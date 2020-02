Starkregen hat auch in Bremen schon häufig Straßen unter Wasser gesetzt. Annika Brieber sagt, die Stadtplaner seien gut beraten, die Niederschläge ausreichend abfließen zu lassen. Sie sollten aber auch auf die höheren Temperaturen reagieren, indem zum Beispiel mehr Grün in der Stadt geschaffen wird, so die Meteorologin. (Nils Völcker)

Frau Brieber, Sie referieren am 13. Februar in der Ökologiestation. Worum geht es in Ihrem Vortrag?

Annika Brieber: Hauptsächlich um das Wetter vor unserer Haustür und wie es durch den Klimawandel verändert wird, aber auch um die globale Situation. Ich werde zeigen, wie die aktuelle Datenlage ist. Und dabei geht es natürlich auch um die zu warmen Winter und die zu heißen Sommer, von denen auch wir betroffen sind.

Das heißt, wir sind schon mitten drin im Klimawandel?

Auf jeden Fall. Die Wetterdaten der vergangenen 100 Jahre zeigen dies eindeutig. Höhere Globaltemperaturen bringen in unserer Region durchschnittlich zu kurze Winter mit sich, es gibt mehr Hitzewellen, aber auch mehr Starkregen-Ereignisse.

Mit welchem Ausmaß an Temperaturerhöhung haben wir aus meteorologischer Sicht zu rechnen?

Wenn sofort effektiv gehandelt wird, ist theoretisch eine Begrenzung der globalen Erwärmung um 2,5 Grad Celsius möglich. Das gängige Modell geht jedoch von einer Temperaturerhöhung um vier Grad bis zum Jahr 2100 aus. Entscheidend ist wirklich, was heute in Politik und Wirtschaft passiert – da gebe ich der Fridays-for-Future-Bewegung durchaus recht.

Ist der aktuelle Winter nicht viel zu warm?

Es ist schon ungewöhnlich, dass es den ganzen Winter über so lange warm ist, vor allem auch nachts. Insgesamt werden die Winter nicht nur kürzer, sondern auch nasser, wobei der Niederschlag eben kaum noch als Schnee fällt, sondern als Regen.

Müssen wir auch in diesem Jahr wieder mit einem extrem heißen Sommer rechnen?

Nicht unbedingt. Es kann durchaus sein, dass es trotz globaler Erderwärmung in unserer Region auch mal kühle und verregnete Sommer gibt. Es ist nur insgesamt wahrscheinlicher geworden, dass es zu heißen Sommern kommt. Dabei nimmt die Niederschlagsrate im Sommer nicht zwangsläufig ab, aber Starkregen-Ereignisse werden sich häufen.

Starkregen birgt in einer Stadt wie Bremen auch die Gefahr, dass Wasser nicht ausreichend versickern kann, weil große Flächen versiegelt sind. Nimmt damit nicht auch die Gefahr überfluteter Grundstücke zu?

In Städten kann aufgrund der Flächenversiegelung in der Tat weniger Niederschlag versickern als auf dem Land, mit Äckern, Grünland und Wäldern. Die Stadtplanung ist gut beraten, die Niederschläge ausreichend abfließen zu lassen. Sie sollte aber auch auf die höheren Temperaturen reagieren, indem zum Beispiel mehr Grün in der Stadt geschaffen wird. Denn die Vegetation sorgt durch ihre Verdunstungsleistung für eine Dämpfung des Temperaturanstiegs in den Städten.

Starkregen kann aber auch in den Agrarflächen mehr Bodenerosion bedeuten, zum Beispiel auf Maisäckern, bei denen der Boden lange Zeit im Jahr offen liegt. Wie kann sich die Landwirtschaft gegen den Klimawandel wappnen?

Zum einen kann die Landwirtschaft hitzebeständigere Pflanzensorten anbauen, zum anderen kann sie im Ackerbau durch andere Reihenabstände und Bepflanzung dafür sorgen, dass weniger Boden durch Starkregen weggeschwemmt wird.

Haben wir im Flachland von Norddeutschland mit den jüngsten Deicherhöhungen für ausreichend Schutz vor dem Meeresspiegelanstieg gesorgt?

Bei diesem Thema bin ich nicht gerade Expertin, aber nach allem, was die Deichbauer sagen, sind wir in Zukunft ausreichend geschützt.

Was machen Sie als Meteorologin im Klimahaus in Bremerhaven?

Wetter und Klima spielen in unserem Haus naturgemäß eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel eine Wetterstation mit einer Wettershow, bei der ich fachlich und pädagogisch eingebunden bin. Für die Zukunft planen wir einen neuen Ausstellungsraum zum Thema Extremwetter, bei dessen Planung ich eingebunden bin.

Hat das Interesse am Thema Klima und Wetter in der jüngsten Zeit zugenommen?

Auf jeden Fall. Es kommen viel mehr Fragen aus der Öffentlichkeit, und besonders von Schulen wird das Klimahaus noch häufiger besucht. Generell haben die Leute weit mehr Interesse und auch Wissen zum Thema als noch vor wenigen Jahren.

Das Interview führte Jörn Hildebrandt.

Zur Person

Annika Brieber (27) hat in Kiel, Mainz und Göteburg Meteorologie studiert. Sie arbeitet seit einem Jahr im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost. Dort hat sie den Himmel über Norddeutschland, aber auch das weltweite Wettergeschehen im Blick. Sie ist im Klimahaus Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Klima und Wetter und an Ausstellungsprojekten beteiligt.

Weitere Informationen

Annika Brieber referiert am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr in der Ökologiestation, Am Gütpohl 11, über „Unser Wetter im Klimawandel“. Der Eintritt kostet vier Euro.