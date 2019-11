Vor Ort sind mehr als ein Dutzend Feuerwehrwagen. (Christian Kosak)

Das Feuer in der Grohner Düne ist wieder gelöscht. Das bestätigt Feuerwehrsprecher Michael Richartz. Gebrannt hat eine Wohnung im 14. Obergeschoss des Hochhauses an der Bydolekstraße. Zur Zahl der Verletzten kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Eine unbestimmte Zahl an Bewohnern wird zurzeit aber auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.

Vor Ort sind mehr als ein Dutzend Feuerwehrwagen, dazu ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften. Der betroffene Wohnturm ist evakuiert worden. Die Bewohner werden in einem Bus der Feuerwehr betreut. Feuerwehrtrupps unter Atemschutz sind im Gebäude im Einsatz. Die Hermann-Fortmann-Straße ist weiterhin gesperrt. Vorsorglich hatten sich auch die Kliniken auf einen Massenanfall an Verletzten vorbereitet.

Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Rettungswege freizuhalten. In der Grohner Düne leben mehr als 1500 Menschen in 572 Wohnungen.

++ Diese Meldung wurde zuletzt um 11.37 Uhr aktualisiert. ++