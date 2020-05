Die Zahl der Nutzer an den Fährstellen geht langsam wieder nach oben. Die Fährgesellschaft bewertet die Situation laufend neu. (Kosak)

Motzen. Hans von Lübken ist persönlich nicht so sehr betroffen von der Einstellung des Fährverkehrs zwischen Motzen und Blumenthal an den Wochenenden. Er besitzt ein Auto und kann eine andere Fährstelle nutzen. Doch der Gansper hat beobachtet, dass nicht alle diese Möglichkeit haben. „Es gibt viele alte Menschen hier, die am Samstag mal rüber und einkaufen oder Angehörige besuchen wollen“, berichtet von Lübken.

Die Fähren Bremen-Stedingen (FBS) könnten ja durchaus über den Rhythmus nachdenken, in dem sie ihr Schiff über die Weser schickt. „Wenn die Fähre nur halbstündlich fährt, macht das ja nichts“, sagt Hans von Lübken. „Aber die ganze Verbindung zu canceln...“ Der Gansper hält die Entscheidung für unglücklich.

Einer, der die Einstellung der Fährverkehrs am Wochenende ebenfalls als „nicht ideal“ empfindet, ist Gastwirt Klaus Bischoff. 50 Prozent der Gäste von Bischoffs Gasthof „Zur alten Schänke“ kommen aus dem Bremer Norden. Die Gründe der Fährgesellschaft kann er nachvollziehen, sagt der Gastronom. Und wenn der Fährverkehr an die sich ändernden Verordnungen für die Gastronomie angepasst werde, sehe er für seinen Betrieb auch kein übergroßes Problem.

Dadurch, dass Treffen von Kegelclubs noch nicht wieder erlaubt sind, fällt der Fährausfall für Klaus Bischoff derzeit kaum ins Gewicht. Doch der Gastwirt betont: „Wenn die Beschränkungen aufgehoben werden und die Fähre nicht wieder fahren sollte, haben wir ein Problem.“ Neben den Kegelclubs kommen insbesondere an den Wochenenden ältere Bremen-Norder zu Fuß auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorbei.

Auf Dauer würde aber nicht nur die Einstellung des Fährverkehrs an Sonnabenden und Sonntagen zum Problem werden. Sollte die „Stedingen“ auch weiterhin nachts am Anleger liegen, träfe das den Gastronom gewaltig. „Dann würden bei uns keine Gesellschaften wie Hochzeiten oder Bälle mehr stattfinden.“

Nicht nur die Kunden, auch Mitarbeiter müssen vor Dienstantritt die Weser queren. Einen seiner Köche, der in Bremen-Nord wohnt und üblicherweise mit der „Stedingen“ von Blumenthal nach Motzen übersetzt, holt Klaus Bischoff nun mit dem Auto aus Lemwerder ab und bringt ihn nach Dienstende dort wieder hin. FBS-Geschäftsführer Andreas Bettray spricht von einer „sehr starken Betroffenheit, die ich registriere.“ Auch er finde die seit dem 10. April bestehenden Einschränkungen sehr bedauerlich. „Wenn sich das Infektionsrisiko weiter reduziert, gibt es mehr Lockerungen“, verspricht der Geschäftsführer. Wenn wieder mehr Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsstätten führen und die Fähren stärker ausnutzten, würden weitere Fährfahrten hinzukommen. Bettray beteuert, das Fahrplanangebot täglich neu zu bewerten.

Im Moment steigen die Kundenzahlen an der Fährstelle Blumenthal / Motzen wieder an. Während zu Krisenbeginn, am Montag, 23. März, nur 988 Fahrzeugführer die Fährstelle nutzten, waren es am 11. Mai bereits wieder 1320. Ein Plus von 33 Prozent. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor, am 25. März 2019, nutzten allerdings noch 1481 Fahrzeuge die Fährstelle.

Die Zahlen an den Wochenenden lasen sich für die Fährgesellschaft noch schlechter. Am gesamten ersten Aprilwochenende, 4. und 5. April, nutzten gerade einmal 990 Fahrzeugführer die Fährstelle. Für die Betreibergesellschaft rechnete sich der Verkehr deshalb nicht mehr. „In dem Moment, wo ich die Mannschaft aktiviere, muss ich sie bezahlen“, sagt Andreas Bettray. Die Kosten für den Treibstoff spielten neben den Personalkosten nur eine untergeordnete Rolle. Wenn weitere Lockerungen im Rahmen der Corona-Einschränkungen greifen, werde er überprüfen, wie der Fährverkehr ausgeweitet werden kann, verspricht Fährchef. „In Abstimmung mit den Betroffenen kann man gucken, ob man die Beförderung am Freitag bis 24 Uhr statt bis 22 Uhr und samstags in einem bestimmten Zeitfenster anbietet.“

Er müsse aber auch die Aufrechterhaltung des gesamten Fährverkehrs zwischen der südlichen Wesermarsch und Bremen-Nord im Blick behalten, mahnt Bettray. Dafür benötige er eine Mannschaft in Reserve. „Meine Überlegungen sind immer Gesamtabwägungen“, sagt der Geschäftsführer.

„Ich kann nicht ausschließen, dass bei einer der beiden äußeren Fährstellen, also zwischen Berne und Farge oder zwischen Lemwerder und Vegesack, ein Coronafall auftritt.“ Dann käme die im Wartestand befindliche Mannschaft der „Stedingen“ ins Spiel und müsste an der betroffenen Fährstelle einspringen. „Damit ich nicht den Verkehr an einer der stärker frequentierten Fährstellen einstellen muss“, sagt Bettray. Die Fährgesellschaft achtet darauf, ihre Mannschaften nicht zu durchmischen und auch den Kontakt untereinander gering zu halten. „Sonst arbeiten unsere Mitarbeiter Fährstellen übergreifend. Das haben wir im Moment eingestellt. Wir beschäftigen zurzeit auch keine Aushilfen.“

Die Belastung der Mitarbeiter habe sich durch die Kurzarbeit seit Beginn der Corona-Krise – bedingt auch durch die Fahrplanänderungen – deutlich reduziert. „Die Ausfallquote liegt bei null Prozent“, freut sich Andreas Bettray, der aber auch dankbar ist, dass seine Mitarbeiter neue Herausforderungen annehmen. So arbeiteten die Crews, die das jeweils zweite Schiff an den äußeren Fährstellen bedienen, in zwei halben Schichten pro Tag – einmal zur Hauptverkehrszeit am Morgen und nach einer längeren Pause wieder zur Feierabendverkehrszeit. „Die müssen vier Mal pro Tag zwischen Arbeitsplatz und Zuhause hin und her fahren“, ist sich Bettray bewusst. Wir lang die Situation noch anhält, lasse sich für ihn nicht erkennen, sagt der Fährchef. Aber, versichert Bettray, „wir haben ein Interesse daran, jeden Kunden zu befördern.“