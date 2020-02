Die Eschhofschule in Lemwerder steht auch Jugendlichen aus Bremen-Nord offen. (Christian Kosak)

Lemwerder. Rund 2000 niedersächsische Jugendliche zieht es in diesem Schuljahr an eine allgemeinbildende Schule in Bremen. Circa ein Viertel nimmt den entgegengesetzten Weg. Laut Andreas Herbig, stellvertretender Pressesprecher der niedersächsischen Landesschulbehörde, machen sich jeden Morgen etwa 460 Bremer Jugendliche auf den Weg ins niedersächsische Umland. Die Lemwerderaner Eschhofschule würde diese Zahl gerne steigern.

Im vergangenen Sommer stand die Eschhofschule kurz vor der Schließung. Zu wenige Schüler, lautete die Begründung des Schulträgers. Eine Oberschule könne aus pädagogischer Sicht nicht überwiegend einzügig, also mit einer Klasse pro Jahrgang, geführt werden. Deshalb sollten die Lemwerderaner Schüler ab dem Sommer 2020 die Oberschule in Berne besuchen.

Schüler, Eltern, Kollegium und Bürger gingen gegen die Planung auf die Straße und protestierten im Kreis-Schulausschuss in Brake. Letztlich wurde die Schließungsabsicht verworfen. Mittlerweile investiert der Landkreis in die Gebäudestruktur und hat die im Sekretariat angefallenen Überstunden bezahlt. Für Schulleiter Andreas Diercks zwei deutliche Kennzeichen, dass die Akte „Zusammenlegung der Oberschulen Berne und Lemwerder am Standort Berne“ geschlossen wurde.

Um die Schülerzahlen an der Eschhofschule zu steigern, geht die Oberschule dazu über, sich früher bei den Eltern und den Grundschülern des Ortes bekannt zu machen. So will die Eschhofschule in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit der Grundschule an der Aktion „Lemwerder räumt auf“ teilnehmen. Zulauf könnte auch von der anderen Weserseite kommen. „Während unserer Weihnachtswerkstatt im Dezember waren zwei Bremer Elternpaare vor Ort und haben sich über die Eschhofschule informiert“, berichtet Diercks. Er betont, dass die Eschhofschule auch Jugendlichen aus Bremen offen steht. Voraussetzung sei allerdings eine Genehmigung der Bremischen Bildungssenatorin.

Auch er sei von Nordbremer Eltern auf die Eschhofschule angesprochen worden, berichtet Lemwerders SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Günter Naujoks, in einem gemeinsamen Pressegespräch. Deshalb habe er beim SPD-Ortsverein Aumund-Vegesack um Amtshilfe gebeten. „Vor dem Hintergrund, dass wir als Industriestandort mit mittelständischen Unternehmen in Zukunft mir Fachkräftemangel zu kämpfen haben werden, ist uns und den Betrieben der Nachwuchs aus der Oberschule besonders wichtig“, schrieb Naujoks im Januar an seinen Amtskollegen.

Der Lemwerderaner verwies darauf, dass bereits heute einige Nordbremer Schüler die Eschhofschule besuchen. „Sie erhielten eine Ausnahmegenehmigung, da ihre Wunschschule keinen Platz anbieten konnte“, weiß Naujoks. Laut Bericht der Bremer Bildungsbehörde zu den Anwahlen zum Schuljahr 2019/2020 wurden zu Beginn des laufenden Schuljahres insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler aus Bremen-Nord an keiner ihrer drei Wunschschulen aufgenommen.

Die teilgebundene Ganztagsschule könne insbesondere mit ihren Profilschwerpunkten Technik und Wirtschaft punkten, wirbt Naujoks. Diese Schwerpunkte möchte die Schule künftig noch intensivieren und neben der Nachmittags-AG in der Lehrwerkstatt der Werft A&R einen wöchentlichen Arbeitstag einrichten, an dem die Jugendlichen statt zum Unterricht in die Schule zum Arbeiten in einen örtlichen Betrieb gehen. Des Weiteren kooperiert sie mit den berufsbildenden Schulen (BBS) für den Landkreis Wesermarsch. "Wir möchten über unser Angebot überzeugen", sagt Schulleiter Diercks.

SPD-Chef Naujoks gesteht, von der Reaktion des Nordbremer SPD-Ortsvereins und der Bremer Bildungsbehörde auf seinen Brief enttäuscht zu sein. „Beide haben nur finanzielle Aspekte betrachtet und die Belange von Schülern, Eltern und Firmen ausgeblendet“. Schulleiter Diercks räumt ein, dass es einen finanziellen Knackpunkt gebe. Bei einem Schulbesuch in Lemwerder müssten die Eltern neben den täglichen Fährfahrten auch die Schulbücher ihrer Kinder selber zahlen. In Niedersachsen besteht keine Schulmittelfreiheit.

Den großen Vorzug seiner Schule sieht Andreas Diercks gerade in ihrer überschaubaren Größe. „Wir sind sehr eng an den Schülern dran.“ Außerdem sei die Unterrichtsversorgung mit Lehrerstunden hervorragend. An der Eschhofschule könne jeder Abschluss erworben werden, der auch an einer Bremer Oberschule erworben werden kann, betont Diercks, vom Hauptschulabschluss über den Realschulabschluss bis hin zum Sekundarabschluss I, der zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt.

Im Rahmen eines Schnuppertages für Grundschulabgänger haben auch Nordbremer Eltern und Kinder die Möglichkeit, die Eschhofschule kennenzulernen. Am Dienstag, 24. März, bietet die Oberschule von 15 bis 17.30 Uhr Schnupperunterricht, Rundgänge sowie Informationen zur Schwerpunktsetzung der Schule an. Um die Schnupperstunden einteilen zu können, bittet Schulleiter Andreas Diercks um Anmeldung unter der Telefonnummer 04 21 / 69 76 30 oder per Mail an eschhofschule.lemwerder@ewetel.net.