Mehr als 70 Kräfte waren am Donnerstagnachmittag in Vegesack im Einsatz. (Björn Hake)

In einem Chemieraum am Gymnasium Vegesack an der Kerschensteiner Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Da nicht klar war, wie viele Personen sich in dem Schulgebäude befanden, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einsatzstelle alarmiert. Mehr als 70 Einsatzkräfte rückten aus: Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen 1, 4, 5 und 6, die Freiwillige Feuerwehr Schönebeck und der Einsatzleitdienst. Ebenso die Polizei und der Rettungsdienst. Das Feuer war schnell gelöscht. Feuerwehrleute erkundeten danach den Raum. Darin befindliche Chemikalien waren unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf.