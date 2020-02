Tatwaffe Gullydeckel. (Christian Kosak)

Blumenthal/Vegesack. Erneut meldet die Polizei einen Einbruch, bei dem die Täter mithilfe eines Gullydeckels eine Scheibe eingeworfen haben. Am Sonnabend, 15. Februar, warf ein Unbekannter kurz vor Mitternacht in Blumenthal einen Gullydeckel in das Fenster eines Eiscafés an der Kapitän-Dallmann-Straße, durchwühlte das Geschäft und flüchtete.

Gegen 23.40 Uhr habe ein Zeuge, der aus der Weserstrandstraße kam, ein lautes Klirren gehört. Als er an dem Eiscafé vorbeikam, bemerkte er zunächst die eingeworfene Scheibe und sah dann, wie ein Mann aus dem Geschäft kam. Dieser griff sich ein Fahrrad und fuhr in Richtung Lüder-Clüver-Straße davon. Der Einbrecher entkam laut Polizei ohne Beute. Der Mann wurde von dem Zeugen wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und hatte eine schlanke, sportliche Figur. Er trug eine dunkelgrüne Jacke mit Kapuze und eine rote Hose. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 04 21 / 362 38 88 zu melden.

Am Sonntag beobachteten ferner Zeugen, wie vier Männer in der Lindenstraße gegen 20.10 Uhr offenbar einen Gullydeckel bereitlegten, um damit in ein Geschäft einzubrechen. In der Nähe kontrollierte die Polizei vier Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren und stellte deren Identität fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an.