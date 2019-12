Beamte der Polizei Brake stoppten den Mann und machten einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis konnten sie offenbar zunächst kaum glauben: Der Test ergab einen Wert von über 6,3 Promille. (Björn Hake)

Brake. Mit rekordverdächtigen 6,3 Promille ist jetzt ein Radfahrer in der Wesermarsch-Kreisstadt Brake von der Polizei getestet worden. Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag, 12. Dezember, gegen 23 Uhr einen Fahrradfahrer, der in extremen Schlangenlinien auf der Fahrbahn in Richtung Kirchhammelwarden fuhr. An einer Straßenecke hätte es beinahe einen Zusammenstoß des Radfahrers mit zwei Autos gegeben.

Beamte der Polizei Brake konnten den Mann stoppen. Er gab laut Bericht zu, Alkohol konsumiert zu haben. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 6,3 Promille. Das mochten die Beamten offenbar kaum glauben: „Aufgrund dieses Ergebnisses wurde der Test mit einigem Abstand wiederholt. Das Ergebnis lag wieder jenseits von sechs Promille“, schreibt die Inspektion. Dem Mann, einem 36-jährigen Hamburger, musste eine Blutprobe entnommen werden.

Nach der Entnahme wurde ihm nochmals die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests angeboten. Das Ergebnis betrug nun 2,79 Promille. „Vermutlich hatte er kurz vor der Durchführung der ersten Tests hochprozentigen Alkohol zu sich genommen und so zu einer Verfälschung des Ergebnisses gesorgt“, so die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrer, mit denen es zu einem Beinahe-Unfall gekommen ist, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0 44 01/93 51 15.

Immer wieder werden extrem hohe Promille-Werte gemeldet. So soll nach Medienberichten 2002 ein Mann in Berlin mit 8,1 Promille gemessen worden sein. Gleichzeitig schreibt der „Tagesspiegel“ aber auf seiner Homepage, dass ein 43-jähriger Obdachloser nach einer Schlägerei am Bahnhof Zoologischer Garten 5,05 Promille auf dem Messgerät erreichte. Nach Angaben der Bundespolizei ein Rekord. Promillewerte ab 3,5 gelten als lebensgefährlich. Nach Aussagen von Experten überleben die meisten Menschen einen Wert ab 5 nicht.