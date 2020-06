Im Ferienspaßprogramm für die Gemeinde Lemwerder stehen kreative Angebote einmal mehr hoch im Kurs . (Begu Lemwerder)

Lemwerder. Die Begegnungsstätte (Begu) Lemwerder hat trotz Corona-Pandemie ein Ferienspaßprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren zusammengestellt. Das Motto des Jahres 2020 lautet: Open Air und vor Ort. Der Fokus der 28 Veranstaltungen liegt auf Angeboten für jüngere Teilnehmer, teilt die Begu mit. Allein 22 Angebote finden auf dem Gelände der Begegnungsstätte statt.

Die Pandemie habe sich auf die Programmplanung ausgewirkt, heißt es vonseiten des Organisationsteams. Langfristiges Planen sei wegen der sich ständig verändernden Verordnungen des Landes Niedersachsen nicht möglich gewesen. Doch jetzt steht das Programm. Ein Großteil der Aktionen findet draußen statt, sodass die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden können. Auf Busfahrten wird in diesem Jahr verzichtet.

Tomke Coordes und Vivien Carstens vom Team der Begegnungsstätte werden am Dienstag, 28. Juli, die „Mit-Abstand-beste-Garten-Olympiade" veranstalten, heißt in der Ankündigung der Begu. Sie laden außerdem zum Basteln einer Mut-Kiste (Dienstag, 11. August) und zu einem Schreibworkshop (Donnerstag, 30. Juli) ein.

Zu den Höhepunkten zählen die künstlerischen Angebote von Action-Painting (Donnerstag, 16. Juli, sowie Montag, 17. August) über Upcycling und Siebdruck (beide Freitag, 17. Juli) bis Graffiti und Street-Art (Montag und Dienstag, 20. und 21. Juli). Doch auch Klassiker wie Filzen (Mittwoch, 29. Juli) und Mosaik-Gestaltung (Freitag, 14. August) gehören zum Programm.

Der Sozialpädagoge Tim Lachmann aus dem Jugendzentrum Lemwerder wird am Donnerstag, 30. Juli erstmals mit der App „Actionbound“ eine Tour durch Lemwerder anbieten. Ausgangspunkt ist die Begegnungsstätte an der Edenbütteler Straße. Für kleine Tierliebhaber sind die Besichtigung des Pferde-Gestüts Sosath am Donnerstag, 6. August, sowie der Besuch der Bio-Bauernhofs Nobis am Freitag, 21. August gedacht.

Der Naturschutzbund Stedingen lädt zum Nistkastenbau (Dienstag, 18. August) und zum Erforschen der Unterwasserwelt (Mittwoch, 19. August) ein. Am Dienstag, 18. August, gibt es ein Zirkusspektakel in der Begu. Die evangelische Jugend Wesermarsch lädt zu einer „Entdeckertour durch Lemwerder“ ein. Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren können Rätselaufgaben lösen, Bastelideen, Koch- und Backrezepte ausprobieren. Interessierte können sich auch direkt bei der evangelischen Kirche anmelden. Das viertägige Angebot (Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Juli) ist das einzige ohne Teilnehmer-Beschränkung.

Die Anmeldung zum Ferienprogramm läuft in diesem Jahr erstmals über ein Online-Portal unter der Internetadresse www.unser-ferienprogramm.de/lemwerder. Eltern können sich von zu Hause aus registrieren und ihre Kinder für die gewünschten Aktionen anmelden. Die erste Anmeldephase endet am Sonntag, 28. Juni, um 24 Uhr. Einen Taq später, am Montag, 29. Juni, werden die Plätze verlost. Restplätze werden anschließend direkt über das Online-Portal vergeben. Die Begu verabschiedet sich mit dieser Vorgehensweise vom sogenannten Windhund-Prinzip. Alle Interessenten haben bei der Platzvergabe jetzt dieselben Chancen.

Um die Anmeldungen möglichst kontaktlos zu gestalten, wird auf eine Barzahlung verzichtet. Stattdessen können die Teilnahmegebühren überwiesen werden. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 68 86 10 sowie per Mail an ferienspass@begu-lemwerder.de erhältlich.