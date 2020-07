Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenomme. (Björn Hake)

Lüssum. An der Lüssumer Heide hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Laut Pressemitteilung meldeten Anwohner gegen 2.15 Uhr einen brennenden VW Passat im Wendekreis an der Lüssumer Heide. Das Auto eines 44-Jährigen brannte beim Eintreffen der Polizisten in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Wagen wurde nach Polizeiangaben vollständig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die am Dienstag gegen 2 Uhr im Bereich der Lüssumer Heide verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.