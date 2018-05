Wegen des Einsatzes ist die Stader Landstraße aktuell zwischen Burgdammer Postweg und Steindamm in beiden Richtungen gesperrt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Feuer hat am frühen Dienstagmorgen in der Stader Landstraße im Bremer Norden ein Wohn- und Geschäftshaus zerstört. In dem Gebäude hatte es bereits am Sonntag gebrannt. Durch das erneute Feuer, bei dem der komplette Dachstuhl brannte, wurde das Gebäude komplett zerstört und ist folglich unbewohnbar.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Haus - die Bewohner waren bereits nach dem Brand am Sonntag in Übergangswohnungen untergebracht worden.

Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden auf 250.000 Euro. Wie es zu dem neuen Feuer kam, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Stader Landstraße derzeit zwischen Burgdammer Postweg und Steindamm in beiden Richtungen gesperrt. (var)