnabend beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten die Verdächtigen an der Bruno-Bürgel-Straße. Bei der Befragung gaben sie an, in den Ortsteilen Grohn und Vegesack 400 Aufkleber mit Inhalten wie "Ausländer raus" verteilt zu haben. Weitere 400 Aufkleber beschlagnahmte die Polizei. Eine vergleichbare Aktion habe es in Bremen noch nicht gegeben, so Horst Göbel.