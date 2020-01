Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sagt, dass die Zahl der Schüler in Vegesack gestiegen ist – und der Stadtteil deshalb eine neue Oberschule braucht. Und jetzt auch bekommt. (Christina Kuhaupt)

Frau Bogedan, die Grundschule Borchshöhe wollte eine Oberschule werden, durfte es aber nicht. Jetzt heißt es, dass sie um eine Oberschule erweitert wird. Was ist daran so anders?

Claudia Bogedan: Der Unterschied ist, dass nicht aus einer Grundschule eine Oberschule wird, sondern dass auf dem Grundstück der Grundschule eine komplett neue Oberschule hinzukommt. Und die wird mit der Grundschule eng zusammenarbeiten, so wie wir das auch an anderen Standorten in der Stadt in Form von Campus-Lösungen haben. Davon wird es in den nächsten Jahren noch weitere geben.

Aber eine Kooperation ist die Schule Borchshöhe doch schon mit der Oberschule Lerchenstraße eingegangen. Warum muss jetzt eine neue Zusammenarbeit her?

Weil die Kapazitäten der Oberschule Lerchenstraße nicht mehr ausreichen. Die Zahl der Schüler ist in Vegesack – wie auch in anderen Gebieten der Stadt – gestiegen. Und zwar so deutlich, dass der Stadtteil ein zusätzliches Schulangebot im weiterführenden Bereich braucht.

Warum gab es den Plan einer zusätzlichen Oberschule, die autark ist, eigentlich nicht von Anfang an?

Weil wir erst seit Ende vergangener Woche genau wissen, wie stark die Zahl der Schüler in Vegesack zugenommen hat – und dass dieser Anstieg eine weitere Oberschule im Stadtteil rechtfertigt.

Weshalb lag die Zahl nicht schon früher vor?

Nicht die Behörde erhebt sie, sondern das Statistische Landesamt. Die Zahlen lagen zum Ende des vergangenen Jahres vor, mussten aber von Mitarbeitern der Behörde erst auf die einzelnen Stadtteile heruntergebrochen werden. Darum konnten wir nicht vorher wissen, dass es in Vegesack eine neue dreizügige Oberschule braucht.

Dann kamen die Daten des Landesamtes für die Grundschule Borchshöhe also gerade noch zur rechten Zeit?

Wenn man so will, kamen sie für die Grundschule Borchshöhe zum richtigen Moment. Da wir wussten, dass eine Campus-Lösung der Schule helfen würde, an ihrem Standort einen Unterricht anzubieten, der über die üblichen vier Jahrgänge hinausgeht, haben wir die Auswertung der Zahlen für Vegesack vorgezogen. Die Grund- und die Oberschule können nun eng zusammenarbeiten – und gemeinsam die Klassen eins bis zehn unterrichten.

So ähnlich sah auch der Plan der Grundschule aus, nur eben ohne eine neue Oberschule. Ihre Behörde hat sie in dem Vorstoß unterstützt. Die CDU sagt, dass Ihr Ressort damit vorschnell gehandelt hat. Und was sagen Sie?

Ich sage, dass wir einen Antrag einer Schule geprüft haben, so wie die Verwaltung jeden Antrag einer Schule prüft. Und auf Grundlage dieser Prüfung ist eine Vorlage für eine Deputationssitzung vorbereitet worden...

Und warum wurde er dann zurückgezogen?

Weil wir gesehen haben, dass der Antrag rechtlich möglich ist, aber zugleich eine Verabredung im Schulkonsens berührt. Diese Verabredung ist zwar nicht bindend für das Handeln der Verwaltung, aber für die Politik. Darum habe ich im Dezember sowohl Gespräche mit den Regierungsparteien als auch der CDU geführt. Und weil sie einen Schultyp ablehnt, der die Klassen von eins bis zehn unter einem Dach vereint, haben auch alle anderen Konsenspartner entschieden, dem Antrag nicht zuzustimmen. Der Schulfrieden sollte gewahrt bleiben.

Für Schüler, Eltern und Lehrkräfte ging es über Wochen hin und her: Mal hieß es, dass die Schule ihren Sonderstatus verliert, ein anderes Mal, dass es noch Hoffnung gibt. Wenn das kein politischer Schlingerkurs ist, was dann?

Für das Hin und Her sind ja nicht wir im Ressort verantwortlich. Der Schlingerkurs ist entstanden, weil Teile der Politik versucht haben, Fragen zu klären, die längst von uns beantwortet worden waren. Zum Beispiel, wie es möglich werden könnte, den bisherigen Unterricht an der Schule von Klasse eins bis sechs rechtssicher zu machen. Wir haben gleich erklärt, dass das nicht mehr geht. Man hätte aus der Schule eine Modellschule für die Jahrgänge eins bis zehn machen können, wenn man es gewollt hätte. Jetzt wird aus ihr eine Grundschule, die wie jede Grundschule vier Jahrgänge hat – aber eine Kooperation mit einer neuen Oberschule auf demselben Grundstück eingeht.

Wie viele Gespräche, was aus der Schule nun werden soll, hat es eigentlich gegeben?

Es gab zwei Sondertreffen der bildungspolitischen Sprecher der Bürgerschaftsfraktionen in der Behörde und so viele Gespräche mit Sachbearbeitern im Haus, dass ich irgendwann aufgehört habe, sie zu zählen. Seit vergangenen Sommer, als die Grundschule beantragt hat, Oberschule zu werden, sind im Ressort ihre Möglichkeiten ausgelotet worden.

Auch die Grünen haben sich mehrmals eingeschaltet, zuletzt mit einem offenen Brief an die CDU. Was hat das Schreiben Ihrer Meinung nach gebracht?

Mein persönlicher Eindruck ist, dass der offene Brief der Grünen nichts erreicht hat. Und jetzt auch nichts mehr erreichen muss. Das Schreiben sollte Bewegung in die Debatte bringen. Doch Bewegung braucht es mit dieser Lösung nicht mehr.

Jetzt sprechen alle Parteien von einem guten Kompromiss, der gefunden wurde – auch das Borchshöher Kollegium, das streng genommen etwas anderes wollte, als es jetzt bekommt?

Die Schule will genau das, was auch wir wollen: ein längeres gemeinsames Lernen. Und das wird mit der Kooperation zwischen der Grundschule und der neuen Oberschule auf ein und demselben Grundstück nun möglich.

Wie schnell kann die neue Oberschule eigentlich geschaffen werden?

Die Schule wird bereits zum kommenden Schuljahr starten, sodass die jetzigen Viertklässler der Grundschule zwar formell an eine andere Oberschule wechseln müssen, aber nicht den Standort. Was die Eltern und Schüler erwartet, werden wir ihnen Mitte nächster Woche bei einer Informationsveranstaltung mitteilen.

Und ab wann wird gebaut?

Wir werden in Kürze eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Fest steht aber schon jetzt, dass bis zum Sommer erst einmal keine zusätzlichen Räume geschaffen werden müssen, weil die Grundschule noch genügend freie Kapazitäten hat – und die neue Oberschule ja nach und nach wachsen wird. Neu- und Anbauten werden also später kommen. Die Suche nach Lehrkräften ist genauso Teil des Gründungsauftrages wie das Erarbeiten des Unterrichtskonzepts. Das geht jetzt sofort los.

Wie wird denn die neue Oberschule heißen – etwa wie die Grundschule: Borchshöhe?

So ist momentan der Arbeitstitel. Ob es bei diesem Namen bleibt, ist aber noch nicht entschieden.

Die Fragen stellte Christian Weth.

Zur Person

Claudia Bogedan (44)

ist seit 2015 Senatorin für Kinder und Bildung. Davor arbeitete sie für die Hans-Böckler-Stiftung. Seit 18 Jahren gehört Bogedan der SPD an. Sie wohnt in Blumenthal, ist verheiratet und hat zwei Kinder.