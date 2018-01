Nepomuk heißt das erste Baby, das im Jahr 2018 im Klinikum Bremen-Nord zur Welt gekommen ist. Um exakt 3.11 Uhr konnte der stolze Vater, Dennis Hopfe, die Nabelschnur durchschneiden. Für Hopfe und Lebensgefährtin Jane Jasmin Heymann ist der kleine Wonneproppen das erste gemeinsame Kind. Nepomuk brachte bei einer Größe von 51 Zentimetern 3260 Gramm auf die Waage. Der kleine neue Erdenbürger, für dessen Geburt die Eltern bewusst den Weg vom Geete-Viertel in den Bremer-Norden angetreten waren, ließ es ruhig angehen. „Eigentlich hatte Nepomuk schon Weihnachten zur Welt kommen sollen“, berichtet Dennis Hopfe am Vormittag nach der Geburt. Am Silvesterabend waren die werdenden Eltern zu einer Messung der Herztöne, dem sogenannten CTG, in die Klinik gefahren. Einmal vor Ort ließ Nepomuk nicht mehr lange auf sich warten.