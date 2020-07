Ibrahim Gunbardhi, Lehrer für Klarinette und Saxofon, hat sich für die digitalen Kulturtage starkgemacht. (Christian Kosak)

Lesum. Für die Kulturlandschaft im Bremer Norden ist dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Wegen der Corona-Krise mussten zahlreiche Veranstaltungen verschoben oder komplett gestrichen werden. Konzerte und andere Festivitäten können aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden. Darunter auch die Burglesumer Kulturtage.

Für die aktuelle Ausgabe hatten die Veranstalter zahlreiche Aktionen geplant, die in ihrer ursprünglichen Form jedoch nicht umgesetzt werden können. Doch statt die Traditionsveranstaltung ganz ausfallen zu lassen, machten sich die Organisatoren auf die Suche nach Alternativen. Diese fanden sich im digitalen Raum. Von Sonnabend, 4. Juli, bis Sonntag, 12 Juli, kann man die Kulturtage im Internet verfolgen. Die Aufzeichnungen und Live-Mitschnitte werden auf dem Youtube-Kanal der Veranstaltung eingestellt. Jeden Tag kommt ein neues Video hinzu. „Wir haben eine Alternative geschaffen, mit der es uns recht gut geht“, erklärt Barbara Gedaschke, die die Organisation der Veranstaltung von ihrem im November verstorbenen Mann übernommen hat.

Fast ein Jahr hatte die Arbeitsgruppe geplant und organisiert, bis im März klar war, dass eine Umsetzung in der bekannten Form nicht möglich sein wird. „In diesem Moment haben wir angefangen, nach einer Alternative zu suchen, um die Kultur im Stadtteil auf eine andere Art zu präsentieren“, so Gedaschke. Die passende Idee hatte Ibrahim Gunbardhi. Der diplomierte Musiker und Lehrer für Klarinette und Saxofon an der freien Musikschule Bremen-Nord schlug vor, die einzelnen Veranstaltungen im Internet zu übertragen.

Diese Möglichkeit, sich zu vernetzten und die eigene Kunst zu präsentieren, hat er schon vor der Krise genutzt, in den letzten Monaten sei dies jedoch noch intensiver geworden. „Ich fand es schade, dass die Kulturtage ganz ausfallen sollten“, so Gunbardhi. „So kurz vor den Sommerferien sind die Auftritte immer der Höhepunkt des Schuljahrs“. Also legte er unter dem Namen „Burglesumer Kulturtage 2020“ einen You-Tube-Kanal an und begann gemeinsam mit Barbara Gedaschke, Teilnehmer für das Projekt zu gewinnen. Insgesamt sieben von ursprünglich 32 wollten mit dabei sein.

Darunter auch die Dagmar Pejouhandeh. Die Lesumer Lyrikerin hatte ursprünglich einen Spaziergang mit Lesungen geplant, der vom Marktplatz bis in den Knoops Park führen sollte. Diesem sollten sich nach Lust und Laune Teilnehmer anschließen. Für die digitalen Kulturtage ging Pejouhandeh den poetischen Spaziergang „Von der Gräfin Emma bis zur Marga Berck“ nun alleine, begleitet allerdings von Ibrahim Gunbardhi, der die Tour filmte.

Dagmar Pejouhandeh ist gespannt auf das Ergebnis. „Ich war sehr aufgeregt, weil ich so was noch nie gemacht habe. Das war für mich eine ganz neue Situation“, erklärt die Lesumerin. „Den Spaziergang aufzuzeichnen, war eine interessante Erfahrung, auch weil wir nicht wussten, ob das Wetter mitspielt“. Tatsächlich sei genau in dem Moment, als die Aufnahme abgeschlossen wurde, auch das Wetter umgeschwungen, berichtet Pejouhandeh. Insgesamt 17 Stationen sei man bis dahin abgegangen, alles inklusive Gedichtlesung und Erklärungen. „Ich habe das wirklich gerne gemacht und freue mich, dass sich so viele gefunden haben, die auch dabei sein wollten“, so Pejouhandeh.

Führung durch die Kirche

Unter denen, die Beiträge für den digitalen Kultursommer beisteuern, sind neben Ibrahim Gunbardhi, der mit insgesamt zwei Konzerten in unterschiedlicher Besetzung vertreten ist, auch Claudia Wimmer und Nilofar Rezai. Die Inhaberin der Atelierkate und die Kunstpreisträgerin von 2019 haben ein Video zusammengestellt, in dem sie den Zuschauern einen Einblick in die Vorbereitungen der Ausstellung „Hinter den Orten – Zwischen einer Begegnung“ geben. Für die passende musikalische Begleitung sorgt das iranische Duo Tontar, das auf persischen Musikinstrumenten spielt.

Einen weiteren Beitrag leistet das Bläserensemble der freien Musikschule Bremen-Nord. Gespielt werden Werke von Beethoven und Bernstein. Der Chor Pop-Voices stellt zwei Konzerten aus 2018 und 2019 zur Verfügung, ebenso der Chor Zwischentöne Bremen-Nord, von dem eine Konzertaufzeichnung zu sehen sein wird. Die Bremer Philharmoniker spielen mit „Brass on the Grass“ ein Live-Konzert am Deich. Weitere Beiträge stammen von Liliane Fontaine, die aus ihrem Buch „Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard“ liest, und von Klaus Schnitger, der eine Videoführung durch die Lesumer Kirche anbietet.

Während die letzten Vorbereitungen laufen, blickt die Arbeitsgruppe schon auf 2021. Denn auch wenn man dieses Mal ein digitales Alternativangebot geschaffen hätte, könne dies laut Barbara Gedaschke die persönlichen Begegnungen nicht ersetzen. Dem stimmt auch Ibrahim Gunbardhi zu: „Meine Schüler sind dankbar, dass auf diese Weise eine musikalische Hoffnung geschaffen wird, am besten erlebt man Musik jedoch direkt“.

Im nächsten Jahr soll es wieder die gewohnte Eröffnungsveranstaltung inklusive Umzug und allen anderen kulturellen Angebote geben. Außerdem stellt Barbara Gedaschke einige Neuerungen in Aussicht. So ist ein Mittelaltermarkt geplant, der als Abschlussveranstaltung am Lesumer Hafen stattfinden soll.

Dagmar Pejouhandeh schaut dagegen zunächst ins Hier und Jetzt. Sie setzt trotz Corona auf das Gemeinschaftserlebnis. „Man muss sich nicht alleine vor den Bildschirm setzen. Viel schöner ist es doch, wenn man sich mit ein paar Freunden in angemessenem Abstand trifft und die Beiträge gemeinsam bei einem Glas Wein genießt“. Es gäbe viele Möglichkeiten die eigene Fantasie und Kreativität einzubringen, um aus der besonderen Situation ein Erlebnis zu machen. „Vieles ist abgesagt aber der Burglesumer Kultursommer nicht. Machen wir das Beste draus!“

Zur Sache

Das komplette Programm der Burglesumer Kulturtage 2020 inklusive der Veröffentlichungstage der einzelnen Beiträge ist online unter www.heimatverein-lesum.de/sommer-in-lesmona/ abrufbar. Auch auf dem You-Tube-Kanal „Burglesumer Kulturtage 2020“ findet sich eine Vorschau mit detaillierter Übersicht. Die Beiträge sind täglich ab 19 Uhr abrufbar und können auf unbestimmte Zeit angesehen werden. Da keine Eintrittsgelder erhoben werden, bittet die Arbeitsgemeinschaft um eine Spende für die Burglesumer Kulturtage 2021.