Christina Jantz-Herrmann tritt am 4. Januar ihren neuen Job an. (CARMEN JASPERSEN)

Schwanewede. Ihren Sieg bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag hat Christina Jantz-Herrmann (SPD) nur kurz gefeiert. Mit der Familie habe sie am Abend mit einem Glas Sekt angestoßen, erzählt die 42-Jährige. Am Montag ging sie wie gewohnt zur Arbeit an der Verwaltungsschule in Bremen. Ab 1. Januar ist ihr neuer Arbeitsplatz im Schwaneweder Rathaus.

„Ich freue mich darüber, dass viele ihr Kreuz in der Stichwahl noch mal bei mir gemacht haben und ich auch Wähler hinzugewinnen konnte“, sagt die Wahlsiegerin. Die SPD-Kandidatin hatte im ersten Wahlgang am 22. November 49,09 Prozent der Stimmen erhalten. In der Stichwahl konnte sie ihr Ergebnis nochmals um 11,40 auf 60,49 Prozent verbessern. Damit lag Jantz-Herrmann knapp 21 Prozent vor ihrem Kontrahenten Dieter von Bistram, der in der Stichwahl auf 39,51 Prozent kam.

Ihren Erfolg führt die ehemalige Bundestagsabgeordnete auch auf ihren Wahlkampf zurück. „Wir haben als Team motiviert weitergekämpft und Bürger motivieren können, bei der Stichwahl erneut ihre Stimme abzugeben.“ Das zeige sich auch in der Wahlbeteiligung. Die lag bei der Stichwahl mit 63,04 Prozent fast so hoch wie im ersten Wahlgang (64,98 Prozent).

Ihren ersten Arbeitstag als Bürgermeisterin hat Christina Jantz-Herrmann am 4. Januar. Zur Vorbereitung will sie in den kommenden Tagen „das eine und andere Gespräch mit den neuen Kollegen im Rathaus führen.“ Der bisherige Amtsinhaber Harald Stehnken wird ihr in der Übergangszeit zur Seite stehen. „Wir haben am Wahlabend vereinbart, dass wir Gespräche führen wollen“, sagt Jantz-Herrmann. Mit dem Gemeinderat wolle sie „vertrauensvoll und aufgeschlossen“ zusammenarbeiten, kündigt die künftige Bürgermeisterin an.

Hohe Wahlbeteiligung

In der SPD-Fraktion freuten sie sich am Montag über den Wahlsieg der Parteifreundin. Der Fraktionsvorsitzende Björn Herrmann sprach von einer „grandiosen Leistung“, die Christina Jantz-Herrmann erbracht habe. „Ihr ist es gelungen, ihre Inhalte den Wählern zu vermitteln. Sie hat zudem als Mensch mit ihrer zugewandten, aufgeschlossenen Art überzeugen können und als beruflich erfolgreiche Mutter von zwei Kindern ein modernes Rollenmodell angeboten, mit dem sich auch konservative Wählerinnen identifizieren konnten“, meint Herrmann. Die für eine Briefwahl hohe Wahlbeteiligung wertet er als Zeichen, „dass die Bürger verstanden haben, wie wichtig Kommunalpolitik ist.“

Für Dörte Gedat kam der Wahlsieg von Christina Jantz-Herrmann nicht überraschend. „Das war nach dem Ergebnis des ersten Wahlgangs absehbar“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, die selbst bei der Wahl am 22. November gescheitert war. „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und viel Einsatz für das Klima.“ Von der neuen Bürgermeisterin erwarten die Grünen laut Gedat „Offenheit und Wahrhaftigkeit im Umgang mit allen Parteien.“

Auf eine „gute vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit der neuen Rathaus-Chefin hofft Udo Prinz. „Für mich ist das Wahlergebnis in Ordnung“, so der Vorsitzende der Wählergemeinschaft. Hinter dem Stimmenzuwachs für Jantz-Herrmann in der Stichwahl vermutet er Wählerwanderungen aus dem grünen Lager. Seine Fraktion erwarte jetzt, dass die politische Arbeit wieder stärker in Gang kommt. „Vieles, was wegen der Corona-Pandemie oder dem Wechsel im Rathaus liegen geblieben ist, muss schnell angegangen werden. Vor allem die Konversion. Bis zur Kommunalwahl im September müssen richtungsweisende Schritte erfolgen.“

Dieter von Bistram hat seinen Traum „vom Auszubildenden zum Bürgermeister“ am Sonntagabend begraben müssen. Der von der CDU unterstützte parteilose Kandidat konnte in der Stichwahl Stimmen hinzugewinnen, steigerte sein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang (34,4 Prozent) auf 39,51 Prozent. Er hatte nach eigenen Worten aber auf mehr gehofft. „Ich habe Christina Jantz-Herrmann und mich immer auf Augenhöhe gesehen“, sagt von Bistram am Tag nach der Wahl. Ein intensiverer Haustür-Wahlkampf, der wegen Corona nur eingeschränkt möglich gewesen sei, hätte vielleicht noch mehr Stimmen gebracht, glaubt er.

„Dieter von Bistram hat einen guten Wahlkampf gemacht“, sagt der CDU-Vorsitzende Werner Musfeld. Dass es für einen Sieg nicht reichte, führt er auf den Bekanntheitsgrad der Kontrahentin zurück. „Christina Jantz-Herrmann ist durch ihre langjährige politische Arbeit ein bekanntes Gesicht.“ Sich als politischer Neuling dagegen durchzusetzen, sei nicht leicht. Am Montagabend wollten Kandidat und CDU das Wahlergebnis in einer Videokonferenz analysieren. Sein erster Wahlkampf sei eine interessante Erfahrung gewesen, sagt von Bistram. Er werde aber sein einziger bleiben. Er will in sieben Jahren nicht erneut antreten. „Mit 62 Jahren wäre ich zu alt.“