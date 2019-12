Bei den Tumulten wurde eine Polizistin durch einen Schlag gegen den Hals leicht verletzt, die Einsatzkräfte nahmen mehrere Beteiligte vorläufig fest. (Carsten Rehder)

Nach einer Massenschlägerei am Dienstagnachmittag im Einkaufszentrum Kontor zum Alten Speicher (ehemaliges Haven Höövt), bei der die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz war, hat die Polizei jetzt Informationen zum Hintergrund und Ablauf bekannt gegeben. Demnach waren zwei Familien an der Auseinandersetzung beteiligt. Bei den Tumulten wurde eine Polizistin durch einen Schlag gegen den Hals leicht verletzt, die Einsatzkräfte nahmen mehrere Personen vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, waren eine 19 Jahre alte Frau und ein 21-Jähriger bis vor kurzem liiert. Der junge Mann arbeitet in einer Bäckerei im Einkaufszentrum. Der 40 Jahre alte Vater der 19-jährigen Frau suchte ihn dort am Nachmittag auf und forderte Geld von ihm. Dabei soll er den 21-Jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Der 21 Jahre alte Mann rief daraufhin seinen 23-jährigen Bruder an, der bei seiner Ankunft von dem Vater mit einem Schlagring empfangen wurde. Es entwickelte sich eine Schlägerei und wenig später erschienen und beteiligten sich weitere Familienangehörige beider Parteien, ausgestattet mit einem Teleskopschlagstock und Überbrückungskabeln.

Die Polizei war um 14.50 Uhr alarmiert worden. Sie erschien mit einem Großaufgebot vor Ort und beendete die tumultartigen Szenen. Als die Einsatzkräfte einen 17-jährigen Angreifer festnehmen wollten, kam dessen 41 Jahre alter Vater hinzu und versuchte seinen Sohn zu befreien. Dabei schlug er einer Polizistin gegen die Kehle. Der Einsatz von Pfefferspray beendete die Attacke. Die Polizei nahm sieben Angreifer vorläufig fest. Vier Personen wurden leicht verletzt und von Rettungssanitätern versorgt. Der 40-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und, nachdem die Beamten sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt hatten, entlassen. Die Polizisten fertigten unter anderem Strafanzeigen wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Gefangenenbefreiung. An der Auseinandersetzung waren etwa zehn Personen beteiligt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/3623888. Die Polizei betont in ihrer Pressemitteilung, dass sie keine rechtsfreien Räume dulde und die Verantwortlichen konsequent verfolgen werde.