Berne. Das Bauteil ist viereinhalb Meter lang, etwa einen Meter hoch und besteht vorwiegend aus Aluminium: Am 11. September konnte das Berner Familienunternehmen Aljo die ersten Exemplare dieser Strukturbaugruppe für das Seefernaufklärungsflugzeug vom Typ P-8A Poseidon des US-Flugzeugbauers Boeing ausliefern. Zwei Jahre hatte ein dreiköpfiges Aljo-Team zuvor daran gearbeitet, die hohen Anforderungen der amerikanischen Partner und die Normen der USA zu erfüllen. Damit sieht sich Aljo – oder besser die Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH – auch für künftige Aufträge von Boeing qualifiziert.

Denn genau darum ging es, als sich Aljo im Dezember 2016 für das Lieferantenportal von Boeing registrierte. Bis dahin hatte die auf Aluminiumkomponenten und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisierte Aerospace-Sparte bereits für Kunden wie Airbus, Premium Aerotec und OHB produziert. Weil Airbus keine neuen Flugzeuge auf den Markt bringt, ging es nun darum, die Aerospace-Sparte breiter aufzustellen, wie Aljo-Geschäftsführerin Miriam Rudnitzki erklärt. Um die Ansprüche bestimmter Firmen an ihre Zulieferer erfüllen zu können, sei außerdem ein gewisser Umsatz von Vorteil. Auch dazu soll Boeing fortan beitragen.

Bis zur Vertragsunterschrift am 10. Oktober 2018 vergingen mehr als eineinhalb Jahre. Dazwischen lagen mehrere Treffen, bei denen es Aljo gelang, mit ihrem Konzept für die Planung und Umsetzung zu überzeugen. „Neben dem Preis spielt die Kompetenz eine entscheidende Rolle. Wir waren nicht die Günstigsten“, wie die Aljo-Geschäftsführerin in einem Interview mit dieser Zeitung anlässlich der Vertragsunterzeichnung verriet.

Inzwischen sind acht Mitarbeiter mit der Fertigung der Strukturbaugruppe für das Seefernaufklärungsflugzeug von Boeing beschäftigt. Vereinbart sind 16 Lieferungen bis zum Juni 2021 sowie ein zweites Optionspaket über zehn weitere Lieferungen bis August 2022. Rudnitzki: „Das ist für uns der Einstieg bei Boeing. Wenn man mal drin ist und weiß, wie es funktioniert, wird es beim zweiten Auftrag leichter.“

Bei dem Bauteil, von dem sich Aljo den Einstieg in eine langjährige Partnerschaft mit Boeing erhofft, handelt es sich um ein zusätzliches Leitwerk an der Unterseite des Rumpfes. Es heißt Ventral Fin und dient zur Stabilisierung des Flugzeugs. Die P-8A Poseidon hat zwei davon, eines links und eines rechts an der Unterseite des Rumpfes.

Die Bewertung durch ein interdisziplinäres Boeing-Team zu bestehen, bei der es um die Vollständigkeit der Angebote, Preis, Qualität sowie das Risikomanagement ging, war nur eine der Herausforderungen vor Produktionsbeginn. Es folgten der Aufbau der Lieferantenbasis, die Entwicklung eines Fertigungskonzepts sowie die Entwicklung der für die Fertigung benötigten Vorrichtungen. Der ursprünglich anvisierte erste Auslieferungstermin im März 2020 konnte nicht gehalten werden, weil sich die Unterzeichnung des Liefervertrags über die Seefernaufklärungsflugzeuge zwischen Boeing und der US Navy, also der Marine der Vereinigten Staaten, verzögerte. Noch bevor dieser Vertrag unter Dach und Fach war, besiegelte Boeing den Vertrag mit Aljo, berichtet Geschäftsführerin Rudnitzki. „Das zeigt das große Vertrauen.“ Doch dann kam es zu weiteren Verzögerungen. Denn als Antwort auf die Corona-Krise in Europa wurden zum 16. März an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz Kontrollen und Einreiseverbote eingeführt. Eine Zulieferung aus Frankreich verzögerte sich, statt vor Ort konnten die Absprachen zwischen Boeing- und Aljo nur noch in einer Videokonferenz erfolgen. „Am Ende ist alles gut gegangen“, freut sich Rudnitzki. „Boeing ist sehr, sehr zufrieden“.

Ihr eigenes Gefühl an dem Tag, als die ersten Leitwerke auf dem Luftweg in die USA waren, beschreibt sie denn auch als große Erleichterung und Stolz, es geschafft zu haben. „Uns als Geschäftsführung hat die erste Auslieferung stolz gemacht auf unser Team.“

Die seit der Firmengründung durch Gerhard Jonuscheit 1970 gesammelte Erfahrungen in der Aluminiumverarbeitung, die Expertise der Mitarbeiter und modernste Arbeitstechniken hatten sich offenbar ausgezahlt. So wie in den Jahren zuvor, wenn der Familienbetrieb mit derzeit 272 Beschäftigten und 38 Millionen Euro Jahresumsatz (2019) mit anderen prominenten Partnern ins Geschäft kam. Dazu gehören Abeking & Rasmussen, Airbus, Atlas Elektronik, Bombardier, Lürssen, Rheinmetall und Volkswagen. Geboten wird das ganze Programm von individuellen Einzelteilen etwa für den anspruchsvollen Markt der Megajachten, Baugruppen sowie die komplette Serienfertigung beispielsweise der Möbel für den VW-Camper T5/T6 California.

Wie viele andere Unternehmen hat die Corona-Krise auch Aljo in diesem Jahr Umsatzeinbußen beschert, berichtet Miriam Rudnitzki, die das Unternehmen zusammen mit dem Sohn des Firmengründers, Ulf Jonuscheit, leitet. „Von daher sind wir froh, dass wir Boeing haben. Das ist ein Auftrag, der sehr gut funktioniert.“ Gewonnen habe Aljo aber auch durch die Auseinandersetzung mit den Vorstellungen und Anforderungen von Boeing. „Man lernt immer dazu und wird besser. Wir haben viel davon übernommen.“