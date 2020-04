Feuerwehrleute bei Nachlöscharbeiten. (Feuerwehr Bremen)

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Blumenthal war es ein besonders unschöner Einsatz: Am späten Mittwochabend hat es an ihrer eigenen Feuerwache am Heidbleek 8 gebrannt. Das Feuer zerstörte ein Carport und einen Anhänger der dort ansässigen Jugendfeuerwehr. Noch in der Nacht nahmen Polizeibeamte in der Nähe einen 19 Jahre alten Verdächtigen fest. Nach Angaben von Polizeisprecher Bastian Demann verlief die Haftprüfung jedoch negativ, sodass der junge Mann am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er gilt jedoch weiterhin als verdächtig, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Laut Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr meldeten um 23.30 Uhr gleich mehrere Anrufer bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen, dass ein Carport auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr brennt. Daraufhin wurden die Feuerwachen 1 und 6 sowie die Freiwillige Feuerwehr Blumenthal alarmiert. Die Mitglieder der Blumenthaler Wehr waren zuerst vor Ort. Als sie eintrafen, brannte der fünf mal sechs Meter große Carport in voller Ausdehnung. Das Hauptgebäude war nicht betroffen, zerstört wurden jedoch ein Anhänger der Jugendfeuerwehr. Der kombinierte Kühl-Transportanhänger sei beispielsweise bei Jugendfahrten und Übungseinsätzen der Jugendfeuerwehr eingesetzt worden, erläutert Michael Richartz, Pressesprecher der Feuerwehr Bremen.

Die Anschaffung des Anhängers war einst durch den Förderverein der Freiwillligen Feuerwehr ermöglicht worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Einsatzstelle noch in der Nacht. Laut Michael Richartz gab es keinen Grund, "warum es dort brennen sollte. Dort wurden keine gefährlichen Stoffe oder Güter gelagert." Die Schadenhöhe wurde vom Einsatzleiter auf circa 20 000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

++ Der Text wurde um 17.30 Uhr aktualisiert ++