Das Lidl-Warenzentrallager in Brundorf ist seit Montag Schauplatz von Bauern-Protesten. Mit Schleppern blockieren die Landwirte die Warenauslieferung. Sie fordern kostendeckende Preise für ihre Waren und faire Handelspraktiken. (frei)

Brundorf. Landwirte aus den Landkreisen Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg und Stade blockieren mit rund 50 Schleppern seit Montag in einer spontan organisierten Demonstration die Zufahrten zum Warenzentrallager von Lidl in Brundorf. Der Protest der Bauern richtet sich gegen Billigpreise für Lebensmittel in den Supermärkten, außerdem fordern sie faire Handelspraktiken von den großen Handelsketten.

Die bisherigen Praktiken des Lebensmittelhandels wie kurzfristige Warenstornierungen oder die Rückgabe nicht verkaufter Ware an die Erzeuger zur Entsorgung auf eigene Kosten bedeute für die Landwirte erhebliche wirtschaftliche Schäden, hieß es aus dem Kreis der Demonstranten. Eine von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CSU) initiierte und inzwischen gesetzlich beschlossene Neuregelung verbiete künftig solche Praktiken.

„Als Landwirte begrüßen wir diese Neuregelung sehr.“ Was die Bauern allerdings verärgere, sei die Reaktion der großen Lebensmittel-Ketten. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten Vertreter sich darüber beklagt, dass der Lebensmittelhandel an den Pranger gestellt werde. „Das hat das Fass bei den Landwirten zum Überlaufen gebrachte“, meinte am Montag ein Landwirt. Nach seinen Angaben gab es bereits am Sonntag eine erste Spontan-Demonstration in Cloppenburg vor dem dortigen Lidl-Vertriebslager. Seit Montagmittag wird nun auch die Warenauslieferung aus dem Zentrallager in Brundorf von den Landwirten mit ihren Schleppern blockiert. Die Bauern wollen ihre Blockade nach eigenen Angaben so lange aufrechterhalten, bis die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl gehört, den Landwirten ein Gesprächsangebot macht. Die Schwarz-Gruppe ist einer der vier größten Lebensmittelhändler in Deutschland, neben Edeka, Rewe und Aldi.

Bereits Anfang November hatten rund 80 Landwirte vor dem Zentrallager in Brundorf protestiert.