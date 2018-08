Um 16 Uhr setzt sich der Festumzug des Herbstmarktes in Vegesack am Freitag in Bewegung. Bereits ab 15 Uhr werden die Buslinien 90, 91, 92, 94, 95, 95 und 677 umgeleitet, einige Haltestellen werden für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient.

Die Änderungen im Überblick:

Linien 90, 91, 92 - ca. 15 bis 16.30 Uhr

Die Haltestelle Friedrichsdorfer Straße entfällt.

Linien 94, 95 - ca. 16 bis 16.30 Uhr

Die Haltestellen Grohn/Markt, Schönebecker Straße, Seefahrtstraße, Taunusstraße und Finkenschlag entfallen in beiden Richtungen.

Linien 90, 91, 92, 94, 95, 98 und 677 - ca. 16.30 bis 17 Uhr

Die Haltestelle Gerhard-Rohlfs-Straße wird nicht bedient. Die Ersatzhaltestelle ist am Aumunder Heerweg/Höhe Altenheim.

Linien 91, 92, 94 - ca. 17 bis 18 Uhr

In Richtung Bahnhof Blumenthal entfallen die Haltestellen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Fährgrund, Vereinsstraße, Bremer Vulkan, Margaretenallee und Wätjens Park. In Richtung Bahnhof Vegesack entfallen die Haltestellen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Fährgrund und Vereinsstraße. Für die Haltestelle Bremer Vulkan gibt es eine Ersatzhaltestelle vor der Kreuzung Lindenstraße/Löhstraße.

Auch Autofahrer sollten für den Zeitraum des Festumzugs andere Routen wählen oder sich auf Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten einstellen.

Der Herbstmarkt findet bis zum 5. September in Vegesack statt und öffnet täglich von 14 bis 23 Uhr. Am Dienstag findet das Höhenfeuerwerk statt. Was sonst noch am Wochenende in der Stadt los ist, erfahren Sie hier. (haf)