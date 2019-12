Gibt es in Bremen-Nord bald eine Marienkäfer-Straße? (Andrea Warnecke)

Die FDP hat eine Idee, bei der sich alles um Insekten dreht. „Bei der Benennung neuer Straßen im Stadtteil Burglesum sollen zukünftig Nützlinge aus dem Tierreich besondere Berücksichtigung finden“, heißt es in einem Antrag, den Pius Heereman zur Behandlung ans Ortsamt geschickt hat. Bienen, Marienkäfer und Hummeln sollen sich hier wiederfinden. Neue Straßen sollen nach dem Wunsch der Liberalen vorrangig nicht mehr nach Menschen oder Orten benannt werden, sondern nach Tieren, die einen besonderen Nutzen für das Ökosystem und das Klima haben.

Heereman erklärt dazu: „Wir sind überzeugt, dass man damit zwar nicht den Klimawandel aufhalten kann..., “ Arten-, Natur- und damit auch Klimaschutz fange aber im Kopf an. Und da könnten die Straßennamen einen kleinen Beitrag leisten. Für die FDP in Blumenthal hat der Beiratspolitiker Andreas Menzel inzwischen einen entsprechenden, beinahe wortgleichen Antrag gestellt.

Und damit es keine Dopplungen gibt, regen die Kommunalpolitiker an, den jeweiligen Ortsteil vorwegzuschieben. So hieße es dann zum Beispiel „Bockhorner Bienenweg“ oder „Lesumer Ameisen-Allee“. Die Straßenschilder, die mit Insektennamen aufgestellt werden, sollten durch ein Zusatzschild ergänzt werden, das den besonderen Nutzen des Nützlings umreißt.

„Die Benennung von Straßen nach Personen soll ausdrücklich weiter möglich sein, aber eine absolute Ausnahme bilden“, heißt es im FDP-Papier. Die Fraktionen in den Beiräten werden gebeten, sich dem Antrag anzuschließen. In Bremen ist die Benennung von Straßen prinzipiell Angelegenheit der Beiräte. Werden Straßen nach Personen benannt, gibt es eine Prüfung durch das Staatsarchiv. So ist es zum Beispiel im Fall des Leo-Drabent-Wegs und des Hans-Neumann-Wegs in Lüssum geschehen.

Die FDP möchte mit diesem Wechsel in der Gewichtung einen Beitrag dazu leisten, darüber nachzudenken, dass „Bienen, Regenwürmer, Ameisen, Marienkäfer, Hummeln, Wespen und viele andere Nützlinge tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für nicht weniger als die Aufrechterhaltung des Ökosystems und damit den Erhalt der Menschheit auf dem Planeten“ leisten. Es könnten bei der Namensgebung von Wegen und Straßen auch solche Nützlinge berücksichtigt werden, die vielleicht nicht so bekannt sind, schlagen die FDP-Fraktionen in Burglesum und Blumenthal vor.