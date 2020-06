Zuschauen oder lernen wie man richtig Teller dreht, das können Kinder im Rahmen des Sommerferienprogramms des Kreissportbundes Bremen-Nord. (KALKA)

Gut einen Monat vor Beginn der Sommerferien hat der Kreissportbund Bremen-Nord sein Programm für die freien Tage vorgestellt. Rund 130 Angebote sind darin zu finden. Krisenbedingt gibt es in diesem Jahr allerdings weniger Veranstaltungen als in der Vergangenheit.

Angeboten werden unter anderem Wasser- und Sportspiele, Schwimmausflüge, Tischtennis, Handball, Sportschießen sowie Rhythmische Sportgymnastik. Die sportlichen Aktivitäten finden mehrfach in den Ferien statt. Zusätzlich gibt es weitere Programmpunkte.

Unter dem Motto „Immer weniger Schmetterlinge – eine Folge des Klimawandels?“ bietet die Ökologiestation am Sonntag, 19. Juli, eine Führung für alle Altersgruppen an. Im Fokus stehen dabei heimische Schmetterlinge. Wie leben sie? Wovon ernähren sich Falter und Raupen? Diese und andere Fragen sollen bei der Tour geklärt werden. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Gleich eine ganze Woche können sich Kinder und Jugendliche mit Tellerdrehen, Balljonglage, Diabolospielen, Einradfahren und Akrobatik beschäftigen. Die Gelegenheit dazu haben sie beim Ferienzirkus im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, der von Montag, 20., bis Freitag, 24. Juli, jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr stattfindet. Die Teilnahme kostet für die Woche 25 Euro, auf Anfrage ist auch eine Ermäßigung möglich.

Die Modelleisenbahnfreunde beteiligen sich am Ferienprogramm mit einem Modellbauworkshop für Kinder ab 12 Jahren. Unter Anleitung wird ein kleines Diorama gebaut. „Natürlich können die Kinder auch unsere Modelleisenbahnanlage anschauen und ein Blick hinter die Kulissen werfen“, versprechen die Veranstalter in der Ankündigung. Der dreitägige Kursus findet von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Juli, jeweils von 16 bis 19 Uhr im Vereinsheim auf dem Campus der Jacobs University statt und ist kostenfrei.

Unter dem Motto „Entdecke Deine Talente“ veranstaltet die Evangelische Jugend in Blumenthal-Bockhorn-Farge-Rönnebeck-Lüssum von Montag, 20., bis Donnerstag, 23. Juli, eine Kinderfreizeit in Meyenburg. „Auf dieser Freizeit im Freizeitheim in Meyenburg werden wir einiges Neues ausprobieren, in Bewegung kommen, kreativ sein und vielleicht das eine oder andere neue Talent an dir entdecken“, heißt es dazu im Programm der Evangelischen Jugend. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 35 Euro.

Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. August, lädt der Turn- und Rasensportverein (Tura) Bremen zu einem Ferien-Zeltwochenende an die Lesum ein. Auf dem Programm stehen Kanusport, Spiele, Grillen und ein Lagerfeuer. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Grundvoraussetzung ist, dass die Teilnehmer schwimmen können. Kosten: 15 Euro.

Wer sich für die Polizei interessiert, kommt am Mittwoch, 19. August, voll auf seine Kosten. Um 10.30 Uhr organisiert der Kreissportbund Bremen-Nord eine Besichtigung der Polizeiwache in Lesum.

Am Sonntag, 23. August, gibt es den Aktionstag Bienen mit verschiedenen Aktionen zwischen 15 und 18 Uhr im Lehrbienenhaus im Garten der Ökologiestation. „An diesem Nachmittag wird sich alles um Bienen und Honig drehen. Hierzu bieten die Imkerinnen und Imker ein Rahmenprogramm aus Mitmachaktionen und Führungen für Kinder und Erwachsene an“, heißt es in der Ankündigung.

In diesem Jahr erscheint das Ferienprogramm erstmals nicht als Broschüre. Es ist ausschließlich im Internet unter www.ksb-bremen-nord.de/ferienprogramm zu finden. Aufgrund der aktuellen Situation sei es nicht ausgeschlossen, dass einzelne Programmpunkte kurzfristig wieder abgesagt werden müssen. Deshalb bittet der Kreissportbund Bremen-Nord darum, die aktuellen Informationen, die der Verein unter anderem auf seiner Internetseite veröffentlicht, zu beachten. Für die einzelnen Programmpunkte ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Die Ansprechpartner samt Kontaktdaten sind im digitalen Ferienprogramm verzeichnet.