Landkreis Osterholz/Wesermarsch. Der Landkreis Osterholz hat am Montag mit den ersten Schutzimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Gestartet wurde in zwei Alten- und Pflegeheimen in der Gemeinde Schwanewede und in der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Als Erste im Landkreis erhielt Rita Schreiber-Witte, Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung „Haus am Schwanenberg“ in Schwanewede, den Impfstoff von einem mobilen Team gespritzt. Insgesamt haben am Montag 83 Senioren eine Erstimpfung erhalten, darunter 45 in Schwanewede. Die Zweitimpfung erfolgt nach rund 21 Tagen.

Zwei mobile Impfteams, bestehend aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und einer Verwaltungskraft, sind nach Angaben des Landkreises im Kreisgebiet aktuell unterwegs. Bis zum Wochenende werden sie weitere Alten- und Pflegeeinrichtungen anfahren. „Mit den ersten Schutzimpfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Osterholz machen wir einen bedeutsamen Schritt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie“, sagt Landrat Bernd Lütjen. 30 Alten- und Pflegeeinrichtungen gibt es im Landkreis Osterholz. Die rund 1300 Bewohner und die rund 1400 Mitarbeiten sollen laut Lütjen nach und nach geimpft werden.

Arztgespräch vor Impfung

Laut Lütjen wird der Landkreis die mobilen Teams aufstocken können, sobald das Land Niedersachsen signalisiert, das Impfstoff in ausreichender Menge bereit steht. Zur Durchführung der Impfungen in den Heimen erhalten die Bewohner, die gesetzlichen Vertreter und das Personal über die Einrichtungsleitungen vorab Aufklärungs- und Anamnesebogen sowie Einwilligungserklärungen, die auszufüllen und zu unterschreiben sind. Sie werden vor dem Impftermin eingesammelt. „Dadurch wird sichergestellt, dass zum Impftermin alle notwendigen Unterlagen vorliegen und wir direkt mit der Impfung starten können“, erklärt der Landrat. Vor jeder Impfung gebe es zudem ein ärztliches Aufklärungsgespräch.

Impfzentrum-Start noch offen

Offen ist, wann das Impfzentrum in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck öffnen kann. Wegen Impfstoff-Lieferschwierigkeiten hat das Land Niedersachsen einen kurzfristig geplanten Start vorerst abgesagt. Termine für die Impfungen in den Impfzentren werden vom Land über die Hotline 0800 / 99 88 665 vergeben. Der Landkreis wird die Öffentlichkeit informieren, sobald Terminvereinbarungen möglich sind.

Der Landkreis Osterholz hat am Montag 34 Neuinfektionen gemeldet, insgesamt sind aktuell 85 Menschen infiziert. Drei Menschen sind zum Jahreswechsel an dem Virus verstorben. Nach Kreisangaben handelt es sich um Senioren zwischen 84 und 92 Jahren aus der Gemeinde Lilienthal und aus dem besonders betroffenen Altenheim in der Gemeinde Schwanewede. In der Wesermarsch gibt es 35 neue Corona-Fälle, 157 Menschen sind dort aktuell erkrankt.