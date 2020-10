Die Krippe und der Kindergarten des CVJM in Lemwerder sind am Donnerstag wegen eines positiven Coronatests einer Erzieherin vorsorglich geschlossen worden. (Christian Kosak)

„Die bunte Welle“, die Kindertageseinrichtung des CVJM Sozialwerks Wesermarsch in Lemwerder, bleibt am Donnerstag wegen eines positiven Coronatests einer Mitarbeiterin geschlossen. Die Eltern der Einrichtung sind am späten Mittwochabend noch telefonisch von der Einrichtungsleitung unterrichtet worden.

CVJM-Geschäftsführer Holger Knoop bestätigt auf Anfrage, dass eine Erzieherin einer der beiden Krippengruppen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Da der CVJM nach 20 Uhr keinen Kontakt mehr zum Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch in Brake aufnehmen konnte, habe man sich entschlossen, für den heutigen Donnerstag die gesamte Einrichtung zu schließen und am Vormittag umgehend das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt zu besprechen. „Wir versuchen, so schnell es geht, Klarheit zu gewinnen, wie wir weiter vorgehen werden“, sagte Holger Knoop am Morgen.