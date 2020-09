Das Buch wurde gemeinsam von Martin Mader (Texte) und Katharina Noack (Aquarelle) gestaltet. (Christian Kosak)

Vegesack. Katharina Noack und Martin Mader laden alle Interessierten zu einer ebenso farbintensiven wie unterhaltsamen Tour durch Bremen Nord ein. Jeder kann selbst entscheiden, wann er diesen völlig wetterunabhängigen Spaziergang unternimmt – er liegt nämlich in Buchform vor. „Vegesack und umzu – Bilder einer Region“ lautet der Titel. Auf 72 Seiten sind 32 Aquarelle von Katharina Noack zu finden. Sie alle zeigen Sehenswürdigkeiten der Region, die Martin Mader in kurzen Texten erläutert.

„Die Texte erzählen im Plauderton kurz und knapp Wissenswertes aus der Geschichte und vermitteln Informationen beiläufig – eine unterhaltsame, entspannte Tour durch den Bremer Norden“, so Martin Mader. Die Bilder zeigen, wie abwechslungsreich Bremen-Nord ist. Zur Auflockerung sind manchmal auch historische Fotos eingerückt.

Zu sehen sind Haus Kränholm, Haus Seefahrt, die BV 2 vor dem Vegesacker Hafen, Schloss Schönebeck inmitten herbstlich verfärbter Bäume, das Restaurant „Grauer Esel“ im Hochwasser und eine Aussicht über die Lesum auf das winterliche Werderland. „Mein Lieblingsbild“, verrät Katharina Noack. „Das ist der Blick von unserer Terrasse aus.“ Auch der Sommer in Lesmona ist dabei, das frühere „Papageienhaus“, das Lesumsperrwerk, die Jacobs University und Wätjens Park.

Ein Aquarell widmet sich den Wassertürmen der Region, ein anderes den Kirchen in Bremen-Nord. Auch Möwen fehlen nicht. Als geflügelte maritime Botschafter sind sie auf vielen Bildern präsent; sogar bis zur Burg Blomendal, die im satten Frühlingsgrün steht, ist eine Möwe geflogen und schaut dem Betrachter entgegen. Immer wieder werden Details gezeigt, an denen wohl viele im Alltag blicklos vorbeihasten, wie zum Beispiel die Fliesenornamente im Vegesacker Bahnhof.

Das Kito ist auch zu sehen – einmal von außen, an einem dunklen Novemberabend. Die gegenüberliegende Bildseite zeigt das kulturelle Innenleben des Gebäudes. Der Betrachter kann einen Blick ins Overbeck-Museum und in den Kito-Saal werfen. Und wer genau hinschaut, erkennt auf der Bühne Martin Mader während einer Aufführung des Stückes „Der Kontrabass“.

Radtour zu den Motiven

Martin Mader ist 1992 in Vegesack „vor Anker gegangen“ und seitdem Inhaber der Buchhandlung Otto & Sohn. „Aus seiner Liebe zu Büchern und dem großen Interesse an der Geschichte des Bremer Nordens ist die Lust an diesem Buch entstanden“, heißt es im Buch. Impulsgeber war das „Kleine Bremer Bilderbuch“ von Christiane Etmer-Baden, in dem gemalte Bilder mit kurzen, kindgerechten Texten kombiniert werden. „So ein ähnliches Buch sollte es auch für Bremen-Nord und für Erwachsene geben“, fand Martin Mader.

Wer die Bilder malen sollte, war schnell klar. Katharina Noacks Spezialgebiet sind Kunstdrucke mit Motiven der Nord- und Ostseeküste. Aber auch ihre Nordbremer Motive sind über den Bremer Norden hinaus bekannt. Martin Mader fragte sie, ob sie sich vorstellen könne, die Bilder für ein solches Buchprojekt zu malen. „Nach sehr kurzem Überlegen“ war die Malerin mit im Boot.

Katharina Noack bezeichnet sich als segelnde Künstlerin. Von 1960 bis 1964 absolvierte sie ein Grafik-Studium an der Staatlichen Kunstschule Bremen bei Jobst von Harsdorf. „Ich habe schon immer gern gemalt. Und nun, im Ruhestand, kann ich endlich so viel malen, wie ich will“, sagt sie und lacht. Ihre Themen sind Leuchttürme, Häfen, Wasser und Himmel, ihre Spezialität ist die Aquarellmalerei auf gebrauchten Seekarten. Auch viele der Aquarelle in dem Buch „Vegesack und umzu“ wurden auf Seekarten gemalt.

Erste Gespräche und Ideensammlungen für das Buchprojekt begannen im Oktober 2019. Ausgedehnte Fahrradtouren führten Katharina Noack zu den einzelnen Motiven, die sie stets vor Ort skizziert. Als passionierte Seglerin ist ihre Perspektive oft die vom Wasser aus. Nur für das Luftbild von Farge, das unter anderem die kleine Bucht und den Denkort Bunker Valentin zeigt, diente ein Foto als Vorlage. Die Corona-Zeit hat dann den Malprozess beschleunigt: „Ich konnte mich ganz der Malerei widmen“, sagt Katharina Noack.

Weitere Motiv-Artikel

Martin Mader recherchierte unterdessen für die Texte. „Ich habe Neues entdeckt, einiges dazugelernt und Spaß gemacht hat’s auch noch“, lautet sein Resümee. Beide können sich durchaus weitere gemeinsame Projekte vorstellen – aber erst wollen sie abwarten, wie das jetzige Buch ankommt. „Wenn wir bis Weihnachten schon mal nachbestellen mussten, sind wir auf einem guten Weg“, so Martin Mader.

Schon jetzt, einige Tage vor dem offiziellen Verkaufsbeginn, habe es viele begeisterte Rückmeldungen gegeben. Das Buch ist für 14,80 Euro in der Buchhandlung Otto & Sohn, Breite Straße 21, erhältlich. Und nicht nur das: Zwölf jahreszeitlich abgestimmte Motive finden sich auch in einem Kalender für 2021, außerdem gibt es einen Vegesack-Becher, Postkarten und Platz-Sets mit Nordbremer Motiven von Katharina Noack. Wer möchte, kann die „Nordbremensien“ direkt in eine thematisch entsprechende Einkaufstasche legen, den Vegebüdel. Er zeigt passenderweise die Barkasse „Vegebüdel“. Auch T-Shirts und Masken wird es geben. „Aber nur auf Zuruf“ – sie müssen vorbestellt werden.

Verkaufsstart für das gesamte Sortiment ist am Sonnabend, 12. September, beim Heimatshoppen. Ab 16 Uhr wird das Buch bei „Otto und Sohn“ vorgestellt und auf Wunsch signiert. Zudem werden einige der Original-Aquarelle ausgestellt. Auch sie können erworben werden. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, erforderliche Anmeldungen werden per E-Mail unter info@ottoundsohn.de angenommen. Weitere Informationen auch unter www.katharinanoack.de.