Bei dem Brand eines Einfamilienhauses an der Straße am Striekenkamp in Blumenthal am Sonntagmorgen kam für die 87-jährige Bewohnerin jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau tot von der Feuerwehr geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob sich weitere Personen im Haus aufgehalten hatten, blieb unklar.

Anwohner hatten den Brand gegen 8.45 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen und der Polizei eintrafen, schlugen Flammen aus dem Gebäudeinneren nach draußen. Auch entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehr habe umgehend mit Löscharbeiten begonnen, hieß es in der Mitteilung. Das Feuer war demnach gegen 10.15 Uhr gelöscht.

Es könne noch einige Tage dauern, bis der Brand vollständig abgekühlt ist. Erst dann würden die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen können, um die Brandursache zu ermitteln. Der Bereich wurde unterdessen als Tatort von der Polizei abgesperrt. Die Feuerwehr Bremen gab auf Nachfrage an, den Bereich zu einem späteren Zeitpunkt auf Glutnester zu untersuchen.